ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» существует с 2011 года. Сегодня предприятие является крупным грузовым автоперевозчиком. В 2017 году компания провела первое публичное IPO. С тех пор акции данного перевозчика торгуются на Московской бирже. В 2018 году ценные бумаги ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ внесены в Сектор Роста под тикером GTRK.

Ключевые направления деятельности

Предприятие оказывает услуги в области транспортировки и экспедирования грузов. Первое направление приносит около 92% от общего объема чистой прибыли. Особой гордостью ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» является возраст собственного автопарка. Средний возраст тягачей едва превышает 2,5 года.

Маршруты перевозок охватывают не только российские регионы (ЦФО, Сибирь, Урал, Дальний Восток), но и международные направления. Предприятие с успехом производит доставку ценных грузов из стран ЕС. Для осуществления оперативных перевозок и обеспечения высокого качества услуг в любой точке страны ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ обладает 11 операционными подразделениями. Они расположены в следующих стратегически важных городах:

Ногинск (Московская область);

Омск;

Пермь;

Екатеринбург;

Новосибирск;

Магнитогорск;

Тюмень;

Челябинск;

Чебоксары;

Уфа;

Самара.

На ключевых маршрутах расположены собственные сервисные центры, где авто могут пройти полное техническое обслуживание. Всего в структуре предприятия есть 6 таких СТО.

Компания «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» имеет прочные позиции на отечественном рынке грузовых перевозок. Клиентами данного предприятия являются крупные ритейлеры (IKEA, Metro, «Лента», «Детский мир», «Спортмастер»), производители и промышленные холдинги («Протек», Unilever, Procter&Gamble, «Катрен», Ferrero, «Сибур»). С ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» активно сотрудничают представители электронной коммерции и доставки отправлений («ПЭК», DPD, GTD).