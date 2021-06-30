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ПАО "ГТМ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:58462120 шт.
  • Номинал:100 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.59%25.5 ₽
  • За неделю, max:27.1 ₽
  • За неделю, min:25.25 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1.72 ₽
  • Отсечка:30.06.2019
  • Доходность:2.50%
дивидендная история
100%
Капитализация1 491 млн. руб.
  • GT Globaltruck Limited (Cyprus)51.9%
  • AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY8.84%
  • ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»5.89%
  • Денис Николаевич Лесных9.12%
  • Прочие24.25%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» существует с 2011 года. Сегодня предприятие является крупным грузовым автоперевозчиком. В 2017 году компания провела первое публичное IPO. С тех пор акции данного перевозчика торгуются на Московской бирже. В 2018 году ценные бумаги ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ внесены в Сектор Роста под тикером GTRK. 

Ключевые направления деятельности

Предприятие оказывает услуги в области транспортировки и экспедирования грузов. Первое направление приносит около 92% от общего объема чистой прибыли. Особой гордостью ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» является возраст собственного автопарка. Средний возраст тягачей едва превышает 2,5 года. 

Маршруты перевозок охватывают не только российские регионы (ЦФО, Сибирь, Урал, Дальний Восток), но и международные направления. Предприятие с успехом производит доставку ценных грузов из стран ЕС. Для осуществления оперативных перевозок и обеспечения высокого качества услуг в любой точке страны ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ обладает 11 операционными подразделениями. Они расположены в следующих стратегически важных городах:

  • Ногинск (Московская область);

  • Омск;

  • Пермь;

  • Екатеринбург;

  • Новосибирск;

  • Магнитогорск;

  • Тюмень;

  • Челябинск;

  • Чебоксары;

  • Уфа;

  • Самара. 

На ключевых маршрутах расположены собственные сервисные центры, где авто могут пройти полное техническое обслуживание. Всего в структуре предприятия есть 6 таких СТО. 

Компания «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» имеет прочные позиции на отечественном рынке грузовых перевозок. Клиентами данного предприятия являются крупные ритейлеры (IKEA, Metro, «Лента», «Детский мир», «Спортмастер»), производители и промышленные холдинги («Протек», Unilever, Procter&Gamble, «Катрен», Ferrero, «Сибур»). С ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» активно сотрудничают представители электронной коммерции и доставки отправлений («ПЭК», DPD, GTD).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
10 554 607тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы7 078 377 тыс. руб.
  • Оборотные активы3 476 230 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы4 937 897 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 620 731 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 995 979 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.38Долг/EBITDA
5.02EV/EBITDA
-18.29EV/OCF
0.45EV/S
0.32P/BV
14.14P/E
-2P/FCF
-0.75P/NCAV
-0.54P/NNWC
0.15P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.48Долг/EBITDA
4.75EV/EBITDA
-0.17EV/OCF
1.65EV/S
2.09P/BV
10.3P/E
5.91P/FCF
-2.45P/NCAV
-2.11P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.15Коэффицент абсолютной ликвидности
0.47Коэффициент автономии
1.26Рентабельность общая, %
-0.43Коэффициент маневренности собственного капитала
2.22Оборачиваемость собственного капитала
-0.62Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.58Оборачиваемость оборотных активов
1.16Коэффицент текущей ликвидности
0.35Коэффициент привлечения заемного капитала
1.55Коэффицент покрытия процентов
63.27Оборачиваемость запасов
-11.32Коэффициент обеспеченности запасов
0.47Коэффициент покрытия инвестиций
8.61Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.67Индекс постоянного актива
1.03Маржа прибыли, %
0.33Коэффициент мобильности имущества
1.09Коэффицент срочной ликвидности
4.68Оборачиваемость дебиторской задолженности
3.69Рентабельность оборотных активов, %
1.57Рентабельность внеоборотных активов, %
1.54Рентабельность производственных фондов, %
1.1Рентабельность задействованного капитала, %
2.29Рентабельность собственного капитала, %
3.53Рентабельность продаж, %
0.53Коэффициент краткосрочной задолженности
0.13Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Общие показатели

2020 г.
270 069тыс кмОбщий объем перевозок
92.8%Коэффициент груженного пробега
17.14тыс кмСреднемесячный пробег
1 313штКоличество тягачей
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Иной внутренний документ от 08.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГТМ"
  • РуководительСАТТАРОВ ИЛЬЯ КАРИМОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТранспорт
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1177746744878
  • ИНН9701082537
  • Юридический адрес:129110, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 39, СТР. 1, ЭТ/КОМ 4/24
Контактная информация
  • Телефон+74951378888
  • E-mailinfo@gt-m.ru
  • Сайтссылка