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ПАО "ГАЗ-ТЕК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:471428300 шт.
  • Номинал:100 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%85 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.93 ₽
  • Отсечка:26.12.2021
  • Доходность:1.09%
дивидендная история
100%
Капитализация40 071 млн. руб.
  • ЗАО «Лидер»45.89%
  • ПАО «Газпром»24.95%
  • ПАО «Газкон»11.63%
  • Прочие17.54%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ГАЗ-Тек» позиционируется как одна из компаний, функционирующих в области финансового посредничества. Инвестиционная деятельность включает в себя работу не только с ценными бумагами, но и с венчурными фондами. Акционерное общество принимает участие в формирование уставных капиталов перспективных и экономически привлекательных компаний. 

Предприятие «ГАЗ-Тек» успешно развивается на рынке инвестиционной деятельности. Уставной капитал превышает 47 млрд рублей. При этом доля 2 учредителей составляет всего 100 тыс. рублей (меньше 0,01% акций). 

Предприятие было образовано в декабре 2007 года. Основной сферой деятельности ПАО «ГАЗ-Тек» является вложение в разные виды ценных бумаг:

  • акции;

  • облигации;

  • векселя. 

В 2019 году публичному обществу присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития. Предприятие не замечено в качестве участника тендеров или госзакупок, но выступило в роли ответчика в арбитражном процессе по обязательным взысканиям неуплаченных взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Во владении ПАО «ГАЗ-Тек» есть акции публичного общества «ГАЗКОН». 

Деятельность предприятия

Согласно регистрационным данным из ЕГРЮЛ главным направлением в работе публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек» являются капиталовложения в ценные бумаги рынка Российской Федерации. Кроме этого, предприятие заявляет о следующих сферах деятельности.  

  • Проведение консультаций и специализированных работ в отрасли компьютерных технологий.

  • Эмиссионная деятельность. 

  • Кредитование и предоставление займов предприятиям промышленного сектора. 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
37 684 710тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы36 765 077 тыс. руб.
  • Оборотные активы919 633 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы37 675 508 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства9 202 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
21.66Долг/EBITDA
-1 875.12EV/EBITDA
57.04EV/OCF
0EV/S
1.06P/BV
33.02P/E
57.69P/FCF
44.01P/NCAV
58.97P/NNWC
0P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
49.72Коэффицент абсолютной ликвидности
1Коэффициент автономии
0.02Коэффициент маневренности собственного капитала
0Оборачиваемость собственного капитала
0.99Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0Оборачиваемость оборотных активов
99.94Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.77Коэффицент покрытия процентов
1Коэффициент покрытия инвестиций
0Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.98Индекс постоянного актива
0.02Коэффициент мобильности имущества
99.78Коэффицент срочной ликвидности
0Оборачиваемость дебиторской задолженности
176.01Рентабельность оборотных активов, %
3.3Рентабельность внеоборотных активов, %
19 604.85Рентабельность задействованного капитала, %
3.24Рентабельность собственного капитала, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.5Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная) от 01.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗ-ТЕК"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗ-ТЕК"
  • РуководительКАБАНОВ ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ, Директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
Юридическая информация
  • ОГРН1077763816195
  • ИНН7705821841
  • Юридический адрес:117556, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1, ЭТ
Контактная информация
  • Телефон+74952800297
  • E-mailinfo@gaz-tek.ru
  • Сайтссылка