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ПАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:41851554774 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.64%0.18 ₽
  • За неделю, max:0.1875 ₽
  • За неделю, min:0.177 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация7 602 млн. руб.
  • ПАО «РАО Энергетические системы Востока»98.68%
  • Прочие1.32%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Камчатскэнерго» — дочернее предприятие ПАО «РАО ЭС Востока», занимается генерацией, распределением и продажей энергии в регионе. Общество действует в рамках изолированной энергосистемы Камчатского края. Оно является основным поставщиком электроэнергии в Дальневосточном ФО, обеспечивает более 50% потребностей столицы края и других населенных пунктов. В границах своего региона компания выполняет функции гарантирующего поставщика энергоресурсов.

Краткий экскурс в историю

ОАО «Камчатскэнерго» зарегистрировано в 2002 году. Статус «публичное» предприятие получило в 2015 году. Штаб-квартира общества расположена в Петропавловске-Камчатском.

Компания владеет 100% акций ОАО «Южные электрические сети Камчатки», которое является единственным поставщиком электричества в регионе.

Сфера деятельности

Основные виды деятельности компании:

  •  генерация тепловой и электрической энергии;

  •  передача энергии по сетям;

  •  продажа тепловой и электрической энергии по установленным тарифам;

  •  эксплуатация и обслуживание инфраструктурных объектов.

В состав предприятия входит диспетчерская служба, «Центральные энергетические сети», «Коммунальная энергетика» и «Энергосбыт».

Акции компании

Уставной капитал «Камчатскэнерго» в размере 4,893 млрд рублей разделен на привилегированные и простые акции, номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими акционерами являются АО «РАО Энергосистемы Востока» (84,7% Уставного капитала) и ПАО «РусГидро» (13,9% Уставного капитала).

Ценные бумаги ПАО «Камчатскэнерго» обращаются на Московской бирже под тикерами «KCHE» (простые) и «KCHEP» (привилегированные). Они включены в листинг 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
23 379 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы12 531 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы10 848 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 937 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства8 662 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства8 780 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.93Долг/EBITDA
3.58EV/EBITDA
4.66EV/OCF
1.27EV/S
1.55P/BV
2.94P/E
-15.8P/FCF
-1.4P/NCAV
-0.91P/NNWC
0.58P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.22Коэффицент абсолютной ликвидности
0.25Коэффициент автономии
25.86Рентабельность общая, %
-1.11Коэффициент маневренности собственного капитала
2.96Оборачиваемость собственного капитала
-0.61Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.43Оборачиваемость оборотных активов
1.24Коэффицент текущей ликвидности
0.59Коэффициент привлечения заемного капитала
10.78Коэффицент покрытия процентов
4.19Оборачиваемость запасов
-1.57Коэффициент обеспеченности запасов
0.62Коэффициент покрытия инвестиций
3.89Оборачиваемость кредиторской задолженности
2.11Индекс постоянного актива
19.9Маржа прибыли, %
0.46Коэффициент мобильности имущества
0.71Коэффицент срочной ликвидности
3.74Оборачиваемость дебиторской задолженности
28.43Рентабельность оборотных активов, %
25.15Рентабельность внеоборотных активов, %
19.32Рентабельность производственных фондов, %
17.26Рентабельность задействованного капитала, %
58.84Рентабельность собственного капитала, %
30.17Рентабельность продаж, %
0.5Коэффициент краткосрочной задолженности
0.18Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
455.32МВтУстановленная электрическая мощность
1 218.91Гкал/чУстановленная тепловая мощность
1 531.661млн кВт*чВыработка э/э
1 876.815тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "КАМЧАТСКЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО"
  • РуководительНОВИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
Юридическая информация
  • ОГРН1024101024078
  • ИНН4100000668
  • Юридический адрес:683000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 10
Контактная информация
  • Телефон+74957807363
  • E-mailsimaeva-ea@kamenergo.ru
  • Сайтссылка