ПАО «ДЭК» было образовано путем интеграции дальневосточных энергосистем с ЕАО Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Общество совершает гарантированные поставки электроэнергии населению региона и предприятиям II неценовой зоны. Оно уполномочено проводить закупку энергии на доверенных территориях. Ежегодно компания приобретает 31,6 млрд кВт часов, 78% из которых направляется населению. Ею успешно реализованы программы по повышению энергоэффективности и минимизации затрат.

Районное управление «Дальэнерго» было создано в 1937 году, но фактической датой организации ПАО «ДЭК» считается 1 февраля 2007 года. Стратегические направления холдинга — прогноз потребления электроэнергии и обеспечение предприятий высокоэффективными источниками энергии.

Сфера деятельности

Ключевые направления деятельности ПАО «ДЭК»:

приобретение электроэнергии на оптовых и розничных рынках;

продажа электричества потребителям, как юридическим лицам, так и населению;

выполнение функций гарантированного поставщика электроэнергии в регионе.

В состав компании входят Дальневосточная генерирующая и Дальневосточная распределительная компании, ремонтно-сервисный центр и непрофильные объекты.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 17,223 млрд рублей. Он разделен на простые именные акции, номинальной стоимостью 1 рубль.

Обыкновенные акции компании обращаются на ПАО «Московская биржа» под тикером «DVEC». Они включены в листинг 3 уровня. Дивиденды выплачиваются с полученной прибыли после налогообложения. С 2014 по 2019 год решение о выплате дивидендов не принималось.