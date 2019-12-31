ПАО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", ПАО "КСК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:868998400 шт.
- Номинал:0.04 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+1.05%0.576 ₽
- За неделю, max:0.642 ₽
- За неделю, min:0.57 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:14.07.2015
- Доходность:0.00%
- ОАО «УК Русэнергокапитал»92.59%
- Прочие7.41%
Общая информация
ПАО «Костромская сбытовая компания» — энергосбытовое предприятие, базирующееся в Костромской области. Поставка электричества совершается в 303 муниципальных района. Общество имеет статус гарантирующего поставщика в регионе обслуживания. На рынке розничной продажи электроэнергии компания представлена Центральной службой и 3 межрайонными представительствами, в подчинении которых находится 25 районных служб.
Краткий экскурс в историю
В 2004 году в рамках реформирования энергетической отрасли РФ из компании «Костромаэнерго» было выделено Общество «Костромская сбытовая компания». Регистрация субъекта хозяйствования состоялась в 2005 году, а смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО произошла в 2015 году.
Функциями исполнительного органа обладает управляющая организация ОАО «УК Русэнергокапитал». Миссия компании сводится к повышению рентабельности работы сбытовой компании и бесперебойному обеспечению потребителей электричеством.
Сфера деятельности
Сфера деятельности ПАО «КСК» — энергетика. Закупка энергоресурсов совершается на оптовом рынке. Также предприятие предоставляет услугу установки счетчиков, их обслуживания и подключения абонентов к сети.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 40,213 млн рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номинальная стоимость которых 0,04 рубля. Крупнейшим акционером является ОАО «УК Русэнергокапитал» — 92,5% Уставного капитала.
Акции ПАО «КСК» торгуются на Московской валютной бирже под тикерами «KTSB» (простые) и «KTSBP» (привилегированные).
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы181 111 тыс. руб.
- Оборотные активы1 532 315 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы602 622 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства401 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 110 403 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", ПАО "КСК"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1044408642629
- ИНН4401050567
- Юридический адрес:156013, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, ПР-КТ МИРА, Д. 37-39/28
- Телефон+74942440123
- E-maildisp@k-sc.ru
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