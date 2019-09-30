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ПАО "ЭЛЕКТРОЦИНК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1404308 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.30%164 ₽
  • За неделю, max:190 ₽
  • За неделю, min:161.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация230 млн. руб.
  • ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»77.56%
  • Прочие22.44%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ОАО «Электроцинк» — крупнейшее предприятие цветной металлургии, расположенное в Республике Северная Осетия. Оно входит в состав холдинга «Уральская горно-металлургическая компания». Занимается производством цинка, кадмия и серной кислоты. С 2016 года на заводе перестали изготовлять свинец.

Краткий экскурс в историю

Появление завода связано с зарождением свинцово-цинковой промышленности на Северном Кавказе. В 1904 году был получен первый цинк, а в 1934 году после введения нового цеха — электролитический цинк. С конца 2003 года предприятие входит в состав Уральской горно-металлургической компании. С 2004 по 2018 года на заводе проводилась масштабная модернизация. В 2018 году в связи с пожаром один из цехов был законсервирован, а численность сотрудников уменьшена на 63%.

Сфера деятельности

Завод занимается выпуском следующих видов продукции:

  •  цинка;

  •  цинк-алюминиевых сплавов;

  •  цинкового провода;

  •  кадмия;

  •  серной кислоты;

  •  сплавов на основе меди и медного проката;

  •  вторичного пропилена.

Предприятие использует цинковое сырье практически полностью. Действует система экологического менеджмента ISO 14001 и проверки качества ISO 9001.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 1,404 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером завода является УГМК — 72% уставного капитала. На ММВБ акции торгуются под тикером «ELTZ».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
3 268 340тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 019 616 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 248 724 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы296 045 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства49 566 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 922 729 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
8.67Долг/EBITDA
9.54EV/EBITDA
-62.3EV/OCF
1.35EV/S
0.83P/BV
0.95P/E
-3.52P/FCF
-0.13P/NCAV
-0.1P/NNWC
0.12P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.76Долг/EBITDA
-0.56EV/EBITDA
-3.98EV/OCF
6.42EV/S
2.23P/BV
37.66P/E
22.71P/FCF
-2.73P/NCAV
4.57P/NNWC
6.01P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.11Коэффицент абсолютной ликвидности
0.1Коэффициент автономии
12.92Рентабельность общая, %
-3.22Коэффициент маневренности собственного капитала
6.26Оборачиваемость собственного капитала
-1.38Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.7Оборачиваемость оборотных активов
0.43Коэффицент текущей ликвидности
0.14Коэффициент привлечения заемного капитала
1.37Оборачиваемость запасов
-4.27Коэффициент обеспеченности запасов
0.12Коэффициент покрытия инвестиций
1.32Оборачиваемость кредиторской задолженности
6.82Индекс постоянного актива
9.88Маржа прибыли, %
0.62Коэффициент мобильности имущества
0.19Коэффицент срочной ликвидности
4.24Оборачиваемость дебиторской задолженности
3.14Рентабельность оборотных активов, %
5.06Рентабельность внеоборотных активов, %
3.9Рентабельность производственных фондов, %
3.45Рентабельность задействованного капитала, %
35.66Рентабельность собственного капитала, %
16.9Рентабельность продаж, %
1.02Коэффициент краткосрочной задолженности
0.26Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2018 г.
0тонныСвинец
63 065тонныЦинк
274тонныКадмий
105 476тонныСерная кислота

Реализация

2018 г.
0тонныСвинец
63 064тонныЦинк
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОЦИНК"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЭЛЕКТРОЦИНК"
  • РуководительХОДЫКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельностиТорговля оптовая металлами и металлическими рудами
Юридическая информация
  • ОГРН1021500668617
  • ИНН1500000113
  • Юридический адрес:624091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ПР-КТ УСПЕНСКИЙ, Д. 1, ОФИС 404
Контактная информация
  • Телефон+78672593409
  • E-mailmaryaeva@elzn.ru
  • Сайтссылка