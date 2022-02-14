Циан ПиЭлСи

Циан (cian.ru) ― это высокотехнологичный сервис, посвященный сделкам с недвижимостью. Ключевой деятельностью компании является размещение объявлений от риэлторов и застройщиков. Комиссия за пользование ресурсом и составляет основной доход Циан.

Сервис предоставляет доступ к целому арсеналу инструментов, помогающих профессионалам рынка недвижимости в поиске клиентов, оценке ликвидности того или иного объекта, рекламе квартир, домов и автоматизации продвижения созданных объявлений.

Компания Циан нацелена на помощь в развитии российского рынка недвижимости. Вместе с этим сервис позволяет представителям профессионального сообщества делится своим экспертным мнением и обмениваться имеющимся опытом.

Акции Циан торгуются с ноября 2021 года на Московской бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже. Привлеченные в ходе IPO средства руководство компании планирует направить на расширение бизнеса.

Ключевые показатели

Основными конкурентами Циан являются сервисы DomClick (Сбер), «Метр квадратный» (Банк ВТБ), «Яндекс.Недвижимость» и Avito. Несмотря на высокий уровень соперничества, данный сервис смог занять достойные позиции в своей нише. В исследовании, проведенном SimilarWeb и компанией «Ашманов и партнеры» в 2020 году, Циан был признан самой эффективной площадкой среди классифайдов по недвижимости, а также занял первую строчку по видимости в поисковых системах. В сентябре 2021 года LiveInternet назвал Циан самым посещаемым ресурсом среди тех, что посвящены недвижимости. По версии Forbes, сервис входит в ТОП-20 самых дорогих компаний рунета, занимая в рейтинге 12-ую строчку, а рейтинг Top Websites Ranking от SimilarWeb включил Циан в ТОП-15 мировых сервисов по недвижимости.

Ежемесячно сайт Циан посещают около 22 млн уникальных пользователей. На площадке размещено более 2,5 млн актуальных объявлений о продаже и аренде недвижимости из 85 регионов РФ.