ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1843547 шт.
- Номинал:1000 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.85%5950 ₽
- За неделю, max:6570 ₽
- За неделю, min:5860 ₽
- Дивиденд:135 ₽
- Отсечка:14.07.2016
- Доходность:4.43%
- Росимущество28.83%
- Госкорпорация "Роскосмос"30.68%
- ОА "Объединенная ракетно-космическая корпорация"23.29%
- Прочие17.2%
Общая информация
«РКК Энергия» имени С.П. Королёва работает в российской ракетно-космической отрасли. Предприятие было основано во второй половине 1946 года. Именно в это время под руководством академика Королева была сформирована группа разработчиков, которые начали исследования в области создания баллистических ракет.
За годы своего существования предприятие выпустило 14 ракетных комплексов, большая часть из которых поставлена на серийное производство для обеспечения нужд оборонной и космической промышленности. При главном содействии корпорации создавались пилотируемые корабли, а также орбитальные станции, космические системы, спутники связи. Предприятие принимало участие в исторических международных проектах («Интеркосмос», «Союз-Аполлон»), а с 1950-х гг. возглавляло разработки практически во всех направлениях освоения космического пространства.
До реорганизации 1994 года название общества звучало как ОКБ-1, ЦКБЭМ. В настоящий момент ПАО «РКК Энергия» имени С.П. Королева является полноценным правопреемником данных бюро и конструкторских центров.
Основные виды деятельности
Корпорация имеет 4 филиала, расположенных в Московском, Ставропольском регионе, а также в Краснодарском крае и в Республике Казахстан. За годы деятельности корпорация удостоилась следующих наград:
Орден Ленина (4 раза).
Орден Октябрьской революции.
Благодарности Правительства РФ и Президента РФ.
В настоящий момент предприятие является лидером ракетно-космической отрасли в России. Оно выполняет роль головной организации по разработке пилотируемых систем. Главные заказчики в этом направлении ― группа компаний «РОСКОСМОС» и американское агентство NASA. Кроме этого, «РКК Энергия» имени С.П. Королёва занимается созданием автоматических космических и ракетных систем, поставляемых государственным заказчикам. Для международной компании «Си-Лонч» и других предприятий создается высокотехнологичное оборудование, которое используется в наземных целях.
События
- Аналитика
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы21 711 382 тыс. руб.
- Оборотные активы81 720 333 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-5 156 120 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства33 260 264 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства75 539 877 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2018 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ
- Сокращенное наименованиеПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ"
- РуководительОзар Игорь Яковлевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиНаучные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- ОГРН1025002032538
- ИНН5018033937
- Юридический адрес:141070, Россия, г. , ул. Ленина, д. 4А
- Телефон+74955137516
- E-mailpost@rsce.ru
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