ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:91487347 шт.
- Номинал:0.2 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.60%10.08 ₽
- За неделю, max:10.59 ₽
- За неделю, min:10 ₽
Нет данных
- ОАО «Калужская городская энергетическая компания»57.86%
- ООО «КСК-ИНВЕСТ»17.92%
- УК «Джи Пи Ай»12.62%
- ООО «ИнтерФинанс УА»4.77%
- Прочие6.83%
Общая информация
ПАО «КСК» — гарантирующий поставщик энергоресурса в Калужской области. Общество покупает электричество на оптовом рынке и перепродает его конечным потребителям. В объеме сбыта 38% поставок приходится на промышленные предприятия, 25% — на непромышленных субъектов хозяйствования, 2% — на сельхозпроизводителей, а 21% — на население региона. Предприятие первое организовало возведение газотурбинной станции (ГТУ-ТЭЦ, г. Обнинск), увеличив установленную мощность на 20,8 МВт. Для привлечения капитала ему пришлось провести дополнительный выпуск акций.
Краткий экскурс в историю
Общество «КСК» было образовано в 2002 году в результате выделения из ОАО «Калугаэнерго». В 2003 году созданной компании перешли все необходимые активы для покупки электричества на оптовом рынке и продажи его конечным потребителям. Как самостоятельный субъект хозяйствования компания стала работать в 2004 году. Смена статуса ОАО на ПАО произошла в 2017 году.
В своей работе предприятие придерживается принципов диверсификации, автоматизации учета энергоресурса и энергоэффективности. В 2006 году компания отмечена наградой «Лидер экономического развития РФ».
Сфера деятельности
ПАО «КСК» занимается снабжением электричеством и теплом жителей и предприятия Калужской области. Также она предоставляет услуги по подключению новых абонентов к сети, установке приборов учета и их обслуживании.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «КСК» в размере 18,297 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая. Крупнейшими акционерами предприятия являются АО «Калужская городская энергокомпания» (63% от Уставного капитала) и ООО «КСК-Инвест» (18%).
Акции компании торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «KLSB». Они включены в листинг 3 уровня. Дополнительный капитал также привлекается за счет выпуска облигаций.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 942 859 тыс. руб.
- Оборотные активы2 847 215 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 066 230 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства3 335 858 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 387 986 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- РуководительНОВИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1044004751746
- ИНН4029030252
- Юридический адрес:248001, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, ПЕР. СУВОРОВА, Д.8
- Телефон+74842701801
- E-mailsekretary@ksk.kaluga.ru
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