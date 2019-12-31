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ПАО "ДЖИТИЭЛ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:2596000000 шт.
  • Номинал:0.2 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.52%0.0169 ₽
  • За неделю, max:0.0186 ₽
  • За неделю, min:0.0164 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.042 ₽
  • Отсечка:12.04.2016
  • Доходность:4.77%
дивидендная история
100%
Капитализация44 млн. руб.
  • Рафис Фаизович Кадыров29.19%
  • Руслан Игоревич Шестаков4.04%
  • Прочие66.77%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ДжиТиЭл» — компания, занимающаяся реализацией сложных венчурных проектов в сфере химии, физики, машиностроения, нефтепереработки, энергетики и термоядерной энергии. Соучредителями акционерного общества стали ведущие российские ученые, которые в обмен на свои наработки получили часть акций компании. Приоритетными регионами действия считаются страны Африки, Аравийского полуострова, Венесуэла, Мьянма, Мексика, Канада, Узбекистан.

ПАО «ДжиТиЭл» сегодня

Ключевым направлением в работе компании считается производство оборудования для заводов по нефтепереработке углеводородов инновационным способом с высокой добавочной стоимостью. 

Достижения компании:

  •  запатентовано и внедрено более 280 инновационных технологий;

  •  реализована технология конверсии природного газа в конечный продукт, позволяющая повысить эффективность производства и его экологичность;

  •  запущена автоматизированная газоперерабатывающая станция «GTL»;

  •  не только реализованы проекты, а оказано постсопровождение — обучение персонала и гарантийное обслуживание.

Основным акционером венчурной компании является Кадыров Рафис Фаизович, которому принадлежит более 30% акций компании.

Сфера деятельности

Венчурная компания занимается разработкой и реализацией проектов по строительству заводов. К работе привлекаются инжиниринговые, консалтинговые и строительные компании. В большинстве случаев ПАО «ДжиТиЭл» берет на себя расходы по строительству заводов и продвижению бизнеса. Для реализации проектов используются собственные и привлеченные средства с последующей продажей акций. 

Ключевым направлением деятельности в последние годы принято считать разработку и внедрение установки, при помощи которой производятся жидкие углеводороды путем гомогенного окисления.

Акции компании

В 2012 году компанией были выпущены именные бездокументарные акции в количестве 2,596 млрд номинальной стоимостью 0,2 руб. Они поступили в свободное обращение. Акции торгуются с тикером «GTLC».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
21 889 848тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы13 273 908 тыс. руб.
  • Оборотные активы8 615 940 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы21 688 211 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

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Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИТИЭЛ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ДЖИТИЭЛ"
  • РуководительКадыров Рафис Фаизович, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиДобыча природного газа и газового конденсата
Юридическая информация
  • ОГРН1027700525181
  • ИНН7706211944
  • Юридический адрес:117246, Россия, г. Москва, ул. Научный, д. 17
Контактная информация
  • Телефон+74956492905
  • E-mailinfo@gtl-rus.com
  • Сайтссылка