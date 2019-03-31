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ПАО "ХИМПРОМ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:688894206 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%0.99 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0882 ₽
  • Отсечка:10.12.2019
  • Доходность:8.91%
дивидендная история
100%
Капитализация2 919 млн. руб.
  • ООО «Группа Оргсинтез»83.92%
  • ООО «КТЦ»11.44%
  • Прочие4.64%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Химпром» — многопрофильное предприятие Новочебоксарска, занимающееся выпуском свыше 150 марок химической продукции. ПАВ, пероксид водорода, лаки, смолы, технические моющие средства, соляная кислота, хлористый кальций, фосфор, хлороформ, жидкие парафины, реагенты для энергетики, нефтедобывающей промышленности и многие другие химикаты включены в ключевой список продукции комбината. Предприятие располагает собственным научно-исследовательским центром и беспокоится об экологии региона.

Экскурс в историю

Крупнейшее химическое предприятие Новочебоксарска начало существование с момента введения в эксплуатацию в 1960 году химического комбината. В 1994 году производственное объединение сменило форму хозяйствования на АО.

В период с 1997 по 1998 год Химпром активно занимался инвестициями в производство перкарбоната натрия, гербицидов для сельхозрастений и красителей для окрашивания синтетических волокон.

В 2005 году предприятие удостоено награды конкурса «Лучшие российские предприятия», а также получило премию Президента Чувашии в сфере выпуска качественной продукции.

Сфера деятельности

Компания занимается изготовлением свыше 150 марок химической продукции. Среди них:

  •  фосфоорганические и органические продукты;

  •  резинохимикаты;

  •  неорганические продукты;

  •  технические моющие средства и ПАВ;

  •  кремнийорганические жидкости, мономеры, лаки, смолы, эмали.

Свыше 20% изготовляемой продукции экспортируется за рубеж (в 37 стран мира).

На предприятии действует система качества выпускаемой продукции, соответствующая международным требованиям ISO 9001:2015.

Акции компании

Привилегированные акции торгуются на Московской бирже под тикером «HIMCP». Они включены в список 3 уровня. Номинальная стоимость акции — 1 рубль.

Обыкновенные акции торгуются на внебиржевом рынке. Собственники привилегированных акции компании могут претендовать на фиксированный доход по ценным бумагам — 10% от чистой прибыли по РСБУ направляется на выплаты.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
13 201 348тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 045 407 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 155 941 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 140 074 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 390 294 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства5 670 980 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.2Долг/EBITDA
3.34EV/EBITDA
5.74EV/OCF
0.51EV/S
0.49P/BV
3.97P/E
8.18P/FCF
-0.87P/NCAV
-0.54P/NNWC
0.17P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.45Долг/EBITDA
3.96EV/EBITDA
-2.76EV/OCF
0.4EV/S
0.71P/BV
3.97P/E
2.77P/FCF
-2.47P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.39Коэффициент автономии
5.99Рентабельность общая, %
-0.57Коэффициент маневренности собственного капитала
2.93Оборачиваемость собственного капитала
-0.56Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.83Оборачиваемость оборотных активов
0.91Коэффицент текущей ликвидности
0.32Коэффициент привлечения заемного капитала
3.24Коэффицент покрытия процентов
6.82Оборачиваемость запасов
-1.3Коэффициент обеспеченности запасов
0.57Коэффициент покрытия инвестиций
0.61Индекс постоянного актива
4.39Маржа прибыли, %
0.39Коэффициент мобильности имущества
0.51Коэффицент срочной ликвидности
5.75Оборачиваемость дебиторской задолженности
12.45Рентабельность оборотных активов, %
8.05Рентабельность внеоборотных активов, %
6.35Рентабельность производственных фондов, %
4.89Рентабельность задействованного капитала, %
12.87Рентабельность собственного капитала, %
13.12Рентабельность продаж, %
0.7Коэффициент краткосрочной задолженности
0.08Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 22.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМПРОМ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ХИМПРОМ"
  • РуководительКОЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Временно исполняющий обязанности генерального директора
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтехимическая отрасль
  • Вид деятельностиПроизводство прочих химических органических основных веществ
Юридическая информация
  • ОГРН1022100910226
  • ИНН2124009521
  • Юридический адрес:429965, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. НОВОЧЕБОКСАРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 101
Контактная информация
  • Телефон+78352735555
  • E-mailhimprom@himprom.com
  • Сайтссылка