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ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1843547 шт.
  • Номинал:1000 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.85%5950 ₽
  • За неделю, max:6570 ₽
  • За неделю, min:5860 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:135 ₽
  • Отсечка:14.07.2016
  • Доходность:4.43%
дивидендная история
100%
Капитализация10 969 млн. руб.
  • Росимущество28.83%
  • Госкорпорация "Роскосмос"30.68%
  • ОА "Объединенная ракетно-космическая корпорация"23.29%
  • Прочие17.2%
Источник: МСФО за 2 квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

«РКК Энергия» имени С.П. Королёва работает в российской ракетно-космической отрасли. Предприятие было основано во второй половине 1946 года. Именно в это время под руководством академика Королева была сформирована группа разработчиков, которые начали исследования в области создания баллистических ракет. 

За годы своего существования предприятие выпустило 14 ракетных комплексов, большая часть из которых поставлена на серийное производство для обеспечения нужд оборонной и космической промышленности. При главном содействии корпорации создавались пилотируемые корабли, а также орбитальные станции, космические системы, спутники связи. Предприятие принимало участие в исторических международных проектах («Интеркосмос», «Союз-Аполлон»), а с 1950-х гг. возглавляло разработки практически во всех направлениях освоения космического пространства. 

До реорганизации 1994 года название общества звучало как ОКБ-1, ЦКБЭМ. В настоящий момент ПАО «РКК Энергия» имени С.П. Королева является полноценным правопреемником данных бюро и конструкторских центров. 

Основные виды деятельности

Корпорация имеет 4 филиала, расположенных в Московском, Ставропольском регионе, а также в Краснодарском крае и в Республике Казахстан. За годы деятельности корпорация удостоилась следующих наград:

  1. Орден Ленина (4 раза). 

  2. Орден Октябрьской революции. 

  3. Благодарности Правительства РФ и Президента РФ. 

В настоящий момент предприятие является лидером ракетно-космической отрасли в России. Оно выполняет роль головной организации по разработке пилотируемых систем. Главные заказчики в этом направлении ― группа компаний «РОСКОСМОС» и американское агентство NASA. Кроме этого, «РКК Энергия» имени С.П. Королёва занимается созданием автоматических космических и ракетных систем, поставляемых государственным заказчикам. Для международной компании «Си-Лонч» и других предприятий создается высокотехнологичное оборудование, которое используется в наземных целях.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
103 431 715тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы21 711 382 тыс. руб.
  • Оборотные активы81 720 333 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-5 156 120 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства33 260 264 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства75 539 877 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.68Долг/EBITDA
5.25EV/EBITDA
-1.94EV/OCF
0.46EV/S
-2.43P/BV
-6.79P/E
-1.94P/FCF
-0.46P/NCAV
-0.14P/NNWC
0.31P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.19Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.05Коэффициент автономии
-3Рентабельность общая, %
5.21Коэффициент маневренности собственного капитала
-3.04Оборачиваемость собственного капитала
-0.33Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.21Оборачиваемость оборотных активов
1.08Коэффицент текущей ликвидности
1.18Коэффициент привлечения заемного капитала
0.65Коэффицент покрытия процентов
1.41Оборачиваемость запасов
-2.45Коэффициент обеспеченности запасами
0.27Коэффициент покрытия инвестиций
1.72Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.21Индекс постоянного актива
-3Маржа прибыли, %
0.79Коэффициент мобильности имущества
0.91Коэффицент срочной ликвидности
0.78Оборачиваемость дебиторской задолженности
-1Рентабельность оборотных активов, %
-2Рентабельность внеоборотных активов, %
-1Рентабельность производственных фондов, %
0Рентабельность задействованного капитала, %
8Рентабельность собственного капитала, %
-1Рентабельность продаж, %
0.69Коэффициент краткосрочной задолженности
0.17Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2018 г.
2в шт.Модули российского сегмента МКС в производстве
6в шт.Разгонные блоки изготовление
2в шт.Заказы автоматических космических аппаратов
7в шт.Транспортные пилотируемые космические корабли в производстве
4в шт.Транспортные пилотируемые космические корабли изготовление
4в шт.Транспортные пилотируемые космические корабли запуск
3в шт.Транспортные грузовые космические корабли в производстве
3в шт.Транспортные грузовые космические корабли изготовление
3в шт.Транспортные грузовые космические корабли запуск
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 04.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ
  • Сокращенное наименованиеПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ"
  • РуководительОзар Игорь Яковлевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиНаучные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Юридическая информация
  • ОГРН1025002032538
  • ИНН5018033937
  • Юридический адрес:141070, Россия, г. , ул. Ленина, д. 4А
Контактная информация
  • Телефон+74955137516
  • E-mailpost@rsce.ru
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