ПАО «ГАЗ-Тек» позиционируется как одна из компаний, функционирующих в области финансового посредничества. Инвестиционная деятельность включает в себя работу не только с ценными бумагами, но и с венчурными фондами. Акционерное общество принимает участие в формирование уставных капиталов перспективных и экономически привлекательных компаний.

Предприятие «ГАЗ-Тек» успешно развивается на рынке инвестиционной деятельности. Уставной капитал превышает 47 млрд рублей. При этом доля 2 учредителей составляет всего 100 тыс. рублей (меньше 0,01% акций).

Предприятие было образовано в декабре 2007 года. Основной сферой деятельности ПАО «ГАЗ-Тек» является вложение в разные виды ценных бумаг:

акции;

облигации;

векселя.

В 2019 году публичному обществу присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития. Предприятие не замечено в качестве участника тендеров или госзакупок, но выступило в роли ответчика в арбитражном процессе по обязательным взысканиям неуплаченных взносов в Пенсионный фонд РФ.

Во владении ПАО «ГАЗ-Тек» есть акции публичного общества «ГАЗКОН».

Деятельность предприятия

Согласно регистрационным данным из ЕГРЮЛ главным направлением в работе публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек» являются капиталовложения в ценные бумаги рынка Российской Федерации. Кроме этого, предприятие заявляет о следующих сферах деятельности.