ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:3095070421 шт.
- Номинал:3 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+2.28%20.66 ₽
- За неделю, max:22.5 ₽
- За неделю, min:19.72 ₽
- Дивиденд:1.14 ₽
- Отсечка:17.07.2018
- Доходность:4.77%
- ПАО «ОАК»86.95%
- ОАО «КОМПАНИЯ СУХОЙ»8.73%
- Прочие4.32%
Общая информация
ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут» ведет историю с 1934 года, который был ознаменован созданием Иркутского авиационного завода. В начале 1990-х гг. предприятие прошло приватизацию и на его базе возникло акционерное общество. В его структуру было включено ОКБ имени А.С. Яковлева, которое заложило прочный фундамент для расширения производимой продукции.
В 2015 году НПК «Иркут» удостоилась премии «Авиастроитель года», продемонстрировав высокие показатели успеха в выполнении одного из государственных заказов.
В структуре предприятия, кроме самого Иркутского авиационного завода, есть корпоративный центр и собственное инженерное бюро. Филиалы НПК «Иркут» представлены в Ульяновске и Воронеже.
Основные направления деятельности
Инженерный центр НПК «Иркут» занимается модернизацией учебно-боевого ЯК-152 и разработкой самолетов поколения МС-21 для гражданской авиации. Предприятие специализируется на производстве следующих моделей:
Як-130;
Су-30СМ;
МС-21-300.
Последний был представлен на известном авиасалоне «МАКС-2019». В составе предприятия «Иркут» есть филиал, занимающийся разработкой и серийным выпуском реактивных самолетов SSJ100.
Кроме новейших моделей авиатехники, корпорация «Иркут» в разные годы своего развития занималась производством транспортников Ан-24Т, истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 и МиГ-23УБ, истребителей СУ-27УБ и Як-141.
Корпорация является основным исполнителем государственных заказов на поставку ЯК-130 и Су-30СМ для российского Минобороны и союзников по Договору о коллективной безопасности. Кроме этого, занимается авиаперевозками, развитием социальной инфраструктуры регионов присутствия, охраны окружающей среды в них.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы25 796 436 тыс. руб.
- Оборотные активы252 568 131 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-104 698 183 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства183 707 870 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства199 354 880 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Объемы производства в части основной номенклатуры2016 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"
- РуководительБОГИНСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: авиастроение
- Вид деятельностиПроизводство деревянной тары
- ОГРН1023801428111
- ИНН3807002509
- Юридический адрес:125315, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 68
- Телефон+74957772101
- E-mailoffice@irkut.com
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