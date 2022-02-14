Циан ПиЭлСи
Нет данных
- Кол-во АОИ:-
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:-4.80%599.2 ₽
- За неделю, max:705 ₽
- За неделю, min:569.4 ₽
Нет данных
Нет данных
Общая информация
Циан (cian.ru) ― это высокотехнологичный сервис, посвященный сделкам с недвижимостью. Ключевой деятельностью компании является размещение объявлений от риэлторов и застройщиков. Комиссия за пользование ресурсом и составляет основной доход Циан.
Сервис предоставляет доступ к целому арсеналу инструментов, помогающих профессионалам рынка недвижимости в поиске клиентов, оценке ликвидности того или иного объекта, рекламе квартир, домов и автоматизации продвижения созданных объявлений.
Компания Циан нацелена на помощь в развитии российского рынка недвижимости. Вместе с этим сервис позволяет представителям профессионального сообщества делится своим экспертным мнением и обмениваться имеющимся опытом.
Акции Циан торгуются с ноября 2021 года на Московской бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже. Привлеченные в ходе IPO средства руководство компании планирует направить на расширение бизнеса.
Ключевые показатели
Основными конкурентами Циан являются сервисы DomClick (Сбер), «Метр квадратный» (Банк ВТБ), «Яндекс.Недвижимость» и Avito. Несмотря на высокий уровень соперничества, данный сервис смог занять достойные позиции в своей нише. В исследовании, проведенном SimilarWeb и компанией «Ашманов и партнеры» в 2020 году, Циан был признан самой эффективной площадкой среди классифайдов по недвижимости, а также занял первую строчку по видимости в поисковых системах. В сентябре 2021 года LiveInternet назвал Циан самым посещаемым ресурсом среди тех, что посвящены недвижимости. По версии Forbes, сервис входит в ТОП-20 самых дорогих компаний рунета, занимая в рейтинге 12-ую строчку, а рейтинг Top Websites Ranking от SimilarWeb включил Циан в ТОП-15 мировых сервисов по недвижимости.
Ежемесячно сайт Циан посещают около 22 млн уникальных пользователей. На площадке размещено более 2,5 млн актуальных объявлений о продаже и аренде недвижимости из 85 регионов РФ.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс
Нет данных
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+35722418200
- E-mail-
- Сайтссылка