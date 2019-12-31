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ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:4766807700 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.57%14.18 ₽
  • За неделю, max:14.24 ₽
  • За неделю, min:14.06 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.53 ₽
  • Отсечка:18.06.2016
  • Доходность:3.12%
дивидендная история
100%
Капитализация67 593 млн. руб.
  • АО «ЕвроСибЭнерго»50.19%
  • ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»41.03%
  • Прочие8.78%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Иркутскэнерго» занимается генерацией тепла, энергии и снабжением ими жителей и предприятия Иркутской области. ПАО является одним из немногих предприятий в сфере энергетики, не входящих в РАО «ЕЭС России». Ключевыми активами энергокомпании выступают ГЭС Ангарского каскада.

Краткий экскурс в историю

Компания «Иркутскэнерго» основана в 1992 году Указом Президента РФ. 40% акций предприятия ранее принадлежали Российской Федерации. В 2011 году они были переданы Обществу «Интер РАО ЕЭС», которое совершило их продажу за 70 млрд рублей АО «ЕвроСибЭнерго» и ООО «Тельмамская ГЭС». Таким образом, фактический контроль над компанией установлен Олегом Дерипаской.

В 2019 году компания решила сменить стратегию работы на отечественном рынке. Она планирует полностью ликвидировать угольные активы (мощность 3,8 ГВт). Уже установлена стартовая цена на их продажу — 25 млрд рублей.

Сфера деятельности

Компания «Иркутскэнерго» осуществляет производство электроэнергии, пара и горячей воды. Полученные ресурсы передаются в сеть. Дополнительными видами работ является ремонт, строительство и научно-технические разработки. Мощный энергоугольный комплекс находится в Иркутской области и Красноярском крае. Каменный уголь поставляется из 6 разрезов подконтрольной компании (добыча 2018 года — 15,5 млн тонн).

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Иркутскэнерго» в размере 4,767 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «IRGZ» (котировальный список 3 уровня). В свободном обращении (free-float) пребывает 10% акций. С 2017 года дивиденды не выплачивались.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
335 495 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы284 610 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы50 885 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы104 780 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства151 886 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства78 829 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
8.01Долг/EBITDA
11.11EV/EBITDA
8.5EV/OCF
1.96EV/S
0.65P/BV
18.05P/E
-89.77P/FCF
-0.38P/NCAV
-0.35P/NNWC
0.55P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.17Коэффицент абсолютной ликвидности
0.31Коэффициент автономии
6.67Рентабельность общая, %
-1.72Коэффициент маневренности собственного капитала
1.26Оборачиваемость собственного капитала
-3.53Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.49Оборачиваемость оборотных активов
0.65Коэффицент текущей ликвидности
0.59Коэффициент привлечения заемного капитала
5.24Коэффицент покрытия процентов
16.18Оборачиваемость запасов
-21.58Коэффициент обеспеченности запасов
0.77Коэффициент покрытия инвестиций
8.95Оборачиваемость кредиторской задолженности
2.72Индекс постоянного актива
3.03Маржа прибыли, %
0.15Коэффициент мобильности имущества
0.49Коэффицент срочной ликвидности
4.47Оборачиваемость дебиторской задолженности
7.56Рентабельность оборотных активов, %
1.36Рентабельность внеоборотных активов, %
1.33Рентабельность производственных фондов, %
1.65Рентабельность задействованного капитала, %
3.84Рентабельность собственного капитала, %
12.52Рентабельность продаж, %
0.34Коэффициент краткосрочной задолженности
0.26Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
3 858.1МВтУстановленная электрическая мощность
7 019.7млн кВт*чВыработка э/э
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
  • Сокращенное наименованиеПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"
  • РуководительПРИЧКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Юридическая информация
  • ОГРН1023801003313
  • ИНН3800000220
  • Юридический адрес:664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СУХЭ-БАТОРА, Д. 3
Контактная информация
  • Телефон+73952790242
  • E-mailidkan@irkutskenergo.ru
  • Сайтссылка