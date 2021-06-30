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ПАО "КГК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:122453406 шт.
  • Номинал:7.2 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.90%44.2 ₽
  • За неделю, max:45.8 ₽
  • За неделю, min:43.8 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:2.2496 ₽
  • Отсечка:15.07.2021
  • Доходность:4.45%
дивидендная история
100%
Капитализация6 063 млн. руб.
  • Фонд развития электроэнергетики74.95%
  • ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»7.01%
  • Прочие18.04%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Курганская генерирующая компания» — основной производитель тепловой и электрической энергии в Курганской области. В состав компании входят ТЭЦ, тепловые сети и котельные, которые формируют мощную производственно-техническую базу для генерации энергии.

Краткий экскурс в историю

ПАО «КГК» образована в ходе реформирования «Курганэнерго» в 2006 году. В 2016 была введена в эксплуатацию Западная ТЭЦ, которая имеет установленные тепловую и электрическую мощность в 48,4 Гкал/час и 23,2 МВт соответственно. Статус ПАО предприятие получило в 2016 году.

ПАО «КГК» ориентирована на показатели высокой энергоэффективности, бесперебойные поставки и экологичность.

Ключевое направление деятельности ПАО «КГК» — производство и поставка тепловой и электрической энергии. Также компания занимается эксплуатацией тепловых, электрических и газовых сетей, ремонтом измерительного оборудования и реконструкцией инфраструктурных объектов.

Акции компании

Уставной капитал «КГК» в размере 985,294 млн рублей разделен на привилегированные и простые акции, номинальной стоимостью 7,2 рубля каждая. Крупнейшим акционером энергопредприятия является Фонд развития электроэнергетики — 75% уставного капитала.

Ценные бумаги ПАО «КГК» обращаются на Московской бирже под тикерами «KGKC» (простые акции) и «KGKCP» (привилегированные акции). Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2015 по 2019 года компанией выплачивались дивиденды.

 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
10 040 797тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы5 705 146 тыс. руб.
  • Оборотные активы4 335 651 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы4 683 880 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 539 172 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 817 745 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.64Долг/EBITDA
7.16EV/EBITDA
12.39EV/OCF
1.13EV/S
1.37P/BV
9.83P/E
-35.46P/FCF
-6.3P/NCAV
-2.17P/NNWC
0.87P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.05Коэффицент абсолютной ликвидности
0.47Коэффициент автономии
11.57Рентабельность общая, %
-0.22Коэффициент маневренности собственного капитала
1.55Оборачиваемость собственного капитала
-0.24Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.74Оборачиваемость оборотных активов
1.54Коэффицент текущей ликвидности
0.35Коэффициент привлечения заемного капитала
4.58Коэффицент покрытия процентов
10.59Оборачиваемость запасов
-1.47Коэффициент обеспеченности запасов
0.72Коэффициент покрытия инвестиций
9.66Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.22Индекс постоянного актива
8.89Маржа прибыли, %
0.43Коэффициент мобильности имущества
0.95Коэффицент срочной ликвидности
2.87Оборачиваемость дебиторской задолженности
15.5Рентабельность оборотных активов, %
11.32Рентабельность внеоборотных активов, %
10.1Рентабельность производственных фондов, %
12.49Рентабельность задействованного капитала, %
13.74Рентабельность собственного капитала, %
11.9Рентабельность продаж, %
0.53Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
473МВтУстановленная электрическая мощность
2 024.7Гкал/чУстановленная тепловая мощность
1 444.3млн кВт*чВыработка э/э
2 627.7тыс. ГкалОтпуск тепла
312.4г/кВт*чУРУТ на отпуск э/э
163.5кг/ГкалУРУТ на отпуск т/э
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КГК"
  • РуководительДОЛГОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1064501172416
  • ИНН4501122913
  • Юридический адрес:640000, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРГАН, ПР-КТ КОНСТИТУЦИИ, Д.29А
Контактная информация
  • Телефон+73522635359
  • E-mailkgk-kurgan@kgk-kurgan.ru
  • Сайтссылка