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ПАО "ГАЗКОН"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:185125000 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%295 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:3.38 ₽
  • Отсечка:26.12.2021
  • Доходность:1.15%
дивидендная история
100%
Капитализация54 612 млн. руб.
  • ЗАО «Лидер»43.37%
  • ООО «Газпром капитал»29.95%
  • Прочие26.68%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

Основным направлением деятельности ПАО «ГАЗКОН» является инвестирование в ценные бумаги. При этом компания выступает в роли финансового посредника. На сегодняшний день считается одним из лидеров данной сферы деятельности. Компании присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития. Компания была создана в сентябре 2004 года.

Сфера деятельности

ПАО «ГАЗКОН» занимается инвестициями в ценные бумаги рынка РФ, капиталовложениями в строительство объектов частной собственности. При этом предприятие не осуществляет сделки по аренде, купле или продаже недвижимого имущества. Главными источниками дохода публичного общества являются вложения в следующие виды бумаг:

  • векселя;

  • акции;

  • облигации. 

Компания с успехом совершает операции РЕПО в секторе пенсионного обеспечения и страхования, а также регулярно размещает финансовые активы на депозитах, что помогает увеличить свободные денежные средства. Судя по росту компании, полученные подобным способом доходы с успехом вкладываются в динамичное развитие предприятия. 

Кроме озвученных сфер деятельности, акционерное общество работает в сельскохозяйственной отрасли. В качестве дополнительных направлений указано разведение диких животных и растениеводство. В данных сферах клиентам публичного акционерного общества предоставляется ограниченный спектр сопутствующих услуг. 

Еще одним успешным направлением работы ПАО «ГАЗКОН» является кредитование промышленных предприятий. Эта область работы позволяет сохранять лидирующие позиции в отрасли финансового посредничества.   

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
68 481 922тыс. руб.

Активы

  • Активы всего68 481 922 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы68 399 164 тыс. руб.
  • Обязательства всего82 758 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.1Долг/EBITDA
-3 771.6EV/EBITDA
33.37EV/OCF
0EV/S
0.97P/BV
33.8P/E
33.37P/FCF
0P/NCAV
115.24P/NNWC
0P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1Коэффициент маневренности собственного капитала
0Оборачиваемость собственного капитала
0Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.44Коэффицент покрытия процентов
0Оборачиваемость кредиторской задолженности
0Индекс постоянного актива
0Оборачиваемость дебиторской задолженности
4 490.83Рентабельность задействованного капитала, %
3.06Рентабельность собственного капитала, %

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗКОН"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗКОН"
  • РуководительКочетков Герман Геннадьевич, Директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиДеятельность по предоставлению займов промышленности
Юридическая информация
  • ОГРН1047796720290
  • ИНН7726510759
  • Юридический адрес:117556, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1, ЭТ
Контактная информация
  • Телефон+74952801057
  • E-mailinfo@gazcon.ru
  • Сайтссылка