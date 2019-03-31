ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"

ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут» ведет историю с 1934 года, который был ознаменован созданием Иркутского авиационного завода. В начале 1990-х гг. предприятие прошло приватизацию и на его базе возникло акционерное общество. В его структуру было включено ОКБ имени А.С. Яковлева, которое заложило прочный фундамент для расширения производимой продукции.

В 2015 году НПК «Иркут» удостоилась премии «Авиастроитель года», продемонстрировав высокие показатели успеха в выполнении одного из государственных заказов.

В структуре предприятия, кроме самого Иркутского авиационного завода, есть корпоративный центр и собственное инженерное бюро. Филиалы НПК «Иркут» представлены в Ульяновске и Воронеже.

Основные направления деятельности

Инженерный центр НПК «Иркут» занимается модернизацией учебно-боевого ЯК-152 и разработкой самолетов поколения МС-21 для гражданской авиации. Предприятие специализируется на производстве следующих моделей:

Як-130;

Су-30СМ;

МС-21-300.

Последний был представлен на известном авиасалоне «МАКС-2019». В составе предприятия «Иркут» есть филиал, занимающийся разработкой и серийным выпуском реактивных самолетов SSJ100.

Кроме новейших моделей авиатехники, корпорация «Иркут» в разные годы своего развития занималась производством транспортников Ан-24Т, истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 и МиГ-23УБ, истребителей СУ-27УБ и Як-141.

Корпорация является основным исполнителем государственных заказов на поставку ЯК-130 и Су-30СМ для российского Минобороны и союзников по Договору о коллективной безопасности. Кроме этого, занимается авиаперевозками, развитием социальной инфраструктуры регионов присутствия, охраны окружающей среды в них.