«РКК Энергия» имени С.П. Королёва работает в российской ракетно-космической отрасли. Предприятие было основано во второй половине 1946 года. Именно в это время под руководством академика Королева была сформирована группа разработчиков, которые начали исследования в области создания баллистических ракет.

За годы своего существования предприятие выпустило 14 ракетных комплексов, большая часть из которых поставлена на серийное производство для обеспечения нужд оборонной и космической промышленности. При главном содействии корпорации создавались пилотируемые корабли, а также орбитальные станции, космические системы, спутники связи. Предприятие принимало участие в исторических международных проектах («Интеркосмос», «Союз-Аполлон»), а с 1950-х гг. возглавляло разработки практически во всех направлениях освоения космического пространства.

До реорганизации 1994 года название общества звучало как ОКБ-1, ЦКБЭМ. В настоящий момент ПАО «РКК Энергия» имени С.П. Королева является полноценным правопреемником данных бюро и конструкторских центров.

Основные виды деятельности

Корпорация имеет 4 филиала, расположенных в Московском, Ставропольском регионе, а также в Краснодарском крае и в Республике Казахстан. За годы деятельности корпорация удостоилась следующих наград:

Орден Ленина (4 раза). Орден Октябрьской революции. Благодарности Правительства РФ и Президента РФ.

В настоящий момент предприятие является лидером ракетно-космической отрасли в России. Оно выполняет роль головной организации по разработке пилотируемых систем. Главные заказчики в этом направлении ― группа компаний «РОСКОСМОС» и американское агентство NASA. Кроме этого, «РКК Энергия» имени С.П. Королёва занимается созданием автоматических космических и ракетных систем, поставляемых государственным заказчикам. Для международной компании «Си-Лонч» и других предприятий создается высокотехнологичное оборудование, которое используется в наземных целях.