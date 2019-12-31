ПАО "ДЖИТИЭЛ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:2596000000 шт.
- Номинал:0.2 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-4.52%0.0169 ₽
- За неделю, max:0.0186 ₽
- За неделю, min:0.0164 ₽
- Дивиденд:0.042 ₽
- Отсечка:12.04.2016
- Доходность:4.77%
- Рафис Фаизович Кадыров29.19%
- Руслан Игоревич Шестаков4.04%
- Прочие66.77%
Общая информация
ПАО «ДжиТиЭл» — компания, занимающаяся реализацией сложных венчурных проектов в сфере химии, физики, машиностроения, нефтепереработки, энергетики и термоядерной энергии. Соучредителями акционерного общества стали ведущие российские ученые, которые в обмен на свои наработки получили часть акций компании. Приоритетными регионами действия считаются страны Африки, Аравийского полуострова, Венесуэла, Мьянма, Мексика, Канада, Узбекистан.
ПАО «ДжиТиЭл» сегодня
Ключевым направлением в работе компании считается производство оборудования для заводов по нефтепереработке углеводородов инновационным способом с высокой добавочной стоимостью.
Достижения компании:
запатентовано и внедрено более 280 инновационных технологий;
реализована технология конверсии природного газа в конечный продукт, позволяющая повысить эффективность производства и его экологичность;
запущена автоматизированная газоперерабатывающая станция «GTL»;
не только реализованы проекты, а оказано постсопровождение — обучение персонала и гарантийное обслуживание.
Основным акционером венчурной компании является Кадыров Рафис Фаизович, которому принадлежит более 30% акций компании.
Сфера деятельности
Венчурная компания занимается разработкой и реализацией проектов по строительству заводов. К работе привлекаются инжиниринговые, консалтинговые и строительные компании. В большинстве случаев ПАО «ДжиТиЭл» берет на себя расходы по строительству заводов и продвижению бизнеса. Для реализации проектов используются собственные и привлеченные средства с последующей продажей акций.
Ключевым направлением деятельности в последние годы принято считать разработку и внедрение установки, при помощи которой производятся жидкие углеводороды путем гомогенного окисления.
Акции компании
В 2012 году компанией были выпущены именные бездокументарные акции в количестве 2,596 млрд номинальной стоимостью 0,2 руб. Они поступили в свободное обращение. Акции торгуются с тикером «GTLC».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы13 273 908 тыс. руб.
- Оборотные активы8 615 940 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы21 688 211 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИТИЭЛ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ДЖИТИЭЛ"
- РуководительКадыров Рафис Фаизович, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиДобыча природного газа и газового конденсата
- ОГРН1027700525181
- ИНН7706211944
- Юридический адрес:117246, Россия, г. Москва, ул. Научный, д. 17
- Телефон+74956492905
- E-mailinfo@gtl-rus.com
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