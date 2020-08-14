ПАО "ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
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- Кол-во АОИ:-
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
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- Текущая цена:913 ₽
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Общая информация
ПАО «Галс-Девелопмент» — российская строительная компания, организованная в форме публичного акционерного общества, начала свою деятельность в 1994 году. Первоначально называлась «Система-Галс». Сегодня предприятие входит в рейтинг 5 крупнейших застройщиков Москвы, а его основным акционером является Банк ВТБ.
Текущее название, «Галс-Девелопмент», было присвоено в 2011 году. Ранее, в 2006 году, застройщик провел IPO и стал первым девелопером из Российской Федерации, разместившим собственные акции на Лондонской фондовой бирже. В 2017 году был проведен делистинг депозитарных расписок. За первый год размещения акций на Лондонской фондовой бирже удалось привлечь больше 432 млн долларов. Акции застройщика официально допущены к осуществлению торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
Основные направления деятельности
Главный офис предприятия «Галс-Девелопмент» базируется в Москве. Компания занимается застройкой офисных и жилых помещений, которые представлены следующими видами недвижимости.
Офисы класса A и B.
Гостиничные комплексы.
Объекты транспортной инфраструктуры.
Жилье бизнес-класса и апартаменты премиального уровня.
Предприятие имеет в списке активов и собственные здания:
Центральный Детский Магазин на Лубянке;
бизнес-центр Skylight;
гостинично-офисный комплекс «Пекин»;
бизнес-центр «Даниловский форт».
Именно «Галс-Девелопмент» реализовала проект по постройке IQ-квартала в ММДЦ «Москва-Сити», который обошелся в 16 млрд рублей. Организация активно принимает участие в программе реновации столичного района Кунцево, в рамках чего осуществляет снос ветхих пятиэтажек, строительство новых домов, объектов гаражного хозяйства, а также расширяет улицы.
Главными направлениями деятельности публичного акционерного общества является проведение следующего комплекса работ.
Возведение жилых и коммерческих зданий.
Операционное управление отдельными объектами недвижимости.
Поиск и покупка привлекательных и перспективных для застройки площадок;
Разработка технической документации;
Поиск и привлечение инвесторов для застройки;
Маркетинг возведенных объектов.
Общая площадь реализованных проектов уже составила 2,2 млн квадратных метров.
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Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
- РуководительАдамов Виктор Евгеньевич, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
- ОГРН1027739002510
- ИНН7706032060
- Юридический адрес:115184, Россия, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 35, стр.4
- Телефон+74957255555
- E-mailinfo@hals-development.ru
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