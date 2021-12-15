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ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:8523785320 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.15%7.75 ₽
  • За неделю, max:8.4 ₽
  • За неделю, min:7.7 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.2626 ₽
  • Отсечка:29.06.2021
  • Доходность:4.08%
дивидендная история
100%
Капитализация80 515 млн. руб.
  • ПАО «Российские сети»67.48%
  • г. Санкт-Петербург в лице КИО28.8%
  • Прочие3.72%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за VI квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Россети Ленэнерго» является одной из самых крупных и старых распределительных сетевых компаний Российской Федерации. Передача энергии совершается по сетям 110-0,4 кВ. Помимо снабжения потребителей СПб и Ленинградской области электричеством, осуществляется подключение новых пользователей к сети. Компания обеспечивает бесперебойную поставку электроэнергии абонентам, а также их оперативное и прозрачное подключение.

Краткий экскурс в историю

В 2005 году на собрании акционеров было принято разделить предприятие «Ленэнерго» на компании по видам деятельности. Так появилось Общество «Ленэнерго», в обязанности которого входит распределение электричества в Северной столице и Ленинградской области.

На сегодняшний день под управлением предприятия находится 428 центров питания, 247 трансформаторных подстанций (110 кВ), 181 подстанция (35 кВ) и 22,590 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ. В состав предприятия входят 8 филиалов и 27 районов электросетей.

Сфера деятельности

Основные виды деятельности ПАО «Россети Ленэнерго» сводятся к передаче электроэнергии физическим и юридическим лицам, а также оказанию услуг по присоединению энергопринимающих устройств к сети.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Россети Ленэнерго» в размере 8,617 млрд рублей разделен на простые именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Главным акционером компании является ПАО «Россети» (67% Уставного капитала) и г. Санкт-Петербург в лице КИО (29% Уставного капитала).

Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже под тикерами «LSNG» (простые) и «LSNGP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 3 уровня. Дополнительный капитал активно привлекается за счет размещения облигаций.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
236 906 654тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы219 287 393 тыс. руб.
  • Оборотные активы17 619 261 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы158 664 587 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства34 221 905 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства44 020 162 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.42Долг/EBITDA
2.55EV/EBITDA
6.84EV/OCF
1.09EV/S
0.53P/BV
4.47P/E
137.87P/FCF
-0.38P/NCAV
-0.37P/NNWC
0.91P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.14Коэффицент абсолютной ликвидности
0.68Коэффициент автономии
25.26Рентабельность общая, %
-0.39Коэффициент маневренности собственного капитала
0.56Оборачиваемость собственного капитала
-52.36Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
6.46Оборачиваемость оборотных активов
0.32Коэффицент текущей ликвидности
0.11Коэффициент привлечения заемного капитала
13.21Коэффицент покрытия процентов
75.46Оборачиваемость запасов
-52.36Коэффициент обеспеченности запасов
0.8Коэффициент покрытия инвестиций
2.9Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.94Индекс постоянного актива
20.27Маржа прибыли, %
0.06Коэффициент мобильности имущества
0.34Коэффицент срочной ликвидности
59Оборачиваемость дебиторской задолженности
35.38Рентабельность оборотных активов, %
2.19Рентабельность внеоборотных активов, %
8.7Рентабельность производственных фондов, %
8.24Рентабельность задействованного капитала, %
12.25Рентабельность собственного капитала, %
27.43Рентабельность продаж, %
0.2Коэффициент краткосрочной задолженности
0.43Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
49 224кмВоздушные линии
30 529кмКабельные линии
79 753кмВсего
25 270шт.Количество
34 642МВАМощность
34 210млн КВт*часОтпуск в сеть
30 363млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
3 847млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета от 04.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"
  • РуководительКУЗЬМИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1027809170300
  • ИНН7803002209
  • Юридический адрес:196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. КОНСТИТУЦИИ, Д.1
Контактная информация
  • Телефон+78002200220
  • E-mailoffice@lenenergo.ru
  • Сайтссылка