ПАО «Косогорский металлургический завод» производит качественную конкурентную металлургическую продукцию — доменный чугун, кирпич, ферромарганец и шлаковый щебень. Покупателями тульского завода являются металлургические, строительные и автомобильные предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья.

Краткий экскурс в историю

Косогорский металлургический завод считается одним из старейших предприятий России, ведь основан он был в далеком 1897 году. Уже через 3 года после первого запуска доменной печи заводом выплавлено 91 тыс. тонн чугуна.

В 1992 году предприятие получает статус акционерного общества, а в 2014 году происходит смена организационной формы на ПАО. Масштабная модернизация завода стартовала с 2006 года. За это время была установлена дробеметная камера в литейном цехе, завершено строительство сухой газоочистки, а также освоена технология отлива холодных плит. В 2017 году предприятие отметило свое 120-летие.

Чугун, ферромарганец и продукция литейного производства соответствует ГОСТ ISO 9001-2001.

Сфера деятельности

ПАО «КМЗ» осуществляется следующие виды деятельности:

доменное производство;

литейное производство (промышленное и художественное литье);

производство кирпича и газоблоков;

изготовление неосновных и вторичных материалов (шлак отвальный, шлаковый щебень различных фракций);

производство теплоэнергии.

В составе завода числится 3 доменных печи, две из которых предназначены для изготовления чугуна различных марок с минимальным содержанием примесей, а одна — ферромарганца.

Акции компании

Главным акционером ПАО «КМЗ» является компания MABROX LIMITED, на долю которой припадает 96% Уставного капитала. Акции завода торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «KMTZ». Ценные бумаги включены в список 3 уровня.