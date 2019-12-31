ПАО «ДжиТиЭл» — компания, занимающаяся реализацией сложных венчурных проектов в сфере химии, физики, машиностроения, нефтепереработки, энергетики и термоядерной энергии. Соучредителями акционерного общества стали ведущие российские ученые, которые в обмен на свои наработки получили часть акций компании. Приоритетными регионами действия считаются страны Африки, Аравийского полуострова, Венесуэла, Мьянма, Мексика, Канада, Узбекистан.

ПАО «ДжиТиЭл» сегодня

Ключевым направлением в работе компании считается производство оборудования для заводов по нефтепереработке углеводородов инновационным способом с высокой добавочной стоимостью.

Достижения компании:

запатентовано и внедрено более 280 инновационных технологий;

реализована технология конверсии природного газа в конечный продукт, позволяющая повысить эффективность производства и его экологичность;

запущена автоматизированная газоперерабатывающая станция «GTL»;

не только реализованы проекты, а оказано постсопровождение — обучение персонала и гарантийное обслуживание.

Основным акционером венчурной компании является Кадыров Рафис Фаизович, которому принадлежит более 30% акций компании.

Сфера деятельности

Венчурная компания занимается разработкой и реализацией проектов по строительству заводов. К работе привлекаются инжиниринговые, консалтинговые и строительные компании. В большинстве случаев ПАО «ДжиТиЭл» берет на себя расходы по строительству заводов и продвижению бизнеса. Для реализации проектов используются собственные и привлеченные средства с последующей продажей акций.

Ключевым направлением деятельности в последние годы принято считать разработку и внедрение установки, при помощи которой производятся жидкие углеводороды путем гомогенного окисления.

Акции компании

В 2012 году компанией были выпущены именные бездокументарные акции в количестве 2,596 млрд номинальной стоимостью 0,2 руб. Они поступили в свободное обращение. Акции торгуются с тикером «GTLC».