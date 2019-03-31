ПАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:41851554774 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.64%0.18 ₽
- За неделю, max:0.1875 ₽
- За неделю, min:0.177 ₽
Нет данных
- ПАО «РАО Энергетические системы Востока»98.68%
- Прочие1.32%
Общая информация
ПАО «Камчатскэнерго» — дочернее предприятие ПАО «РАО ЭС Востока», занимается генерацией, распределением и продажей энергии в регионе. Общество действует в рамках изолированной энергосистемы Камчатского края. Оно является основным поставщиком электроэнергии в Дальневосточном ФО, обеспечивает более 50% потребностей столицы края и других населенных пунктов. В границах своего региона компания выполняет функции гарантирующего поставщика энергоресурсов.
Краткий экскурс в историю
ОАО «Камчатскэнерго» зарегистрировано в 2002 году. Статус «публичное» предприятие получило в 2015 году. Штаб-квартира общества расположена в Петропавловске-Камчатском.
Компания владеет 100% акций ОАО «Южные электрические сети Камчатки», которое является единственным поставщиком электричества в регионе.
Сфера деятельности
Основные виды деятельности компании:
генерация тепловой и электрической энергии;
передача энергии по сетям;
продажа тепловой и электрической энергии по установленным тарифам;
эксплуатация и обслуживание инфраструктурных объектов.
В состав предприятия входит диспетчерская служба, «Центральные энергетические сети», «Коммунальная энергетика» и «Энергосбыт».
Акции компании
Уставной капитал «Камчатскэнерго» в размере 4,893 млрд рублей разделен на привилегированные и простые акции, номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими акционерами являются АО «РАО Энергосистемы Востока» (84,7% Уставного капитала) и ПАО «РусГидро» (13,9% Уставного капитала).
Ценные бумаги ПАО «Камчатскэнерго» обращаются на Московской бирже под тикерами «KCHE» (простые) и «KCHEP» (привилегированные). Они включены в листинг 3 уровня.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы12 531 000 тыс. руб.
- Оборотные активы10 848 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 937 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства8 662 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства8 780 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "КАМЧАТСКЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО"
- РуководительНОВИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
- ОГРН1024101024078
- ИНН4100000668
- Юридический адрес:683000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 10
- Телефон+74957807363
- E-mailsimaeva-ea@kamenergo.ru
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