ПАО "ДЭК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:17223107804 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-2.44%0.999 ₽
- За неделю, max:1.079 ₽
- За неделю, min:0.996 ₽
Нет данных
- ПАО «РАО ЭС Востока»51.03%
- DONALINK LIMITED41.84%
- Прочие7.13%
Общая информация
ПАО «ДЭК» было образовано путем интеграции дальневосточных энергосистем с ЕАО Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Общество совершает гарантированные поставки электроэнергии населению региона и предприятиям II неценовой зоны. Оно уполномочено проводить закупку энергии на доверенных территориях. Ежегодно компания приобретает 31,6 млрд кВт часов, 78% из которых направляется населению. Ею успешно реализованы программы по повышению энергоэффективности и минимизации затрат.
Районное управление «Дальэнерго» было создано в 1937 году, но фактической датой организации ПАО «ДЭК» считается 1 февраля 2007 года. Стратегические направления холдинга — прогноз потребления электроэнергии и обеспечение предприятий высокоэффективными источниками энергии.
Сфера деятельности
Ключевые направления деятельности ПАО «ДЭК»:
приобретение электроэнергии на оптовых и розничных рынках;
продажа электричества потребителям, как юридическим лицам, так и населению;
выполнение функций гарантированного поставщика электроэнергии в регионе.
В состав компании входят Дальневосточная генерирующая и Дальневосточная распределительная компании, ремонтно-сервисный центр и непрофильные объекты.
Акции компании
Уставной капитал компании составляет 17,223 млрд рублей. Он разделен на простые именные акции, номинальной стоимостью 1 рубль.
Обыкновенные акции компании обращаются на ПАО «Московская биржа» под тикером «DVEC». Они включены в листинг 3 уровня. Дивиденды выплачиваются с полученной прибыли после налогообложения. С 2014 по 2019 год решение о выплате дивидендов не принималось.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы40 493 000 тыс. руб.
- Оборотные активы17 692 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы19 931 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства15 714 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства22 540 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ДЭК"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1072721001660
- ИНН2723088770
- Юридический адрес:690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТИГРОВАЯ, Д.19
- Телефон+78002347777
- E-mailpr@dvec.ru
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