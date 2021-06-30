ПАО "ДИОД"
Нет данных
- Кол-во АОИ:91500000 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.55%7.6 ₽
- За неделю, max:8.17 ₽
- За неделю, min:7.58 ₽
- Дивиденд:0.65 ₽
- Отсечка:18.07.2021
- Доходность:7.04%
- Владимир Александрович Козлов11.36%
- Лариса Владимировна Козлова11.53%
- Владимир Петрович Тихонов15.46%
- Эдуард Анатольевич Чернышков14.75%
- Елена Васильевна Чернышкова8.31%
- Яков Сергеевич Юкельсон7.1%
- Прочие31.49%
Общая информация
ПАО «ДИОД» — организовано в 1992 году, хотя история берет начало еще с 1931 года, когда завод освоил серийный выпуск оптикоэлектроники, в том числе и для военных нужд. С первой половины 90-х гг. компания перепрофилировалась на производство товаров и техники для обеспечения здоровья.
В целях общего повышения качества изготавливаемой продукции компания «ДИОД» объединила ведущих ученых из различных госпиталей и институтов. В разработках принимают участие специалисты из петербургской больницы ВМА имени Кирова С.М., обнинского Института радиологии, московского Института авиационной космической медицины, НИИ восстановительной медицины, госпиталя имени Бурденко Н.В. В настоящий момент публичное акционерное общество считается лидером рынка РФ в области продаж не лекарственных препаратов из природного сырья.
Основные направления деятельности
Официально в штате ПАО «ДИОД» числится чуть больше 120 специалистов разного профиля. Главным направлением деятельности предприятия считается разработка и производство инновационных препаратов, созданных на базе продуктов биологического происхождения. Кроме этого, компания занимается выпуском следующих видов продукции.
Лечебная косметика.
БАД.
Медтехника.
Руководителем ПАО «ДИОД» числится академик РАН Тихонов В.П. Под его началом были разработаны и выведены на рынок широко популярные биологически активные добавки:
Артро-Актив;
Виардо;
Капилар (основная марка в портфеле брендов);
Селен-Актив;
Йод-Актив.
По заявлениям руководства миссией компании является производство эффективных и доступных лекарственных средств, которые помогли бы улучшить качество жизни потребителя. Все товары, выпускаемые ПАО «ДИОД», прошли строгие клинические испытания и имеют полный пакет необходимых сертификатов соответствия.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы476 730 тыс. руб.
- Оборотные активы981 875 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 202 756 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства87 647 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства168 202 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭКОПИТАНИЯ "ДИОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "ДИОД"
- РуководительТИХОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльФармацевтика
- Вид деятельностиПроизводство биологически активных добавок к пище
- ОГРН1027739005062
- ИНН7725024805
- Юридический адрес:115114, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 11А, СТР. 13, КОМ. 4
- Телефон+74992357780
- E-mailinfo@diod.ru
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