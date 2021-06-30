ПАО «Европейская Электротехника» существует на рынке с 2004 года. Компания работает в сегменте создания систем электро-, энергосбережения и освещения. Акции предприятия торгуются на Московской бирже под тикером «EELT».

Ключевые направления деятельности

В рамках своей деятельности предприятие оказывает следующий комплекс услуг.

Проектирование систем для объектов любого назначения.

Проведение пусконаладочных работ.

Сервисное обслуживание.

Построение энергосистем под ключ.

Энергоаудит.

Монтаж систем электроснабжения.

Вместе с тем, ПАО «Европейская Электротехника» занимается производством деталей и комплектующих для энергосистем. В составе предприятия есть собственный научно-исследовательский отдел. В нем трудятся специалисты самой компании «Европейская Электротехника», а также сотрудники Военно-инженерного технического университета (СПб). Разработчики создали такие ноу-хау, как стеклянные фасады для зданий, инновационные системы креплений светильников, кабельные держатели для глубоких шахт.

Европейская Электротехника поставляет на рынок не только оборудование собственного производства, но и комплектующие от ведущих мировых производителей и является одним из лучших отечественных дистрибьюторов в данном сегменте.

География реализованных проектов включает в себя все российские регионы, а также несколько стран дальнего и ближнего зарубежья. ПАО «Европейская Электротехника» активно сотрудничает с предприятиями из сегмента строительства, промышленности, ресурсодобывающей, энергетической отрасли и из области телекоммуникационных услуг. Решения, созданные разработчиками компании, обеспечивают бесперебойную работу многочисленных центров обработки данных в банках, на вокзалах и в аэропортах. Среди реализованных проектов есть те, что не имеют аналогов в РФ. Для успешной многопрофильной деятельности предприятие обладает всеми необходимыми допусками на оказание услуг в сфере строительства и проектирования, а также лицензировано для ведения работ, связанных с применением информации, составляющей государственную тайну.