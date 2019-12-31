ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:4766807700 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.57%14.18 ₽
- За неделю, max:14.24 ₽
- За неделю, min:14.06 ₽
- Дивиденд:0.53 ₽
- Отсечка:18.06.2016
- Доходность:3.12%
- АО «ЕвроСибЭнерго»50.19%
- ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»41.03%
- Прочие8.78%
Общая информация
ПАО «Иркутскэнерго» занимается генерацией тепла, энергии и снабжением ими жителей и предприятия Иркутской области. ПАО является одним из немногих предприятий в сфере энергетики, не входящих в РАО «ЕЭС России». Ключевыми активами энергокомпании выступают ГЭС Ангарского каскада.
Краткий экскурс в историю
Компания «Иркутскэнерго» основана в 1992 году Указом Президента РФ. 40% акций предприятия ранее принадлежали Российской Федерации. В 2011 году они были переданы Обществу «Интер РАО ЕЭС», которое совершило их продажу за 70 млрд рублей АО «ЕвроСибЭнерго» и ООО «Тельмамская ГЭС». Таким образом, фактический контроль над компанией установлен Олегом Дерипаской.
В 2019 году компания решила сменить стратегию работы на отечественном рынке. Она планирует полностью ликвидировать угольные активы (мощность 3,8 ГВт). Уже установлена стартовая цена на их продажу — 25 млрд рублей.
Сфера деятельности
Компания «Иркутскэнерго» осуществляет производство электроэнергии, пара и горячей воды. Полученные ресурсы передаются в сеть. Дополнительными видами работ является ремонт, строительство и научно-технические разработки. Мощный энергоугольный комплекс находится в Иркутской области и Красноярском крае. Каменный уголь поставляется из 6 разрезов подконтрольной компании (добыча 2018 года — 15,5 млн тонн).
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Иркутскэнерго» в размере 4,767 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Ценные бумаги торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «IRGZ» (котировальный список 3 уровня). В свободном обращении (free-float) пребывает 10% акций. С 2017 года дивиденды не выплачивались.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы284 610 000 тыс. руб.
- Оборотные активы50 885 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы104 780 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства151 886 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства78 829 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
- Сокращенное наименованиеПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"
- РуководительПРИЧКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- ОГРН1023801003313
- ИНН3800000220
- Юридический адрес:664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СУХЭ-БАТОРА, Д. 3
- Телефон+73952790242
- E-mailidkan@irkutskenergo.ru
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