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ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"

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  • Кол-во АОИ:1785114000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.05%85.9 ₽
  • За неделю, max:91.8 ₽
  • За неделю, min:83.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:5.745 ₽
  • Отсечка:20.09.2021
  • Доходность:4.91%
дивидендная история
100%
Капитализация156 068 млн. руб.
  • ООО «Телеком-Менеджмент»53.93%
  • АО "Связьинвестнефтехим"19.87%
  • Прочие26.2%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Казаньоргсинтез» является крупнейшим отечественным изготовителем полиэтилена. Производственные мощности расположены в Республике Татарстан и занимают 4,2 кв. км. 

Завод отсчитывает свою историю с 1958 года, когда Пленумом ЦК КПСС было принято решение о необходимости ускорения развития отечественной химической промышленности. В рамках запланированной работы началось строительство производственных площадей Казаньоргсинтез. Первая химическая продукция была выпущена уже в 1963 году. За время своего существования завод не раз менял название. Одним из последних стало «Органический синтез» (производственное объединение).

Благодаря большой численности сотрудников завода было принято решение о строительстве отдельного микрорайона Жилплощадка. Он был расположен рядом с производственными площадями и предназначался для расселения работников Казаньоргсинтез. 

Переломным годом для предприятия выступил 1993. В это время государственное производственное объединение было преобразовано в коммерческое акционерное общество открытого типа. В настоящий момент предприятие осталось публичным. Его акции котируются на Московской бирже под тикерами «KZOS» и «KZOSP». 

Ключевые направления деятельности

В настоящее время Казаньоргсинтез является самым крупным отечественным производителем сополимеров, полимеров и этилена. Данный завод имеет стратегическое значение для успешного развития российской экономики и благополучия Республики Татарстан.

Производственные площади предприятия оснащены собственной телекоммуникационной, транспортной и энергетической инфраструктурой. В состав Казаньоргсинтез входят заводы и вспомогательные подразделения по изготовлению следующих видов продукции химической промышленности. 

  1. Этилен. 

  2. ПВД. 

  3. ПППНД.

  4. Бисфенол. 

  5. Ацетон. 

  6. Фенол. 

  7. Поликарбонаты. 

  8. Технические газы.

В настоящее время предприятием производится широкий набор органических соединений. Данная продукция экспортируется в более чем 30 государств. Ежегодный объем производства равен 1,7 млн тонн.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2020
Стандарт отчетности:
75 083 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы57 559 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы17 524 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы65 508 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 408 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства7 167 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
-0.57Долг/EBITDA
13.33EV/EBITDA
13.84EV/OCF
2.87EV/S
2.88P/BV
22.37P/E
26.96P/FCF
23.72P/NCAV
76.34P/NNWC
3P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
1.44Долг/EBITDA
7.32EV/EBITDA
25.3EV/OCF
1.21EV/S
1.49P/BV
11.6P/E
8.85P/FCF
6.81P/NCAV
24.94P/NNWC
1.1P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
1.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.87Коэффициент автономии
17Рентабельность общая, %
0.12Коэффициент маневренности собственного капитала
0.96Оборачиваемость собственного капитала
0.45Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.59Оборачиваемость оборотных активов
2.45Коэффицент текущей ликвидности
0.04Коэффициент привлечения заемного капитала
93.14Коэффицент покрытия процентов
8.02Оборачиваемость запасов
1.01Коэффициент обеспеченности запасов
0.9Коэффициент покрытия инвестиций
26.6Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.77Индекс постоянного актива
13.4Маржа прибыли, %
0.23Коэффициент мобильности имущества
1.15Коэффицент срочной ликвидности
112.18Оборачиваемость дебиторской задолженности
48.11Рентабельность оборотных активов, %
14.65Рентабельность внеоборотных активов, %
12.89Рентабельность производственных фондов, %
11.23Рентабельность задействованного капитала, %
12.87Рентабельность собственного капитала, %
16.13Рентабельность продаж, %
0.75Коэффициент краткосрочной задолженности
0.44Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство

2020 г.
727 000тоннЭтилен
81 000тоннПоликарбонаты
74 000тоннФенол
47 000тоннАцетон
24 000тоннТрубы и детали полиэтиленовые
16 000тоннЭтаноламины
84 000тоннБисфенол А
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 18.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеКАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
  • РуководительМИНИГУЛОВ ФАРИД ГЕРТОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтехимическая отрасль
  • Вид деятельностиПроизводство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
Юридическая информация
  • ОГРН1021603267674
  • ИНН1658008723
  • Юридический адрес:420051, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, Д.101
Контактная информация
  • Телефон+78435339809
  • E-mailkos@kos.ru
  • Сайтссылка