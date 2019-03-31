ПАО «Камчатскэнерго» — дочернее предприятие ПАО «РАО ЭС Востока», занимается генерацией, распределением и продажей энергии в регионе. Общество действует в рамках изолированной энергосистемы Камчатского края. Оно является основным поставщиком электроэнергии в Дальневосточном ФО, обеспечивает более 50% потребностей столицы края и других населенных пунктов. В границах своего региона компания выполняет функции гарантирующего поставщика энергоресурсов.

Краткий экскурс в историю

ОАО «Камчатскэнерго» зарегистрировано в 2002 году. Статус «публичное» предприятие получило в 2015 году. Штаб-квартира общества расположена в Петропавловске-Камчатском.

Компания владеет 100% акций ОАО «Южные электрические сети Камчатки», которое является единственным поставщиком электричества в регионе.

Сфера деятельности

Основные виды деятельности компании:

генерация тепловой и электрической энергии;

передача энергии по сетям;

продажа тепловой и электрической энергии по установленным тарифам;

эксплуатация и обслуживание инфраструктурных объектов.

В состав предприятия входит диспетчерская служба, «Центральные энергетические сети», «Коммунальная энергетика» и «Энергосбыт».

Акции компании

Уставной капитал «Камчатскэнерго» в размере 4,893 млрд рублей разделен на привилегированные и простые акции, номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими акционерами являются АО «РАО Энергосистемы Востока» (84,7% Уставного капитала) и ПАО «РусГидро» (13,9% Уставного капитала).

Ценные бумаги ПАО «Камчатскэнерго» обращаются на Московской бирже под тикерами «KCHE» (простые) и «KCHEP» (привилегированные). Они включены в листинг 3 уровня.