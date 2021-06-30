ПАО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
Нет данных
- Кол-во АОИ:610000000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.54%6.4 ₽
- За неделю, max:6.58 ₽
- За неделю, min:6.38 ₽
- Дивиденд:0.27 ₽
- Отсечка:03.06.2021
- Доходность:3.51%
- Илья Анатольевич Каленков40.96%
- Сергей Николаевич Дубенок40.62%
- ООО «Европейская Электротехника»12.85%
- Прочие5.56%
Общая информация
ПАО «Европейская Электротехника» существует на рынке с 2004 года. Компания работает в сегменте создания систем электро-, энергосбережения и освещения. Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикером «EELT».
Ключевые направления деятельности
В рамках своей деятельности предприятие оказывает следующий комплекс услуг.
Проектирование систем для объектов любого назначения.
Проведение пусконаладочных работ.
Сервисное обслуживание.
Построение энергосистем под ключ.
Энергоаудит.
Монтаж систем электроснабжения.
Вместе с тем, ПАО «Европейская Электротехника» занимается производством деталей и комплектующих для энергосистем. В составе предприятия есть собственный научно-исследовательский отдел. В нем трудятся специалисты самой компании «Европейская Электротехника», а также сотрудники Военно-инженерного технического университета (СПб). Разработчики создали такие ноу-хау, как стеклянные фасады для зданий, инновационные системы креплений светильников, кабельные держатели для глубоких шахт.
Европейская Электротехника поставляет на рынок не только оборудование собственного производства, но и комплектующие от ведущих мировых производителей и является одним из лучших отечественных дистрибьюторов в данном сегменте.
География реализованных проектов включает в себя все российские регионы, а также несколько стран дальнего и ближнего зарубежья. ПАО «Европейская Электротехника» активно сотрудничает с предприятиями из сегмента строительства, промышленности, ресурсодобывающей, энергетической отрасли и из области телекоммуникационных услуг. Решения, созданные разработчиками компании, обеспечивают бесперебойную работу многочисленных центров обработки данных в банках, на вокзалах и в аэропортах. Среди реализованных проектов есть те, что не имеют аналогов в РФ. Для успешной многопрофильной деятельности предприятие обладает всеми необходимыми допусками на оказание услуг в сфере строительства и проектирования, а также лицензировано для ведения работ, связанных с применением информации, составляющей государственную тайну.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы567 824 тыс. руб.
- Оборотные активы2 864 422 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 180 330 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства109 699 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 142 217 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
- РуководительКаленков Илья Анатольевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: приборостроение
- Вид деятельностиТорговля оптовая прочими бытовыми товарами
- ОГРН1167746062703
- ИНН7716814300
- Юридический адрес:129344, Россия, г. Москва, ул. , д. 1, корпус 3
- Телефон+78006007118
- E-mailinfo@euroetpao.ru
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