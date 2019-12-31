ПАО «Казаньоргсинтез» является крупнейшим отечественным изготовителем полиэтилена. Производственные мощности расположены в Республике Татарстан и занимают 4,2 кв. км.

Завод отсчитывает свою историю с 1958 года, когда Пленумом ЦК КПСС было принято решение о необходимости ускорения развития отечественной химической промышленности. В рамках запланированной работы началось строительство производственных площадей Казаньоргсинтез. Первая химическая продукция была выпущена уже в 1963 году. За время своего существования завод не раз менял название. Одним из последних стало «Органический синтез» (производственное объединение).

Благодаря большой численности сотрудников завода было принято решение о строительстве отдельного микрорайона Жилплощадка. Он был расположен рядом с производственными площадями и предназначался для расселения работников Казаньоргсинтез.

Переломным годом для предприятия выступил 1993. В это время государственное производственное объединение было преобразовано в коммерческое акционерное общество открытого типа. В настоящий момент предприятие осталось публичным. Его акции котируются на Московской бирже под тикерами «KZOS» и «KZOSP».

Ключевые направления деятельности

В настоящее время Казаньоргсинтез является самым крупным отечественным производителем сополимеров, полимеров и этилена. Данный завод имеет стратегическое значение для успешного развития российской экономики и благополучия Республики Татарстан.

Производственные площади предприятия оснащены собственной телекоммуникационной, транспортной и энергетической инфраструктурой. В состав Казаньоргсинтез входят заводы и вспомогательные подразделения по изготовлению следующих видов продукции химической промышленности.

Этилен. ПВД. ПППНД. Бисфенол. Ацетон. Фенол. Поликарбонаты. Технические газы.

В настоящее время предприятием производится широкий набор органических соединений. Данная продукция экспортируется в более чем 30 государств. Ежегодный объем производства равен 1,7 млн тонн.