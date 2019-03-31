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ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:3095070421 шт.
  • Номинал:3 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+2.28%20.66 ₽
  • За неделю, max:22.5 ₽
  • За неделю, min:19.72 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1.14 ₽
  • Отсечка:17.07.2018
  • Доходность:4.77%
дивидендная история
100%
Капитализация63 944 млн. руб.
  • ПАО «ОАК»86.95%
  • ОАО «КОМПАНИЯ СУХОЙ»8.73%
  • Прочие4.32%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут» ведет историю с 1934 года, который был ознаменован созданием Иркутского авиационного завода. В начале 1990-х гг. предприятие прошло приватизацию и на его базе возникло акционерное общество. В его структуру было включено ОКБ имени А.С. Яковлева, которое заложило прочный фундамент для расширения производимой продукции. 

В 2015 году НПК «Иркут» удостоилась премии «Авиастроитель года», продемонстрировав высокие показатели успеха в выполнении одного из государственных заказов. 

В структуре предприятия, кроме самого Иркутского авиационного завода, есть корпоративный центр и собственное инженерное бюро. Филиалы НПК «Иркут» представлены в Ульяновске и Воронеже. 

Основные направления деятельности

Инженерный центр НПК «Иркут» занимается модернизацией учебно-боевого ЯК-152 и разработкой самолетов поколения МС-21 для гражданской авиации. Предприятие специализируется на производстве следующих моделей: 

  • Як-130;

  • Су-30СМ;

  • МС-21-300. 

Последний был представлен на известном авиасалоне «МАКС-2019». В составе предприятия «Иркут» есть филиал, занимающийся разработкой и серийным выпуском реактивных самолетов SSJ100. 

Кроме новейших моделей авиатехники, корпорация «Иркут» в разные годы своего развития занималась производством транспортников Ан-24Т, истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 и МиГ-23УБ, истребителей СУ-27УБ и Як-141. 

Корпорация является основным исполнителем государственных заказов на поставку ЯК-130 и Су-30СМ для российского Минобороны и союзников по Договору о коллективной безопасности. Кроме этого, занимается авиаперевозками, развитием социальной инфраструктуры регионов присутствия, охраны окружающей среды в них. 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
278 364 567тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы25 796 436 тыс. руб.
  • Оборотные активы252 568 131 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-104 698 183 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства183 707 870 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства199 354 880 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
4.3Долг/EBITDA
5.81EV/EBITDA
-13.64EV/OCF
1.74EV/S
-0.64P/BV
-1.25P/E
-4.4P/FCF
-0.51P/NCAV
0.48P/NNWC
0.45P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
0.89Долг/EBITDA
2.91EV/EBITDA
13.68EV/OCF
1.74EV/S
-0.63P/BV
2.37P/E
-5.43P/FCF
0.72P/NCAV
-1.62P/NNWC
0.84P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.12Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.38Коэффициент автономии
-36Рентабельность общая, %
1.25Коэффициент маневренности собственного капитала
-1.42Оборачиваемость собственного капитала
-0.52Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.64Оборачиваемость оборотных активов
1.27Коэффицент текущей ликвидности
2.33Коэффициент привлечения заемного капитала
-3.6Коэффицент покрытия процентов
0.9Оборачиваемость запасов
-0.71Коэффициент обеспеченности запасами
0.28Коэффициент покрытия инвестиций
1.2Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.09Индекс постоянного актива
-52Маржа прибыли, %
0.91Коэффициент мобильности имущества
0.34Коэффицент срочной ликвидности
3.32Оборачиваемость дебиторской задолженности
-21Рентабельность оборотных активов, %
-203Рентабельность внеоборотных активов, %
-25Рентабельность производственных фондов, %
-19Рентабельность задействованного капитала, %
50Рентабельность собственного капитала, %
-36Рентабельность продаж, %
0.52Коэффициент краткосрочной задолженности
0.1Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объемы производства в части основной номенклатуры

2016 г.
83%Су-30МК
13%МС-21
4%По прочим проектам
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 20.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"
  • РуководительБОГИНСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: авиастроение
  • Вид деятельностиПроизводство деревянной тары
Юридическая информация
  • ОГРН1023801428111
  • ИНН3807002509
  • Юридический адрес:125315, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 68
Контактная информация
  • Телефон+74957772101
  • E-mailoffice@irkut.com
  • Сайтссылка