ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
- Кол-во АОИ:1785114000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.05%85.9 ₽
- За неделю, max:91.8 ₽
- За неделю, min:83.4 ₽
- Дивиденд:5.745 ₽
- Отсечка:20.09.2021
- Доходность:4.91%
- ООО «Телеком-Менеджмент»53.93%
- АО "Связьинвестнефтехим"19.87%
- Прочие26.2%
Общая информация
ПАО «Казаньоргсинтез» является крупнейшим отечественным изготовителем полиэтилена. Производственные мощности расположены в Республике Татарстан и занимают 4,2 кв. км.
Завод отсчитывает свою историю с 1958 года, когда Пленумом ЦК КПСС было принято решение о необходимости ускорения развития отечественной химической промышленности. В рамках запланированной работы началось строительство производственных площадей Казаньоргсинтез. Первая химическая продукция была выпущена уже в 1963 году. За время своего существования завод не раз менял название. Одним из последних стало «Органический синтез» (производственное объединение).
Благодаря большой численности сотрудников завода было принято решение о строительстве отдельного микрорайона Жилплощадка. Он был расположен рядом с производственными площадями и предназначался для расселения работников Казаньоргсинтез.
Переломным годом для предприятия выступил 1993. В это время государственное производственное объединение было преобразовано в коммерческое акционерное общество открытого типа. В настоящий момент предприятие осталось публичным. Его акции котируются на Московской бирже под тикерами «KZOS» и «KZOSP».
Ключевые направления деятельности
В настоящее время Казаньоргсинтез является самым крупным отечественным производителем сополимеров, полимеров и этилена. Данный завод имеет стратегическое значение для успешного развития российской экономики и благополучия Республики Татарстан.
Производственные площади предприятия оснащены собственной телекоммуникационной, транспортной и энергетической инфраструктурой. В состав Казаньоргсинтез входят заводы и вспомогательные подразделения по изготовлению следующих видов продукции химической промышленности.
Этилен.
ПВД.
ПППНД.
Бисфенол.
Ацетон.
Фенол.
Поликарбонаты.
Технические газы.
В настоящее время предприятием производится широкий набор органических соединений. Данная продукция экспортируется в более чем 30 государств. Ежегодный объем производства равен 1,7 млн тонн.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2020
Активы
- Внеоборотные активы57 559 000 тыс. руб.
- Оборотные активы17 524 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы65 508 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 408 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства7 167 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Производство2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеКАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
- РуководительМИНИГУЛОВ ФАРИД ГЕРТОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтехимическая отрасль
- Вид деятельностиПроизводство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
- ОГРН1021603267674
- ИНН1658008723
- Юридический адрес:420051, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, Д.101
- Телефон+78435339809
- E-mailkos@kos.ru
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