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Fix Price Group Ltd

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:850000000 шт.
  • Номинал:0.000583 ₽
  • Листинг:-
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.66%448 ₽
  • За неделю, max:484 ₽
  • За неделю, min:432.1 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:11.5 ₽
  • Отсечка:24.09.2021
  • Доходность:1.90%
дивидендная история
100%
Капитализация380 800 млн. руб.
  • ООО «Севергрупп»77.99%
  • ООО «Лента» (квази-казначейские акции)0.93%
  • Директора и менеджмент0.04%
  • Прочие21.04%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Fix price — торговая сеть, занимающаяся реализацией товаров для всей семьи по фиксированным ценам. Регион присутствия магазинов — РФ (78 субъектов федерации), Казахстан, Белоруссия, Латвия, Грузия. Большая часть магазинов полностью финансируется сетью. Есть и те, которые работают по франшизе.

Первый магазин торговой международной сети был открыт в 2007 году. Его создали бизнесмены С. Ломакин и А. Хачатрян после того, как продали свои акции в дискаунтере «Копейка».

Fix price сегодня

Основной ассортимент ритейлера — бюджетные товары. 50% выручки приходится на непотребительские товары, 25% на бытовую химию, остальное — на «сухой» продуктовый ассортимент.

Показатели работы компании:

  • более 4650 магазинов в странах СНГ;

  • средняя торговая площадь магазина — 210 кв. м.;

  • ассортимент — 1800 позиций в 20 категориях;

  • магазины работают более чем в 100 населенных пунктах 78 субъектов РФ.

Сфера деятельности

Сфера деятельности — розничная торговля. Товарный ассортимент — широкий. Цены варьируются в диапазоне от 50 до 299 рублей. Торговля осуществляется по методу фиксированной цены (аналог за рубежом — «one price»). Совершаются также оптовые поставки партнерам (13% от общей выручки).

Акции Fix price

Акции сети магазинов котируются на ММВБ под тикером «FIXP» (листинг депозитарных расписок). Также их можно купить-продать на Лондонской бирже. Капитализация дискаунтера составляет 575,03 млрд. Free-float зафиксирован на уровне 21%. Число обыкновенных акций — 850 млн.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
70 445 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы28 973 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы41 472 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы6 158 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства5 573 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства58 714 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.46Долг/EBITDA
9.69EV/EBITDA
14.11EV/OCF
1.85EV/S
60.91P/BV
20.44P/E
31.34P/FCF
-16.44P/NCAV
-11.09P/NNWC
1.76P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.78Долг/EBITDA
1.88EV/EBITDA
7.07EV/OCF
1.67EV/S
2.63P/BV
-60.76P/E
9.17P/FCF
-4.55P/NCAV
-2.51P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.08Коэффицент абсолютной ликвидности
0.09Коэффициент автономии
12.82Рентабельность общая, %
-3.7Коэффициент маневренности собственного капитала
83.26Оборачиваемость собственного капитала
-0.55Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.16Оборачиваемость оборотных активов
0.71Коэффицент текущей ликвидности
0.48Коэффициент привлечения заемного капитала
21.87Коэффицент покрытия процентов
3.6Оборачиваемость запасов
-0.71Коэффициент обеспеченности запасов
0.17Коэффициент покрытия инвестиций
3.03Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.41Индекс постоянного актива
9.22Маржа прибыли, %
0.59Коэффициент мобильности имущества
0.14Коэффицент срочной ликвидности
44.33Оборачиваемость дебиторской задолженности
19.92Рентабельность оборотных активов, %
36.07Рентабельность внеоборотных активов, %
17.29Рентабельность производственных фондов, %
12.83Рентабельность задействованного капитала, %
767.99Рентабельность собственного капитала, %
13.34Рентабельность продаж, %
0.91Коэффициент краткосрочной задолженности
0.12Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2021 г.
4 368шт.Количество собственных магазинов
536шт.Франшизы
4 904шт.Итого магазины
938тыс. кв. мТорговая площадь собственных магазинов
118тыс. кв. мТорговая площадь франшиз
1 057тыс. кв. мИтого торговая площадь
4%LFL средний чек сети
3.1%LFL трафика сети
7.2%LFL продаж сети
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+12844942233
  • E-mailir@fix-price.com
  • Сайтссылка