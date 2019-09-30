ПАО "ГАЗ-ТЕК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:471428300 шт.
- Номинал:100 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%85 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:0.93 ₽
- Отсечка:26.12.2021
- Доходность:1.09%
- ЗАО «Лидер»45.89%
- ПАО «Газпром»24.95%
- ПАО «Газкон»11.63%
- Прочие17.54%
Общая информация
ПАО «ГАЗ-Тек» позиционируется как одна из компаний, функционирующих в области финансового посредничества. Инвестиционная деятельность включает в себя работу не только с ценными бумагами, но и с венчурными фондами. Акционерное общество принимает участие в формирование уставных капиталов перспективных и экономически привлекательных компаний.
Предприятие «ГАЗ-Тек» успешно развивается на рынке инвестиционной деятельности. Уставной капитал превышает 47 млрд рублей. При этом доля 2 учредителей составляет всего 100 тыс. рублей (меньше 0,01% акций).
Предприятие было образовано в декабре 2007 года. Основной сферой деятельности ПАО «ГАЗ-Тек» является вложение в разные виды ценных бумаг:
акции;
облигации;
векселя.
В 2019 году публичному обществу присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития. Предприятие не замечено в качестве участника тендеров или госзакупок, но выступило в роли ответчика в арбитражном процессе по обязательным взысканиям неуплаченных взносов в Пенсионный фонд РФ.
Во владении ПАО «ГАЗ-Тек» есть акции публичного общества «ГАЗКОН».
Деятельность предприятия
Согласно регистрационным данным из ЕГРЮЛ главным направлением в работе публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек» являются капиталовложения в ценные бумаги рынка Российской Федерации. Кроме этого, предприятие заявляет о следующих сферах деятельности.
Проведение консультаций и специализированных работ в отрасли компьютерных технологий.
Эмиссионная деятельность.
Кредитование и предоставление займов предприятиям промышленного сектора.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы36 765 077 тыс. руб.
- Оборотные активы919 633 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы37 675 508 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства9 202 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗ-ТЕК"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗ-ТЕК"
- РуководительКАБАНОВ ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ, Директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
- ОГРН1077763816195
- ИНН7705821841
- Юридический адрес:117556, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1, ЭТ
- Телефон+74952800297
- E-mailinfo@gaz-tek.ru
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