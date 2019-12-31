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ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:91487347 шт.
  • Номинал:0.2 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.60%10.08 ₽
  • За неделю, max:10.59 ₽
  • За неделю, min:10 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация922 млн. руб.
  • ОАО «Калужская городская энергетическая компания»57.86%
  • ООО «КСК-ИНВЕСТ»17.92%
  • УК «Джи Пи Ай»12.62%
  • ООО «ИнтерФинанс УА»4.77%
  • Прочие6.83%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «КСК» — гарантирующий поставщик энергоресурса в Калужской области. Общество покупает электричество на оптовом рынке и перепродает его конечным потребителям. В объеме сбыта 38% поставок приходится на промышленные предприятия, 25% — на непромышленных субъектов хозяйствования, 2% — на сельхозпроизводителей, а 21% — на население региона. Предприятие первое организовало возведение газотурбинной станции (ГТУ-ТЭЦ, г. Обнинск), увеличив установленную мощность на 20,8 МВт. Для привлечения капитала ему пришлось провести дополнительный выпуск акций.

Краткий экскурс в историю

Общество «КСК» было образовано в 2002 году в результате выделения из ОАО «Калугаэнерго». В 2003 году созданной компании перешли все необходимые активы для покупки электричества на оптовом рынке и продажи его конечным потребителям. Как самостоятельный субъект хозяйствования компания стала работать в 2004 году. Смена статуса ОАО на ПАО произошла в 2017 году.

В своей работе предприятие придерживается принципов диверсификации, автоматизации учета энергоресурса и энергоэффективности. В 2006 году компания отмечена наградой «Лидер экономического развития РФ».

Сфера деятельности

ПАО «КСК» занимается снабжением электричеством и теплом жителей и предприятия Калужской области. Также она предоставляет услуги по подключению новых абонентов к сети, установке приборов учета и их обслуживании.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «КСК» в размере 18,297 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.  Крупнейшими акционерами предприятия являются АО «Калужская городская энергокомпания» (63% от Уставного капитала) и ООО «КСК-Инвест» (18%).

Акции компании торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «KLSB». Они включены в листинг 3 уровня. Дополнительный капитал также привлекается за счет выпуска облигаций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
6 790 074тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 942 859 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 847 215 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 066 230 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства3 335 858 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 387 986 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
7.85Долг/EBITDA
9.65EV/EBITDA
7.4EV/OCF
0.21EV/S
0.88P/BV
9.42P/E
1.62P/FCF
-0.33P/NCAV
-0.23P/NNWC
0.04P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0.16Коэффициент автономии
0.42Рентабельность общая, %
-2.7Коэффициент маневренности собственного капитала
22.31Оборачиваемость собственного капитала
-1.01Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
8.08Оборачиваемость оборотных активов
1.19Коэффицент текущей ликвидности
0.76Коэффициент привлечения заемного капитала
0.89Коэффицент покрытия процентов
2 917.01Оборачиваемость запасов
-480.08Коэффициент обеспеченности запасов
0.65Коэффициент покрытия инвестиций
16.43Оборачиваемость кредиторской задолженности
3.7Индекс постоянного актива
0.42Маржа прибыли, %
0.42Коэффициент мобильности имущества
0.88Коэффицент срочной ликвидности
10.62Оборачиваемость дебиторской задолженности
3.37Рентабельность оборотных активов, %
2.51Рентабельность внеоборотных активов, %
2.51Рентабельность производственных фондов, %
1.7Рентабельность задействованного капитала, %
9.31Рентабельность собственного капитала, %
1.48Рентабельность продаж, %
0.42Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
5 108.08млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 10.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • РуководительНОВИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1044004751746
  • ИНН4029030252
  • Юридический адрес:248001, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, ПЕР. СУВОРОВА, Д.8
Контактная информация
  • Телефон+74842701801
  • E-mailsekretary@ksk.kaluga.ru
  • Сайтссылка