ПАО «ДИОД» — организовано в 1992 году, хотя история берет начало еще с 1931 года, когда завод освоил серийный выпуск оптикоэлектроники, в том числе и для военных нужд. С первой половины 90-х гг. компания перепрофилировалась на производство товаров и техники для обеспечения здоровья.

В целях общего повышения качества изготавливаемой продукции компания «ДИОД» объединила ведущих ученых из различных госпиталей и институтов. В разработках принимают участие специалисты из петербургской больницы ВМА имени Кирова С.М., обнинского Института радиологии, московского Института авиационной космической медицины, НИИ восстановительной медицины, госпиталя имени Бурденко Н.В. В настоящий момент публичное акционерное общество считается лидером рынка РФ в области продаж не лекарственных препаратов из природного сырья.

Основные направления деятельности

Официально в штате ПАО «ДИОД» числится чуть больше 120 специалистов разного профиля. Главным направлением деятельности предприятия считается разработка и производство инновационных препаратов, созданных на базе продуктов биологического происхождения. Кроме этого, компания занимается выпуском следующих видов продукции.

Лечебная косметика.

БАД.

Медтехника.

Руководителем ПАО «ДИОД» числится академик РАН Тихонов В.П. Под его началом были разработаны и выведены на рынок широко популярные биологически активные добавки:

Артро-Актив;

Виардо;

Капилар (основная марка в портфеле брендов);

Селен-Актив;

Йод-Актив.

По заявлениям руководства миссией компании является производство эффективных и доступных лекарственных средств, которые помогли бы улучшить качество жизни потребителя. Все товары, выпускаемые ПАО «ДИОД», прошли строгие клинические испытания и имеют полный пакет необходимых сертификатов соответствия.