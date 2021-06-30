ПАО "КГК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:122453406 шт.
- Номинал:7.2 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-0.90%44.2 ₽
- За неделю, max:45.8 ₽
- За неделю, min:43.8 ₽
- Дивиденд:2.2496 ₽
- Отсечка:15.07.2021
- Доходность:4.45%
- Фонд развития электроэнергетики74.95%
- ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»7.01%
- Прочие18.04%
Общая информация
ПАО «Курганская генерирующая компания» — основной производитель тепловой и электрической энергии в Курганской области. В состав компании входят ТЭЦ, тепловые сети и котельные, которые формируют мощную производственно-техническую базу для генерации энергии.
Краткий экскурс в историю
ПАО «КГК» образована в ходе реформирования «Курганэнерго» в 2006 году. В 2016 была введена в эксплуатацию Западная ТЭЦ, которая имеет установленные тепловую и электрическую мощность в 48,4 Гкал/час и 23,2 МВт соответственно. Статус ПАО предприятие получило в 2016 году.
ПАО «КГК» ориентирована на показатели высокой энергоэффективности, бесперебойные поставки и экологичность.
Ключевое направление деятельности ПАО «КГК» — производство и поставка тепловой и электрической энергии. Также компания занимается эксплуатацией тепловых, электрических и газовых сетей, ремонтом измерительного оборудования и реконструкцией инфраструктурных объектов.
Акции компании
Уставной капитал «КГК» в размере 985,294 млн рублей разделен на привилегированные и простые акции, номинальной стоимостью 7,2 рубля каждая. Крупнейшим акционером энергопредприятия является Фонд развития электроэнергетики — 75% уставного капитала.
Ценные бумаги ПАО «КГК» обращаются на Московской бирже под тикерами «KGKC» (простые акции) и «KGKCP» (привилегированные акции). Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2015 по 2019 года компанией выплачивались дивиденды.
События
- Аналитика
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы5 705 146 тыс. руб.
- Оборотные активы4 335 651 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы4 683 880 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 539 172 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 817 745 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КГК"
- РуководительДОЛГОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1064501172416
- ИНН4501122913
- Юридический адрес:640000, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРГАН, ПР-КТ КОНСТИТУЦИИ, Д.29А
- Телефон+73522635359
- E-mailkgk-kurgan@kgk-kurgan.ru
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