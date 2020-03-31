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ПАО "ДЭК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:17223107804 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.44%0.999 ₽
  • За неделю, max:1.079 ₽
  • За неделю, min:0.996 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация17 206 млн. руб.
  • ПАО «РАО ЭС Востока»51.03%
  • DONALINK LIMITED41.84%
  • Прочие7.13%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «ДЭК» было образовано путем интеграции дальневосточных энергосистем с ЕАО Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Общество совершает гарантированные поставки электроэнергии населению региона и предприятиям II неценовой зоны. Оно уполномочено проводить закупку энергии на доверенных территориях. Ежегодно компания приобретает 31,6 млрд кВт часов, 78% из которых направляется населению. Ею успешно реализованы программы по повышению энергоэффективности и минимизации затрат.

Районное управление «Дальэнерго» было создано в 1937 году, но фактической датой организации ПАО «ДЭК» считается 1 февраля 2007 года. Стратегические направления холдинга — прогноз потребления электроэнергии и обеспечение предприятий высокоэффективными источниками энергии.

Сфера деятельности

Ключевые направления деятельности ПАО «ДЭК»:

  •  приобретение электроэнергии на оптовых и розничных рынках;

  •  продажа электричества потребителям, как юридическим лицам, так и населению;

  •  выполнение функций гарантированного поставщика электроэнергии в регионе.

В состав компании входят Дальневосточная генерирующая и Дальневосточная распределительная компании, ремонтно-сервисный центр и непрофильные объекты.

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 17,223 млрд рублей. Он разделен на простые именные акции, номинальной стоимостью 1 рубль.

Обыкновенные акции компании обращаются на ПАО «Московская биржа» под тикером «DVEC». Они включены в листинг 3 уровня. Дивиденды выплачиваются с полученной прибыли после налогообложения. С 2014 по 2019 год решение о выплате дивидендов не принималось.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
58 185 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы40 493 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы17 692 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы19 931 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства15 714 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства22 540 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.34Долг/EBITDA
1.19EV/EBITDA
-66.33EV/OCF
0.39EV/S
1.36P/BV
0.89P/E
-2.01P/FCF
-1.32P/NCAV
-1.11P/NNWC
0.28P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.25Коэффицент абсолютной ликвидности
0.34Коэффициент автономии
32.81Рентабельность общая, %
-1.03Коэффициент маневренности собственного капитала
5.04Оборачиваемость собственного капитала
-1.16Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.38Оборачиваемость оборотных активов
0.78Коэффицент текущей ликвидности
0.44Коэффициент привлечения заемного капитала
25.87Коэффицент покрытия процентов
138.21Оборачиваемость запасов
-26.67Коэффициент обеспеченности запасов
0.61Коэффициент покрытия инвестиций
7.72Оборачиваемость кредиторской задолженности
2.03Индекс постоянного актива
31.73Маржа прибыли, %
0.3Коэффициент мобильности имущества
0.72Коэффицент срочной ликвидности
9.07Оборачиваемость дебиторской задолженности
170.6Рентабельность оборотных активов, %
76.12Рентабельность внеоборотных активов, %
74.82Рентабельность производственных фондов, %
78.47Рентабельность задействованного капитала, %
159.9Рентабельность собственного капитала, %
31.43Рентабельность продаж, %
0.59Коэффициент краткосрочной задолженности
0.31Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
38 438млн кВт*чПокупка электроэнергии
10 568МВтПокупка мощности
21 161.8млн кВт*чПродажа электроэнергии
3 106.1млн кВт*чКомпенсация потерь
18 055.7млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ДЭК"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1072721001660
  • ИНН2723088770
  • Юридический адрес:690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТИГРОВАЯ, Д.19
Контактная информация
  • Телефон+78002347777
  • E-mailpr@dvec.ru
  • Сайтссылка