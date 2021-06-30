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ПАО "ДИОД"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:91500000 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.55%7.6 ₽
  • За неделю, max:8.17 ₽
  • За неделю, min:7.58 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.65 ₽
  • Отсечка:18.07.2021
  • Доходность:7.04%
дивидендная история
100%
Капитализация695 млн. руб.
  • Владимир Александрович Козлов11.36%
  • Лариса Владимировна Козлова11.53%
  • Владимир Петрович Тихонов15.46%
  • Эдуард Анатольевич Чернышков14.75%
  • Елена Васильевна Чернышкова8.31%
  • Яков Сергеевич Юкельсон7.1%
  • Прочие31.49%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ДИОД» — организовано в 1992 году, хотя история берет начало еще с 1931 года, когда завод освоил серийный выпуск оптикоэлектроники, в том числе и для военных нужд. С первой половины 90-х гг. компания перепрофилировалась на производство товаров и техники для обеспечения здоровья. 

В целях общего повышения качества изготавливаемой продукции компания «ДИОД» объединила ведущих ученых из различных госпиталей и институтов. В разработках принимают участие специалисты из петербургской больницы ВМА имени Кирова С.М., обнинского Института радиологии, московского Института авиационной космической медицины, НИИ восстановительной медицины, госпиталя имени Бурденко Н.В. В настоящий момент публичное акционерное общество считается лидером рынка РФ в области продаж не лекарственных препаратов из природного сырья. 

Основные направления деятельности

Официально в штате ПАО «ДИОД» числится чуть больше 120 специалистов разного профиля. Главным направлением деятельности предприятия считается разработка и производство инновационных препаратов, созданных на базе продуктов биологического происхождения. Кроме этого, компания занимается выпуском следующих видов продукции. 

  • Лечебная косметика.

  • БАД.

  • Медтехника.

Руководителем ПАО «ДИОД» числится академик РАН Тихонов В.П. Под его началом были разработаны и выведены на рынок широко популярные биологически активные добавки:

  • Артро-Актив;

  • Виардо;

  • Капилар (основная марка в портфеле брендов);

  • Селен-Актив;

  • Йод-Актив.

По заявлениям руководства миссией компании является производство эффективных и доступных лекарственных средств, которые помогли бы улучшить качество жизни потребителя. Все товары, выпускаемые ПАО «ДИОД», прошли строгие клинические испытания и имеют полный пакет необходимых сертификатов соответствия.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 458 605тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы476 730 тыс. руб.
  • Оборотные активы981 875 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 202 756 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства87 647 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства168 202 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.41Долг/EBITDA
4.69EV/EBITDA
5.5EV/OCF
1.16EV/S
0.64P/BV
8.65P/E
6.24P/FCF
1.06P/NCAV
1.88P/NNWC
1.27P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.26Долг/EBITDA
7.65EV/EBITDA
7.11EV/OCF
3.32EV/S
3.26P/BV
9.92P/E
7.73P/FCF
-2.7P/NCAV
-1.72P/NNWC
3.39P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.64Коэффицент абсолютной ликвидности
0.82Коэффициент автономии
20.03Рентабельность общая, %
0.6Коэффициент маневренности собственного капитала
0.5Оборачиваемость собственного капитала
0.74Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.64Оборачиваемость оборотных активов
5.84Коэффицент текущей ликвидности
0.07Коэффициент привлечения заемного капитала
21.72Коэффицент покрытия процентов
1.53Оборачиваемость запасов
1.85Коэффициент обеспеченности запасов
0.88Коэффициент покрытия инвестиций
5.69Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.33Индекс постоянного актива
14.64Маржа прибыли, %
0.67Коэффициент мобильности имущества
3.51Коэффицент срочной ликвидности
1.28Оборачиваемость дебиторской задолженности
9.34Рентабельность оборотных активов, %
18.65Рентабельность внеоборотных активов, %
10.17Рентабельность производственных фондов, %
6.22Рентабельность задействованного капитала, %
7.39Рентабельность собственного капитала, %
21.92Рентабельность продаж, %
0.66Коэффициент краткосрочной задолженности
0.11Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложения к годовому отчету от 25.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭКОПИТАНИЯ "ДИОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ДИОД"
  • РуководительТИХОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФармацевтика
  • Вид деятельностиПроизводство биологически активных добавок к пище
Юридическая информация
  • ОГРН1027739005062
  • ИНН7725024805
  • Юридический адрес:115114, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 11А, СТР. 13, КОМ. 4
Контактная информация
  • Телефон+74992357780
  • E-mailinfo@diod.ru
  • Сайтссылка