ПАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:319595965 шт.
- Номинал:0.12 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.14%3.905 ₽
- За неделю, max:4.125 ₽
- За неделю, min:3.87 ₽
Нет данных
- ООО «Грайс»23.4%
- SUAREZ LIMITED22.1%
- Лилия Алексеевна Пономарева22.67%
- Прочие31.83%
Общая информация
ПАО «Волгоградэнергосбыт» осуществляет продажу электричества конечным потребителям Вологодской области. Компания является гарантированным поставщиком электроэнергии в своем регионе.
Краткий экскурс в историю
Общество «Вологодаэнергосбыт» было зарегистрировано в 2005 году. Энергосбытовое предприятие выделено из «Вологодэнерго» путем решения акционеров. В 2006 году компания получает статус гарантированного поставщика энергоресурса в регионе. Смена организационно-правовой формы с АО в ПАО состоялась летом 2015 года. Центральный офис предприятия расположен в Волгограде.
Ключевая миссия компании — надежное и бесперебойное снабжение абонентов электричеством, а также снижение цен на предоставляемые услуги.
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к закупке электроэнергии на оптовом рынке и продаже ее конечным потребителям — домохозяйствам, промышленным и торговым предприятиям, социальным и инфраструктурным объектам. Между «Волгоградэнергосбыт» и конечными потребителями заключается договор энергоснабжения.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Волгоградэнергосбыт» в размере 48,011 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,12 рублей каждая. Крупнейшими акционерами предприятия является ООО «Грайс» (23,4%), SUAREZ LIMITED (22,1%) и Пономарьова Л.А (22,7%).
Акции «Вологдаэнергосбыт» торгуются на Московской бирже под тикерами «VGSB» (простые) и «VGSBP» (привилегированные). Ценные бумаги включены в котировальный список 3 уровня.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы605 331 тыс. руб.
- Оборотные активы5 787 809 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-6 294 557 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 176 920 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства10 510 777 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"
- РуководительКАУЛЬ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1053444090028
- ИНН3445071523
- Юридический адрес:400001, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. КОЗЛОВСКАЯ, Д.14
- Телефон+78442262626
- E-mailpost@energosale.ru
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