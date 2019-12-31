ПАО «ГАЗ-Сервис» позиционирует себя как инвестиционную компанию, работающую в отрасли финансового посредничества. Предприятие зарегистрировано в российской столице. Датой образования считается 2004 год. В 2019 году предприятию присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития.

Основные направления деятельности

«ГАЗ-Сервис» занимается инвестированием в ценные бумаги участников российского рынка:

акции;

облигации;

векселя.

Доходы предприятие получает от увеличения курсовой цены приобретенных активов различных компаний. Кроме этого, публичное акционерное общество регулярно вкладывает имеющийся капитал в разнообразные виды собственности. Стоит отметить, что в инвестиционном портфеле предприятия есть акции одного из крупнейших российских банков (16% АО «Газпромбанк»).

Помимо капиталовложений, публичное общество предоставляет облигационные займы клиентам из промышленного сектора. Доходы от этого вида деятельности наряду с собственными финансовыми средствами вкладываются в различные проекты. Свои деньги также используются для осуществления операций РЕПО.

По классификатору ОКОНХ публичное акционерное общество «ГАЗ-Сервис» функционирует в следующих отраслях.

Страхование.

Пенсионное обеспечение.

Банковская деятельность.

Прочие финансовые операции.

Среди дополнительных направлений работы заявлена эмиссионная деятельность и оказание услуг в отрасли сельского хозяйства. Отдельные структурные подразделения ГАЗ-Сервис специализируются на решении перспективных вопросов и задач в секторе растениеводства, разведения диких животных и охоты.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «GAZS».