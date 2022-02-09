Fix Price Group Ltd
Нет данных
- Кол-во АОИ:850000000 шт.
- Номинал:0.000583 ₽
- Листинг:-
- Текущая цена:-3.66%448 ₽
- За неделю, max:484 ₽
- За неделю, min:432.1 ₽
- Дивиденд:11.5 ₽
- Отсечка:24.09.2021
- Доходность:1.90%
- ООО «Севергрупп»77.99%
- ООО «Лента» (квази-казначейские акции)0.93%
- Директора и менеджмент0.04%
- Прочие21.04%
Общая информация
Fix price — торговая сеть, занимающаяся реализацией товаров для всей семьи по фиксированным ценам. Регион присутствия магазинов — РФ (78 субъектов федерации), Казахстан, Белоруссия, Латвия, Грузия. Большая часть магазинов полностью финансируется сетью. Есть и те, которые работают по франшизе.
Первый магазин торговой международной сети был открыт в 2007 году. Его создали бизнесмены С. Ломакин и А. Хачатрян после того, как продали свои акции в дискаунтере «Копейка».
Fix price сегодня
Основной ассортимент ритейлера — бюджетные товары. 50% выручки приходится на непотребительские товары, 25% на бытовую химию, остальное — на «сухой» продуктовый ассортимент.
Показатели работы компании:
более 4650 магазинов в странах СНГ;
средняя торговая площадь магазина — 210 кв. м.;
ассортимент — 1800 позиций в 20 категориях;
магазины работают более чем в 100 населенных пунктах 78 субъектов РФ.
Сфера деятельности
Сфера деятельности — розничная торговля. Товарный ассортимент — широкий. Цены варьируются в диапазоне от 50 до 299 рублей. Торговля осуществляется по методу фиксированной цены (аналог за рубежом — «one price»). Совершаются также оптовые поставки партнерам (13% от общей выручки).
Акции Fix price
Акции сети магазинов котируются на ММВБ под тикером «FIXP» (листинг депозитарных расписок). Также их можно купить-продать на Лондонской бирже. Капитализация дискаунтера составляет 575,03 млрд. Free-float зафиксирован на уровне 21%. Число обыкновенных акций — 850 млн.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы28 973 000 тыс. руб.
- Оборотные активы41 472 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы6 158 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства5 573 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства58 714 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+12844942233
- E-mailir@fix-price.com
- Сайтссылка