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ПАО "КМЗ"

Тикер:

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  • Кол-во АОИ:28416095 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-
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  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
  • Компания MABROX LIMITED95.98%
  • Прочие4.02%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Косогорский металлургический завод» производит качественную конкурентную металлургическую продукцию — доменный чугун, кирпич, ферромарганец и шлаковый щебень. Покупателями тульского завода являются металлургические, строительные и автомобильные предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья.

Краткий экскурс в историю

Косогорский металлургический завод считается одним из старейших предприятий России, ведь основан он был в далеком 1897 году. Уже через 3 года после первого запуска доменной печи заводом выплавлено 91 тыс. тонн чугуна.

В 1992 году предприятие получает статус акционерного общества, а в 2014 году происходит смена организационной формы на ПАО. Масштабная модернизация завода стартовала с 2006 года. За это время была установлена дробеметная камера в литейном цехе, завершено строительство сухой газоочистки, а также освоена технология отлива холодных плит. В 2017 году предприятие отметило свое 120-летие.

Чугун, ферромарганец и продукция литейного производства соответствует ГОСТ ISO 9001-2001.

Сфера деятельности

ПАО «КМЗ» осуществляется следующие виды деятельности:

  •  доменное производство;

  •  литейное производство (промышленное и художественное литье);

  •  производство кирпича и газоблоков;

  •  изготовление неосновных и вторичных материалов (шлак отвальный, шлаковый щебень различных фракций);

  •  производство теплоэнергии.

В составе завода числится 3 доменных печи, две из которых предназначены для изготовления чугуна различных марок с минимальным содержанием примесей, а одна — ферромарганца.

Акции компании

Главным акционером ПАО «КМЗ» является компания  MABROX LIMITED, на долю которой припадает 96% Уставного капитала. Акции завода торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «KMTZ». Ценные бумаги включены в список 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
9 426 960тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 001 290 тыс. руб.
  • Оборотные активы6 425 670 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы4 190 165 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 384 625 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 852 170 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.49Долг/EBITDA

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.22Коэффицент абсолютной ликвидности
0.8Коэффициент автономии
5.7Рентабельность общая, %
-0.53Коэффициент маневренности собственного капитала
5.45Оборачиваемость собственного капитала
0.19Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.67Оборачиваемость оборотных активов
1.67Коэффицент текущей ликвидности
0.25Коэффициент привлечения заемного капитала
8.01Оборачиваемость запасов
0.49Коэффициент обеспеченности запасов
1.06Коэффициент покрытия инвестиций
11.1Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.72Индекс постоянного актива
4.55Маржа прибыли, %
2.14Коэффициент мобильности имущества
1.02Коэффицент срочной ликвидности
8.29Оборачиваемость дебиторской задолженности
10.63Рентабельность оборотных активов, %
30.23Рентабельность внеоборотных активов, %
23.45Рентабельность производственных фондов, %
19.9Рентабельность задействованного капитала, %
22.84Рентабельность собственного капитала, %
8.4Рентабельность продаж, %
1.36Коэффициент краткосрочной задолженности
0.13Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Структура выручки

2020 г.
331 506тоннЧугун
15 203 140тыс. руб.Выручка
61 574тоннФерромарганец
393 080тоннВсего
32.143тыс. руб.Средневзвешенная цена на основную продукцию
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 11.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КМЗ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиОбщая врачебная практика
Юридическая информация
  • ОГРН1027100507280
  • ИНН7104002774
  • Юридический адрес:300903, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, П КОСАЯ ГОРА, Ш. ОРЛОВСКОЕ, Д.4
Контактная информация
  • Телефон+74872243066
  • E-mailkmz@kmz-tula.ru
  • Сайтссылка