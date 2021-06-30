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ПАО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:610000000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.54%6.4 ₽
  • За неделю, max:6.58 ₽
  • За неделю, min:6.38 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.27 ₽
  • Отсечка:03.06.2021
  • Доходность:3.51%
дивидендная история
100%
Капитализация3 904 млн. руб.
  • Илья Анатольевич Каленков40.96%
  • Сергей Николаевич Дубенок40.62%
  • ООО «Европейская Электротехника»12.85%
  • Прочие5.56%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ПАО «Европейская Электротехника» существует на рынке с 2004 года. Компания работает в сегменте создания систем электро-, энергосбережения и освещения. Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикером «EELT».

Ключевые направления деятельности

В рамках своей деятельности предприятие оказывает следующий комплекс услуг.

  • Проектирование систем для объектов любого назначения. 

  • Проведение пусконаладочных работ. 

  • Сервисное обслуживание. 

  • Построение энергосистем под ключ. 

  • Энергоаудит. 

  • Монтаж систем электроснабжения. 

Вместе с тем, ПАО «Европейская Электротехника» занимается производством деталей и комплектующих для энергосистем. В составе предприятия есть собственный научно-исследовательский отдел. В нем трудятся специалисты самой компании «Европейская Электротехника», а также сотрудники Военно-инженерного технического университета (СПб). Разработчики создали такие ноу-хау, как стеклянные фасады для зданий, инновационные системы креплений светильников, кабельные держатели для глубоких шахт. 

Европейская Электротехника поставляет на рынок не только оборудование собственного производства, но и комплектующие от ведущих мировых производителей и является одним из лучших отечественных дистрибьюторов в данном сегменте. 

География реализованных проектов включает в себя все российские регионы, а также несколько стран дальнего и ближнего зарубежья. ПАО «Европейская Электротехника» активно сотрудничает с предприятиями из сегмента строительства, промышленности, ресурсодобывающей, энергетической отрасли и из области телекоммуникационных услуг. Решения, созданные разработчиками компании, обеспечивают бесперебойную работу многочисленных центров обработки данных в банках, на вокзалах и в аэропортах. Среди реализованных проектов есть те, что не имеют аналогов в РФ. Для успешной многопрофильной деятельности предприятие обладает всеми необходимыми допусками на оказание услуг в сфере строительства и проектирования, а также лицензировано для ведения работ, связанных с применением информации, составляющей государственную тайну.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
3 432 246тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы567 824 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 864 422 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 180 330 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства109 699 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 142 217 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.42Долг/EBITDA
6.04EV/EBITDA
48.19EV/OCF
0.79EV/S
3.73P/BV
8.06P/E
74.39P/FCF
-14.32P/NNWC
0.73P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.42Долг/EBITDA
6.04EV/EBITDA
48.19EV/OCF
0.79EV/S
3.73P/BV
8.06P/E
74.39P/FCF
-14.32P/NNWC
0.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.08Коэффицент абсолютной ликвидности
0.34Коэффициент автономии
11Рентабельность общая, %
0.52Коэффициент маневренности собственного капитала
5.14Оборачиваемость собственного капитала
0.21Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.63Оборачиваемость оборотных активов
1.34Коэффицент текущей ликвидности
0.09Коэффициент привлечения заемного капитала
13.59Коэффицент покрытия процентов
6Оборачиваемость запасов
0.62Коэффициент обеспеченности запасами
0.38Коэффициент покрытия инвестиций
5.45Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.17Индекс постоянного актива
9Маржа прибыли, %
0.83Коэффициент мобильности имущества
0.88Коэффицент срочной ликвидности
5.17Оборачиваемость дебиторской задолженности
24Рентабельность оборотных активов, %
98Рентабельность внеоборотных активов, %
35Рентабельность производственных фондов, %
19Рентабельность задействованного капитала, %
47Рентабельность собственного капитала, %
13Рентабельность продаж, %
0.95Коэффициент краткосрочной задолженности
0.06Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
  • РуководительКаленков Илья Анатольевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: приборостроение
  • Вид деятельностиТорговля оптовая прочими бытовыми товарами
Юридическая информация
  • ОГРН1167746062703
  • ИНН7716814300
  • Юридический адрес:129344, Россия, г. Москва, ул. , д. 1, корпус 3
Контактная информация
  • Телефон+78006007118
  • E-mailinfo@euroetpao.ru
  • Сайтссылка