ОАО «Электроцинк» — крупнейшее предприятие цветной металлургии, расположенное в Республике Северная Осетия. Оно входит в состав холдинга «Уральская горно-металлургическая компания». Занимается производством цинка, кадмия и серной кислоты. С 2016 года на заводе перестали изготовлять свинец.

Краткий экскурс в историю

Появление завода связано с зарождением свинцово-цинковой промышленности на Северном Кавказе. В 1904 году был получен первый цинк, а в 1934 году после введения нового цеха — электролитический цинк. С конца 2003 года предприятие входит в состав Уральской горно-металлургической компании. С 2004 по 2018 года на заводе проводилась масштабная модернизация. В 2018 году в связи с пожаром один из цехов был законсервирован, а численность сотрудников уменьшена на 63%.

Сфера деятельности

Завод занимается выпуском следующих видов продукции:

цинка;

цинк-алюминиевых сплавов;

цинкового провода;

кадмия;

серной кислоты;

сплавов на основе меди и медного проката;

вторичного пропилена.

Предприятие использует цинковое сырье практически полностью. Действует система экологического менеджмента ISO 14001 и проверки качества ISO 9001.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 1,404 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшим акционером завода является УГМК — 72% уставного капитала. На ММВБ акции торгуются под тикером «ELTZ».