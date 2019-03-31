ПАО «Химпром» — многопрофильное предприятие Новочебоксарска, занимающееся выпуском свыше 150 марок химической продукции. ПАВ, пероксид водорода, лаки, смолы, технические моющие средства, соляная кислота, хлористый кальций, фосфор, хлороформ, жидкие парафины, реагенты для энергетики, нефтедобывающей промышленности и многие другие химикаты включены в ключевой список продукции комбината. Предприятие располагает собственным научно-исследовательским центром и беспокоится об экологии региона.

Экскурс в историю

Крупнейшее химическое предприятие Новочебоксарска начало существование с момента введения в эксплуатацию в 1960 году химического комбината. В 1994 году производственное объединение сменило форму хозяйствования на АО.

В период с 1997 по 1998 год Химпром активно занимался инвестициями в производство перкарбоната натрия, гербицидов для сельхозрастений и красителей для окрашивания синтетических волокон.

В 2005 году предприятие удостоено награды конкурса «Лучшие российские предприятия», а также получило премию Президента Чувашии в сфере выпуска качественной продукции.

Сфера деятельности

Компания занимается изготовлением свыше 150 марок химической продукции. Среди них:

фосфоорганические и органические продукты;

резинохимикаты;

неорганические продукты;

технические моющие средства и ПАВ;

кремнийорганические жидкости, мономеры, лаки, смолы, эмали.

Свыше 20% изготовляемой продукции экспортируется за рубеж (в 37 стран мира).

На предприятии действует система качества выпускаемой продукции, соответствующая международным требованиям ISO 9001:2015.

Акции компании

Привилегированные акции торгуются на Московской бирже под тикером «HIMCP». Они включены в список 3 уровня. Номинальная стоимость акции — 1 рубль.

Обыкновенные акции торгуются на внебиржевом рынке. Собственники привилегированных акции компании могут претендовать на фиксированный доход по ценным бумагам — 10% от чистой прибыли по РСБУ направляется на выплаты.