ПАО "КМЗ"
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- Кол-во АОИ:28416095 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
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- Текущая цена:-
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- Компания MABROX LIMITED95.98%
- Прочие4.02%
Общая информация
ПАО «Косогорский металлургический завод» производит качественную конкурентную металлургическую продукцию — доменный чугун, кирпич, ферромарганец и шлаковый щебень. Покупателями тульского завода являются металлургические, строительные и автомобильные предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья.
Краткий экскурс в историю
Косогорский металлургический завод считается одним из старейших предприятий России, ведь основан он был в далеком 1897 году. Уже через 3 года после первого запуска доменной печи заводом выплавлено 91 тыс. тонн чугуна.
В 1992 году предприятие получает статус акционерного общества, а в 2014 году происходит смена организационной формы на ПАО. Масштабная модернизация завода стартовала с 2006 года. За это время была установлена дробеметная камера в литейном цехе, завершено строительство сухой газоочистки, а также освоена технология отлива холодных плит. В 2017 году предприятие отметило свое 120-летие.
Чугун, ферромарганец и продукция литейного производства соответствует ГОСТ ISO 9001-2001.
Сфера деятельности
ПАО «КМЗ» осуществляется следующие виды деятельности:
доменное производство;
литейное производство (промышленное и художественное литье);
производство кирпича и газоблоков;
изготовление неосновных и вторичных материалов (шлак отвальный, шлаковый щебень различных фракций);
производство теплоэнергии.
В составе завода числится 3 доменных печи, две из которых предназначены для изготовления чугуна различных марок с минимальным содержанием примесей, а одна — ферромарганца.
Акции компании
Главным акционером ПАО «КМЗ» является компания MABROX LIMITED, на долю которой припадает 96% Уставного капитала. Акции завода торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «KMTZ». Ценные бумаги включены в список 3 уровня.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 001 290 тыс. руб.
- Оборотные активы6 425 670 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы4 190 165 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 384 625 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 852 170 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Структура выручки2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "КМЗ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиОбщая врачебная практика
- ОГРН1027100507280
- ИНН7104002774
- Юридический адрес:300903, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, П КОСАЯ ГОРА, Ш. ОРЛОВСКОЕ, Д.4
- Телефон+74872243066
- E-mailkmz@kmz-tula.ru
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