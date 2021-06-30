ПАО «Курганская генерирующая компания» — основной производитель тепловой и электрической энергии в Курганской области. В состав компании входят ТЭЦ, тепловые сети и котельные, которые формируют мощную производственно-техническую базу для генерации энергии.

Краткий экскурс в историю

ПАО «КГК» образована в ходе реформирования «Курганэнерго» в 2006 году. В 2016 была введена в эксплуатацию Западная ТЭЦ, которая имеет установленные тепловую и электрическую мощность в 48,4 Гкал/час и 23,2 МВт соответственно. Статус ПАО предприятие получило в 2016 году.

ПАО «КГК» ориентирована на показатели высокой энергоэффективности, бесперебойные поставки и экологичность.

Ключевое направление деятельности ПАО «КГК» — производство и поставка тепловой и электрической энергии. Также компания занимается эксплуатацией тепловых, электрических и газовых сетей, ремонтом измерительного оборудования и реконструкцией инфраструктурных объектов.

Акции компании

Уставной капитал «КГК» в размере 985,294 млн рублей разделен на привилегированные и простые акции, номинальной стоимостью 7,2 рубля каждая. Крупнейшим акционером энергопредприятия является Фонд развития электроэнергетики — 75% уставного капитала.

Ценные бумаги ПАО «КГК» обращаются на Московской бирже под тикерами «KGKC» (простые акции) и «KGKCP» (привилегированные акции). Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2015 по 2019 года компанией выплачивались дивиденды.