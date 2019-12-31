ПАО «Иркутскэнерго» занимается генерацией тепла, энергии и снабжением ими жителей и предприятия Иркутской области. ПАО является одним из немногих предприятий в сфере энергетики, не входящих в РАО «ЕЭС России». Ключевыми активами энергокомпании выступают ГЭС Ангарского каскада.

Краткий экскурс в историю

Компания «Иркутскэнерго» основана в 1992 году Указом Президента РФ. 40% акций предприятия ранее принадлежали Российской Федерации. В 2011 году они были переданы Обществу «Интер РАО ЕЭС», которое совершило их продажу за 70 млрд рублей АО «ЕвроСибЭнерго» и ООО «Тельмамская ГЭС». Таким образом, фактический контроль над компанией установлен Олегом Дерипаской.

В 2019 году компания решила сменить стратегию работы на отечественном рынке. Она планирует полностью ликвидировать угольные активы (мощность 3,8 ГВт). Уже установлена стартовая цена на их продажу — 25 млрд рублей.

Сфера деятельности

Компания «Иркутскэнерго» осуществляет производство электроэнергии, пара и горячей воды. Полученные ресурсы передаются в сеть. Дополнительными видами работ является ремонт, строительство и научно-технические разработки. Мощный энергоугольный комплекс находится в Иркутской области и Красноярском крае. Каменный уголь поставляется из 6 разрезов подконтрольной компании (добыча 2018 года — 15,5 млн тонн).

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Иркутскэнерго» в размере 4,767 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «IRGZ» (котировальный список 3 уровня). В свободном обращении (free-float) пребывает 10% акций. С 2017 года дивиденды не выплачивались.