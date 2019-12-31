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ПАО "ГАЗ-СЕРВИС"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:206508967 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%293 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:3.22 ₽
  • Отсечка:26.12.2021
  • Доходность:1.10%
дивидендная история
100%
Капитализация60 507 млн. руб.
  • ЗАО «Лидер»36.25%
  • ПАО «Газпром»49.95%
  • Прочие13.8%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ГАЗ-Сервис» позиционирует себя как инвестиционную компанию, работающую в отрасли финансового посредничества. Предприятие зарегистрировано в российской столице. Датой образования считается 2004 год. В 2019 году предприятию присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития. 

Основные направления деятельности

«ГАЗ-Сервис» занимается инвестированием в ценные бумаги участников российского рынка:

  • акции;

  • облигации;

  • векселя. 

Доходы предприятие получает от увеличения курсовой цены приобретенных активов различных компаний. Кроме этого, публичное акционерное общество регулярно вкладывает имеющийся капитал в разнообразные виды собственности. Стоит отметить, что в инвестиционном портфеле предприятия есть акции одного из крупнейших российских банков (16% АО «Газпромбанк»).

Помимо капиталовложений, публичное общество предоставляет облигационные займы клиентам из промышленного сектора. Доходы от этого вида деятельности наряду с собственными финансовыми средствами вкладываются в различные проекты. Свои деньги также используются для осуществления операций РЕПО. 

По классификатору ОКОНХ публичное акционерное общество «ГАЗ-Сервис» функционирует в следующих отраслях. 

  • Страхование. 

  • Пенсионное обеспечение. 

  • Банковская деятельность. 

  • Прочие финансовые операции. 

Среди дополнительных направлений работы заявлена эмиссионная деятельность и оказание услуг в отрасли сельского хозяйства. Отдельные структурные подразделения ГАЗ-Сервис специализируются на решении перспективных вопросов и задач в секторе растениеводства, разведения диких животных и охоты.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «GAZS».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
62 815 719тыс. руб.

Активы

  • Активы всего62 815 719 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы62 707 128 тыс. руб.
  • Обязательства всего108 591 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
0.04Долг/EBITDA
-4 341.13EV/EBITDA
25.66EV/OCF
0EV/S
0.97P/BV
48.65P/E
25.66P/FCF
0P/NCAV
118 641.43P/NNWC
0P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
1Коэффициент маневренности собственного капитала
0Оборачиваемость собственного капитала
0Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.31Коэффицент покрытия процентов
0Оборачиваемость кредиторской задолженности
0Индекс постоянного актива
0Оборачиваемость дебиторской задолженности
2 407.41Рентабельность задействованного капитала, %
1.96Рентабельность собственного капитала, %

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 19.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗ-СЕРВИС"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗ-СЕРВИС"
  • РуководительМАРГИЛЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, Директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиДеятельность по предоставлению займов промышленности
Юридическая информация
  • ОГРН1047796720245
  • ИНН7726510741
  • Юридический адрес:117556, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1, ЭТ
Контактная информация
  • Телефон+74952801018
  • E-mailinfo@gaz-services.ru
  • Сайтссылка