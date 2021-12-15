ПАО «Россети Ленэнерго» является одной из самых крупных и старых распределительных сетевых компаний Российской Федерации. Передача энергии совершается по сетям 110-0,4 кВ. Помимо снабжения потребителей СПб и Ленинградской области электричеством, осуществляется подключение новых пользователей к сети. Компания обеспечивает бесперебойную поставку электроэнергии абонентам, а также их оперативное и прозрачное подключение.

Краткий экскурс в историю

В 2005 году на собрании акционеров было принято разделить предприятие «Ленэнерго» на компании по видам деятельности. Так появилось Общество «Ленэнерго», в обязанности которого входит распределение электричества в Северной столице и Ленинградской области.

На сегодняшний день под управлением предприятия находится 428 центров питания, 247 трансформаторных подстанций (110 кВ), 181 подстанция (35 кВ) и 22,590 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ. В состав предприятия входят 8 филиалов и 27 районов электросетей.

Сфера деятельности

Основные виды деятельности ПАО «Россети Ленэнерго» сводятся к передаче электроэнергии физическим и юридическим лицам, а также оказанию услуг по присоединению энергопринимающих устройств к сети.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Россети Ленэнерго» в размере 8,617 млрд рублей разделен на простые именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Главным акционером компании является ПАО «Россети» (67% Уставного капитала) и г. Санкт-Петербург в лице КИО (29% Уставного капитала).

Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже под тикерами «LSNG» (простые) и «LSNGP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 3 уровня. Дополнительный капитал активно привлекается за счет размещения облигаций.