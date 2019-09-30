ПАО «Волгоградэнергосбыт» осуществляет продажу электричества конечным потребителям Вологодской области. Компания является гарантированным поставщиком электроэнергии в своем регионе.

Краткий экскурс в историю

Общество «Вологодаэнергосбыт» было зарегистрировано в 2005 году. Энергосбытовое предприятие выделено из «Вологодэнерго» путем решения акционеров. В 2006 году компания получает статус гарантированного поставщика энергоресурса в регионе. Смена организационно-правовой формы с АО в ПАО состоялась летом 2015 года. Центральный офис предприятия расположен в Волгограде.

Ключевая миссия компании — надежное и бесперебойное снабжение абонентов электричеством, а также снижение цен на предоставляемые услуги.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к закупке электроэнергии на оптовом рынке и продаже ее конечным потребителям — домохозяйствам, промышленным и торговым предприятиям, социальным и инфраструктурным объектам. Между «Волгоградэнергосбыт» и конечными потребителями заключается договор энергоснабжения.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Волгоградэнергосбыт» в размере 48,011 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 0,12 рублей каждая. Крупнейшими акционерами предприятия является ООО «Грайс» (23,4%), SUAREZ LIMITED (22,1%) и Пономарьова Л.А (22,7%).

Акции «Вологдаэнергосбыт» торгуются на Московской бирже под тикерами «VGSB» (простые) и «VGSBP» (привилегированные). Ценные бумаги включены в котировальный список 3 уровня.