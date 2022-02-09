Fix Price Group Ltd

Fix price — торговая сеть, занимающаяся реализацией товаров для всей семьи по фиксированным ценам. Регион присутствия магазинов — РФ (78 субъектов федерации), Казахстан, Белоруссия, Латвия, Грузия. Большая часть магазинов полностью финансируется сетью. Есть и те, которые работают по франшизе.

Первый магазин торговой международной сети был открыт в 2007 году. Его создали бизнесмены С. Ломакин и А. Хачатрян после того, как продали свои акции в дискаунтере «Копейка».

Fix price сегодня

Основной ассортимент ритейлера — бюджетные товары. 50% выручки приходится на непотребительские товары, 25% на бытовую химию, остальное — на «сухой» продуктовый ассортимент.

Показатели работы компании:

более 4650 магазинов в странах СНГ;

средняя торговая площадь магазина — 210 кв. м.;

ассортимент — 1800 позиций в 20 категориях;

магазины работают более чем в 100 населенных пунктах 78 субъектов РФ.

Сфера деятельности

Сфера деятельности — розничная торговля. Товарный ассортимент — широкий. Цены варьируются в диапазоне от 50 до 299 рублей. Торговля осуществляется по методу фиксированной цены (аналог за рубежом — «one price»). Совершаются также оптовые поставки партнерам (13% от общей выручки).

Акции Fix price

Акции сети магазинов котируются на ММВБ под тикером «FIXP» (листинг депозитарных расписок). Также их можно купить-продать на Лондонской бирже. Капитализация дискаунтера составляет 575,03 млрд. Free-float зафиксирован на уровне 21%. Число обыкновенных акций — 850 млн.