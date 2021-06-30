ПАО "ГТМ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:58462120 шт.
- Номинал:100 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-3.59%25.5 ₽
- За неделю, max:27.1 ₽
- За неделю, min:25.25 ₽
- Дивиденд:1.72 ₽
- Отсечка:30.06.2019
- Доходность:2.50%
- GT Globaltruck Limited (Cyprus)51.9%
- AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY8.84%
- ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»5.89%
- Денис Николаевич Лесных9.12%
- Прочие24.25%
Общая информация
ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» существует с 2011 года. Сегодня предприятие является крупным грузовым автоперевозчиком. В 2017 году компания провела первое публичное IPO. С тех пор акции данного перевозчика торгуются на Московской бирже. В 2018 году ценные бумаги ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ внесены в Сектор Роста под тикером GTRK.
Ключевые направления деятельности
Предприятие оказывает услуги в области транспортировки и экспедирования грузов. Первое направление приносит около 92% от общего объема чистой прибыли. Особой гордостью ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» является возраст собственного автопарка. Средний возраст тягачей едва превышает 2,5 года.
Маршруты перевозок охватывают не только российские регионы (ЦФО, Сибирь, Урал, Дальний Восток), но и международные направления. Предприятие с успехом производит доставку ценных грузов из стран ЕС. Для осуществления оперативных перевозок и обеспечения высокого качества услуг в любой точке страны ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ обладает 11 операционными подразделениями. Они расположены в следующих стратегически важных городах:
Ногинск (Московская область);
Омск;
Пермь;
Екатеринбург;
Новосибирск;
Магнитогорск;
Тюмень;
Челябинск;
Чебоксары;
Уфа;
Самара.
На ключевых маршрутах расположены собственные сервисные центры, где авто могут пройти полное техническое обслуживание. Всего в структуре предприятия есть 6 таких СТО.
Компания «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» имеет прочные позиции на отечественном рынке грузовых перевозок. Клиентами данного предприятия являются крупные ритейлеры (IKEA, Metro, «Лента», «Детский мир», «Спортмастер»), производители и промышленные холдинги («Протек», Unilever, Procter&Gamble, «Катрен», Ferrero, «Сибур»). С ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» активно сотрудничают представители электронной коммерции и доставки отправлений («ПЭК», DPD, GTD).
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы7 078 377 тыс. руб.
- Оборотные активы3 476 230 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы4 937 897 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 620 731 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 995 979 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Общие показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГТМ"
- РуководительСАТТАРОВ ИЛЬЯ КАРИМОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТранспорт
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1177746744878
- ИНН9701082537
- Юридический адрес:129110, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 39, СТР. 1, ЭТ/КОМ 4/24
- Телефон+74951378888
- E-mailinfo@gt-m.ru
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