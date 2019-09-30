  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"

ПАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:319595965 шт.
  • Номинал:0.12 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.14%3.905 ₽
  • За неделю, max:4.125 ₽
  • За неделю, min:3.87 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 412 млн. руб.
  • ООО «Грайс»23.4%
  • SUAREZ LIMITED22.1%
  • Лилия Алексеевна Пономарева22.67%
  • Прочие31.83%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Волгоградэнергосбыт» осуществляет продажу электричества конечным потребителям Вологодской области. Компания является гарантированным поставщиком электроэнергии в своем регионе.

Краткий экскурс в историю

Общество «Вологодаэнергосбыт» было зарегистрировано в 2005 году.  Энергосбытовое предприятие выделено из «Вологодэнерго» путем решения акционеров. В 2006 году компания получает статус гарантированного поставщика энергоресурса в регионе. Смена организационно-правовой формы с АО в ПАО состоялась летом 2015 года. Центральный офис предприятия расположен в Волгограде.

Ключевая миссия компании — надежное и бесперебойное снабжение абонентов электричеством, а также снижение цен на предоставляемые услуги.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к закупке электроэнергии на оптовом рынке и продаже ее конечным потребителям — домохозяйствам, промышленным и торговым предприятиям, социальным и инфраструктурным объектам. Между «Волгоградэнергосбыт» и конечными потребителями заключается договор энергоснабжения.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Волгоградэнергосбыт» в размере 48,011 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,12 рублей каждая. Крупнейшими акционерами предприятия является ООО «Грайс» (23,4%), SUAREZ LIMITED (22,1%) и Пономарьова Л.А (22,7%).

Акции «Вологдаэнергосбыт» торгуются на Московской бирже под тикерами «VGSB» (простые) и «VGSBP» (привилегированные). Ценные бумаги включены в котировальный список 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
6 393 140тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы605 331 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 787 809 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-6 294 557 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 176 920 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства10 510 777 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-0.03Долг/EBITDA
1.94EV/EBITDA
-0.93EV/OCF
0.05EV/S
-0.24P/BV
-33.5P/E
-6.76P/FCF
-0.22P/NCAV
-0.18P/NNWC
0.05P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.98Коэффициент автономии
-0.17Рентабельность общая, %
1.1Коэффициент маневренности собственного капитала
-4.71Оборачиваемость собственного капитала
-1.19Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.69Оборачиваемость оборотных активов
0.55Коэффицент текущей ликвидности
-0.53Коэффициент привлечения заемного капитала
256.15Коэффицент покрытия процентов
4 358.09Оборачиваемость запасов
-1 306.3Коэффициент обеспеченности запасов
-0.64Коэффициент покрытия инвестиций
2.73Оборачиваемость кредиторской задолженности
-0.1Индекс постоянного актива
-0.15Маржа прибыли, %
0.91Коэффициент мобильности имущества
0.55Коэффицент срочной ликвидности
4.77Оборачиваемость дебиторской задолженности
-0.69Рентабельность оборотных активов, %
-7.19Рентабельность внеоборотных активов, %
-7.11Рентабельность производственных фондов, %
-0.33Рентабельность задействованного капитала, %
0.69Рентабельность собственного капитала, %
3.27Рентабельность продаж, %
0.83Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
7 803.07млн кВт*чПродажа электроэнергии
6 513млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
1 290.07млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ"
  • РуководительКАУЛЬ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1053444090028
  • ИНН3445071523
  • Юридический адрес:400001, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. КОЗЛОВСКАЯ, Д.14
Контактная информация
  • Телефон+78442262626
  • E-mailpost@energosale.ru
  • Сайтссылка