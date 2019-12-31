ПАО «Костромская сбытовая компания» — энергосбытовое предприятие, базирующееся в Костромской области. Поставка электричества совершается в 303 муниципальных района. Общество имеет статус гарантирующего поставщика в регионе обслуживания. На рынке розничной продажи электроэнергии компания представлена Центральной службой и 3 межрайонными представительствами, в подчинении которых находится 25 районных служб.

Краткий экскурс в историю

В 2004 году в рамках реформирования энергетической отрасли РФ из компании «Костромаэнерго» было выделено Общество «Костромская сбытовая компания». Регистрация субъекта хозяйствования состоялась в 2005 году, а смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО произошла в 2015 году.

Функциями исполнительного органа обладает управляющая организация ОАО «УК Русэнергокапитал». Миссия компании сводится к повышению рентабельности работы сбытовой компании и бесперебойному обеспечению потребителей электричеством.

Сфера деятельности

Сфера деятельности ПАО «КСК» — энергетика. Закупка энергоресурсов совершается на оптовом рынке. Также предприятие предоставляет услугу установки счетчиков, их обслуживания и подключения абонентов к сети.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 40,213 млн рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номинальная стоимость которых 0,04 рубля. Крупнейшим акционером является ОАО «УК Русэнергокапитал» — 92,5% Уставного капитала.

Акции ПАО «КСК» торгуются на Московской валютной бирже под тикерами «KTSB» (простые) и «KTSBP» (привилегированные).