ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПАО «КСК» — гарантирующий поставщик энергоресурса в Калужской области. Общество покупает электричество на оптовом рынке и перепродает его конечным потребителям. В объеме сбыта 38% поставок приходится на промышленные предприятия, 25% — на непромышленных субъектов хозяйствования, 2% — на сельхозпроизводителей, а 21% — на население региона. Предприятие первое организовало возведение газотурбинной станции (ГТУ-ТЭЦ, г. Обнинск), увеличив установленную мощность на 20,8 МВт. Для привлечения капитала ему пришлось провести дополнительный выпуск акций.

Краткий экскурс в историю

Общество «КСК» было образовано в 2002 году в результате выделения из ОАО «Калугаэнерго». В 2003 году созданной компании перешли все необходимые активы для покупки электричества на оптовом рынке и продажи его конечным потребителям. Как самостоятельный субъект хозяйствования компания стала работать в 2004 году. Смена статуса ОАО на ПАО произошла в 2017 году.

В своей работе предприятие придерживается принципов диверсификации, автоматизации учета энергоресурса и энергоэффективности. В 2006 году компания отмечена наградой «Лидер экономического развития РФ».

Сфера деятельности

ПАО «КСК» занимается снабжением электричеством и теплом жителей и предприятия Калужской области. Также она предоставляет услуги по подключению новых абонентов к сети, установке приборов учета и их обслуживании.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «КСК» в размере 18,297 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая. Крупнейшими акционерами предприятия являются АО «Калужская городская энергокомпания» (63% от Уставного капитала) и ООО «КСК-Инвест» (18%).

Акции компании торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «KLSB». Они включены в листинг 3 уровня. Дополнительный капитал также привлекается за счет выпуска облигаций.