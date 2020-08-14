ПАО «Галс-Девелопмент» — российская строительная компания, организованная в форме публичного акционерного общества, начала свою деятельность в 1994 году. Первоначально называлась «Система-Галс». Сегодня предприятие входит в рейтинг 5 крупнейших застройщиков Москвы, а его основным акционером является Банк ВТБ.

Текущее название, «Галс-Девелопмент», было присвоено в 2011 году. Ранее, в 2006 году, застройщик провел IPO и стал первым девелопером из Российской Федерации, разместившим собственные акции на Лондонской фондовой бирже. В 2017 году был проведен делистинг депозитарных расписок. За первый год размещения акций на Лондонской фондовой бирже удалось привлечь больше 432 млн долларов. Акции застройщика официально допущены к осуществлению торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Основные направления деятельности

Главный офис предприятия «Галс-Девелопмент» базируется в Москве. Компания занимается застройкой офисных и жилых помещений, которые представлены следующими видами недвижимости.

Офисы класса A и B. Гостиничные комплексы. Объекты транспортной инфраструктуры. Жилье бизнес-класса и апартаменты премиального уровня.

Предприятие имеет в списке активов и собственные здания:

Центральный Детский Магазин на Лубянке;

бизнес-центр Skylight;

гостинично-офисный комплекс «Пекин»;

бизнес-центр «Даниловский форт».

Именно «Галс-Девелопмент» реализовала проект по постройке IQ-квартала в ММДЦ «Москва-Сити», который обошелся в 16 млрд рублей. Организация активно принимает участие в программе реновации столичного района Кунцево, в рамках чего осуществляет снос ветхих пятиэтажек, строительство новых домов, объектов гаражного хозяйства, а также расширяет улицы.

Главными направлениями деятельности публичного акционерного общества является проведение следующего комплекса работ.

Возведение жилых и коммерческих зданий. Операционное управление отдельными объектами недвижимости. Поиск и покупка привлекательных и перспективных для застройки площадок; Разработка технической документации; Поиск и привлечение инвесторов для застройки; Маркетинг возведенных объектов.

Общая площадь реализованных проектов уже составила 2,2 млн квадратных метров.