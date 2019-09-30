ПАО "ЭЛЕКТРОЦИНК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1404308 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.30%164 ₽
- За неделю, max:190 ₽
- За неделю, min:161.5 ₽
Нет данных
- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»77.56%
- Прочие22.44%
Общая информация
ОАО «Электроцинк» — крупнейшее предприятие цветной металлургии, расположенное в Республике Северная Осетия. Оно входит в состав холдинга «Уральская горно-металлургическая компания». Занимается производством цинка, кадмия и серной кислоты. С 2016 года на заводе перестали изготовлять свинец.
Краткий экскурс в историю
Появление завода связано с зарождением свинцово-цинковой промышленности на Северном Кавказе. В 1904 году был получен первый цинк, а в 1934 году после введения нового цеха — электролитический цинк. С конца 2003 года предприятие входит в состав Уральской горно-металлургической компании. С 2004 по 2018 года на заводе проводилась масштабная модернизация. В 2018 году в связи с пожаром один из цехов был законсервирован, а численность сотрудников уменьшена на 63%.
Сфера деятельности
Завод занимается выпуском следующих видов продукции:
цинка;
цинк-алюминиевых сплавов;
цинкового провода;
кадмия;
серной кислоты;
сплавов на основе меди и медного проката;
вторичного пропилена.
Предприятие использует цинковое сырье практически полностью. Действует система экологического менеджмента ISO 14001 и проверки качества ISO 9001.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 1,404 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером завода является УГМК — 72% уставного капитала. На ММВБ акции торгуются под тикером «ELTZ».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 019 616 тыс. руб.
- Оборотные активы1 248 724 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы296 045 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства49 566 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 922 729 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2018 г.
Реализация2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОЦИНК"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЭЛЕКТРОЦИНК"
- РуководительХОДЫКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельностиТорговля оптовая металлами и металлическими рудами
- ОГРН1021500668617
- ИНН1500000113
- Юридический адрес:624091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ПР-КТ УСПЕНСКИЙ, Д. 1, ОФИС 404
- Телефон+78672593409
- E-mailmaryaeva@elzn.ru
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