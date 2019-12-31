Основным направлением деятельности ПАО «ГАЗКОН» является инвестирование в ценные бумаги. При этом компания выступает в роли финансового посредника. На сегодняшний день считается одним из лидеров данной сферы деятельности. Компании присвоен рейтинг ruA по национальной шкале со стабильным прогнозом развития. Компания была создана в сентябре 2004 года.

Сфера деятельности

ПАО «ГАЗКОН» занимается инвестициями в ценные бумаги рынка РФ, капиталовложениями в строительство объектов частной собственности. При этом предприятие не осуществляет сделки по аренде, купле или продаже недвижимого имущества. Главными источниками дохода публичного общества являются вложения в следующие виды бумаг:

векселя;

акции;

облигации.

Компания с успехом совершает операции РЕПО в секторе пенсионного обеспечения и страхования, а также регулярно размещает финансовые активы на депозитах, что помогает увеличить свободные денежные средства. Судя по росту компании, полученные подобным способом доходы с успехом вкладываются в динамичное развитие предприятия.

Кроме озвученных сфер деятельности, акционерное общество работает в сельскохозяйственной отрасли. В качестве дополнительных направлений указано разведение диких животных и растениеводство. В данных сферах клиентам публичного акционерного общества предоставляется ограниченный спектр сопутствующих услуг.

Еще одним успешным направлением работы ПАО «ГАЗКОН» является кредитование промышленных предприятий. Эта область работы позволяет сохранять лидирующие позиции в отрасли финансового посредничества.