ПАО "ГАЗКОН"
Нет данных
- Кол-во АОИ:185125000 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:+0.00%295 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:3.38 ₽
- Отсечка:26.12.2021
- Доходность:1.15%
- ЗАО «Лидер»43.37%
- ООО «Газпром капитал»29.95%
- Прочие26.68%
Общая информация
Основным направлением деятельности ПАО «ГАЗКОН» является инвестирование в ценные бумаги. При этом компания выступает в роли финансового посредника. На сегодняшний день считается одним из лидеров данной сферы деятельности. Компании присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития. Компания была создана в сентябре 2004 года.
Сфера деятельности
ПАО «ГАЗКОН» занимается инвестициями в ценные бумаги рынка РФ, капиталовложениями в строительство объектов частной собственности. При этом предприятие не осуществляет сделки по аренде, купле или продаже недвижимого имущества. Главными источниками дохода публичного общества являются вложения в следующие виды бумаг:
векселя;
акции;
облигации.
Компания с успехом совершает операции РЕПО в секторе пенсионного обеспечения и страхования, а также регулярно размещает финансовые активы на депозитах, что помогает увеличить свободные денежные средства. Судя по росту компании, полученные подобным способом доходы с успехом вкладываются в динамичное развитие предприятия.
Кроме озвученных сфер деятельности, акционерное общество работает в сельскохозяйственной отрасли. В качестве дополнительных направлений указано разведение диких животных и растениеводство. В данных сферах клиентам публичного акционерного общества предоставляется ограниченный спектр сопутствующих услуг.
Еще одним успешным направлением работы ПАО «ГАЗКОН» является кредитование промышленных предприятий. Эта область работы позволяет сохранять лидирующие позиции в отрасли финансового посредничества.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего68 481 922 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы68 399 164 тыс. руб.
- Обязательства всего82 758 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗКОН"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗКОН"
- РуководительКочетков Герман Геннадьевич, Директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиДеятельность по предоставлению займов промышленности
- ОГРН1047796720290
- ИНН7726510759
- Юридический адрес:117556, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1, ЭТ
- Телефон+74952801057
- E-mailinfo@gazcon.ru
- Сайтссылка