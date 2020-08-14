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ПАО "ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

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  • Кол-во АОИ:-
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:913 ₽
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Общая информация

ПАО «Галс-Девелопмент» — российская строительная компания, организованная в форме публичного акционерного общества, начала свою деятельность в 1994 году. Первоначально называлась «Система-Галс». Сегодня предприятие входит в рейтинг 5 крупнейших застройщиков Москвы, а его основным акционером является Банк ВТБ. 

Текущее название, «Галс-Девелопмент», было присвоено в 2011 году. Ранее, в 2006 году, застройщик провел IPO и стал первым девелопером из Российской Федерации, разместившим собственные акции на Лондонской фондовой бирже. В 2017 году был проведен делистинг депозитарных расписок. За первый год размещения акций на Лондонской фондовой бирже удалось привлечь больше 432 млн долларов. Акции застройщика официально допущены к осуществлению торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 

Основные направления деятельности

Главный офис предприятия «Галс-Девелопмент» базируется в Москве. Компания занимается застройкой офисных и жилых помещений, которые представлены следующими видами недвижимости. 

  1. Офисы класса A и B. 

  2. Гостиничные комплексы. 

  3. Объекты транспортной инфраструктуры. 

  4. Жилье бизнес-класса и апартаменты премиального уровня. 

Предприятие имеет в списке активов и собственные здания: 

  • Центральный Детский Магазин на Лубянке;

  • бизнес-центр Skylight;

  • гостинично-офисный комплекс «Пекин»;

  • бизнес-центр «Даниловский форт». 

Именно «Галс-Девелопмент» реализовала проект по постройке IQ-квартала в ММДЦ «Москва-Сити», который обошелся в 16 млрд рублей. Организация активно принимает участие в программе реновации столичного района Кунцево, в рамках чего осуществляет снос ветхих пятиэтажек, строительство новых домов, объектов гаражного хозяйства, а также расширяет улицы.  

Главными направлениями деятельности публичного акционерного общества является проведение следующего комплекса работ. 

  1. Возведение жилых и коммерческих зданий. 

  2. Операционное управление отдельными объектами недвижимости. 

  3. Поиск и покупка привлекательных и перспективных для застройки площадок;

  4. Разработка технической документации;

  5. Поиск и привлечение инвесторов для застройки;

  6. Маркетинг возведенных объектов. 

Общая площадь реализованных проектов уже составила 2,2 млн квадратных метров.

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
  • РуководительАдамов Виктор Евгеньевич, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
Юридическая информация
  • ОГРН1027739002510
  • ИНН7706032060
  • Юридический адрес:115184, Россия, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 35, стр.4
Контактная информация
  • Телефон+74957255555
  • E-mailinfo@hals-development.ru
  • Сайтссылка