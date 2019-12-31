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ПАО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", ПАО "КСК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:868998400 шт.
  • Номинал:0.04 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.05%0.576 ₽
  • За неделю, max:0.642 ₽
  • За неделю, min:0.57 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:14.07.2015
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация544 млн. руб.
  • ОАО «УК Русэнергокапитал»92.59%
  • Прочие7.41%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Костромская сбытовая компания» — энергосбытовое предприятие, базирующееся в Костромской области. Поставка электричества совершается в 303 муниципальных района. Общество имеет статус гарантирующего поставщика в регионе обслуживания. На рынке розничной продажи электроэнергии компания представлена Центральной службой и 3 межрайонными представительствами, в подчинении которых находится 25 районных служб.

Краткий экскурс в историю

В 2004 году в рамках реформирования энергетической отрасли РФ из компании «Костромаэнерго» было выделено Общество «Костромская сбытовая компания». Регистрация субъекта хозяйствования состоялась в 2005 году, а смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО произошла в 2015 году.

Функциями исполнительного органа обладает управляющая организация ОАО «УК Русэнергокапитал». Миссия компании сводится к повышению рентабельности работы сбытовой компании и бесперебойному обеспечению потребителей электричеством.

Сфера деятельности

Сфера деятельности ПАО «КСК» — энергетика. Закупка энергоресурсов совершается на оптовом рынке. Также предприятие предоставляет услугу установки счетчиков, их обслуживания и подключения абонентов к сети.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 40,213 млн рублей разделен на обыкновенные и привилегированные акции, номинальная стоимость которых 0,04 рубля. Крупнейшим акционером является ОАО «УК Русэнергокапитал» — 92,5% Уставного капитала.

Акции ПАО «КСК» торгуются на Московской валютной бирже под тикерами «KTSB» (простые) и «KTSBP» (привилегированные).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 713 426тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы181 111 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 532 315 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы602 622 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства401 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 110 403 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.36Долг/EBITDA
2.43EV/EBITDA
1.92EV/OCF
0.07EV/S
0.92P/BV
15.5P/E
2.97P/FCF
1.31P/NCAV
9.3P/NNWC
0.06P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.08Коэффицент абсолютной ликвидности
0.35Коэффициент автономии
0.52Рентабельность общая, %
0.7Коэффициент маневренности собственного капитала
15.56Оборачиваемость собственного капитала
0.28Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.8Оборачиваемость оборотных активов
1.38Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
3.76Коэффицент покрытия процентов
3 240.46Оборачиваемость запасов
140.22Коэффициент обеспеченности запасов
0.35Коэффициент покрытия инвестиций
9.88Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.3Индекс постоянного актива
0.39Маржа прибыли, %
0.89Коэффициент мобильности имущества
1.38Коэффицент срочной ликвидности
5.94Оборачиваемость дебиторской задолженности
2.27Рентабельность оборотных активов, %
19.11Рентабельность внеоборотных активов, %
18.83Рентабельность производственных фондов, %
3.04Рентабельность задействованного капитала, %
6.08Рентабельность собственного капитала, %
3.15Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.06Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", ПАО "КСК"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1044408642629
  • ИНН4401050567
  • Юридический адрес:156013, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, ПР-КТ МИРА, Д. 37-39/28
Контактная информация
  • Телефон+74942440123
  • E-maildisp@k-sc.ru
  • Сайтссылка