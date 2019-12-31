ПАО "ГАЗ-СЕРВИС"
Нет данных
- Кол-во АОИ:206508967 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%293 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:3.22 ₽
- Отсечка:26.12.2021
- Доходность:1.10%
- ЗАО «Лидер»36.25%
- ПАО «Газпром»49.95%
- Прочие13.8%
Общая информация
ПАО «ГАЗ-Сервис» позиционирует себя как инвестиционную компанию, работающую в отрасли финансового посредничества. Предприятие зарегистрировано в российской столице. Датой образования считается 2004 год. В 2019 году предприятию присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития.
Основные направления деятельности
«ГАЗ-Сервис» занимается инвестированием в ценные бумаги участников российского рынка:
акции;
облигации;
векселя.
Доходы предприятие получает от увеличения курсовой цены приобретенных активов различных компаний. Кроме этого, публичное акционерное общество регулярно вкладывает имеющийся капитал в разнообразные виды собственности. Стоит отметить, что в инвестиционном портфеле предприятия есть акции одного из крупнейших российских банков (16% АО «Газпромбанк»).
Помимо капиталовложений, публичное общество предоставляет облигационные займы клиентам из промышленного сектора. Доходы от этого вида деятельности наряду с собственными финансовыми средствами вкладываются в различные проекты. Свои деньги также используются для осуществления операций РЕПО.
По классификатору ОКОНХ публичное акционерное общество «ГАЗ-Сервис» функционирует в следующих отраслях.
Страхование.
Пенсионное обеспечение.
Банковская деятельность.
Прочие финансовые операции.
Среди дополнительных направлений работы заявлена эмиссионная деятельность и оказание услуг в отрасли сельского хозяйства. Отдельные структурные подразделения ГАЗ-Сервис специализируются на решении перспективных вопросов и задач в секторе растениеводства, разведения диких животных и охоты.
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «GAZS».
События
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- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего62 815 719 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы62 707 128 тыс. руб.
- Обязательства всего108 591 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗ-СЕРВИС"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗ-СЕРВИС"
- РуководительМАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, Директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиДеятельность по предоставлению займов промышленности
- ОГРН1047796720245
- ИНН7726510741
- Юридический адрес:117556, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1, ЭТ
- Телефон+74952801018
- E-mailinfo@gaz-services.ru
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