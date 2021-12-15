ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"
- Кол-во АОИ:8523785320 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.15%7.75 ₽
- За неделю, max:8.4 ₽
- За неделю, min:7.7 ₽
- Дивиденд:0.2626 ₽
- Отсечка:29.06.2021
- Доходность:4.08%
- ПАО «Российские сети»67.48%
- г. Санкт-Петербург в лице КИО28.8%
- Прочие3.72%
Общая информация
ПАО «Россети Ленэнерго» является одной из самых крупных и старых распределительных сетевых компаний Российской Федерации. Передача энергии совершается по сетям 110-0,4 кВ. Помимо снабжения потребителей СПб и Ленинградской области электричеством, осуществляется подключение новых пользователей к сети. Компания обеспечивает бесперебойную поставку электроэнергии абонентам, а также их оперативное и прозрачное подключение.
Краткий экскурс в историю
В 2005 году на собрании акционеров было принято разделить предприятие «Ленэнерго» на компании по видам деятельности. Так появилось Общество «Ленэнерго», в обязанности которого входит распределение электричества в Северной столице и Ленинградской области.
На сегодняшний день под управлением предприятия находится 428 центров питания, 247 трансформаторных подстанций (110 кВ), 181 подстанция (35 кВ) и 22,590 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ. В состав предприятия входят 8 филиалов и 27 районов электросетей.
Сфера деятельности
Основные виды деятельности ПАО «Россети Ленэнерго» сводятся к передаче электроэнергии физическим и юридическим лицам, а также оказанию услуг по присоединению энергопринимающих устройств к сети.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Россети Ленэнерго» в размере 8,617 млрд рублей разделен на простые именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. Главным акционером компании является ПАО «Россети» (67% Уставного капитала) и г. Санкт-Петербург в лице КИО (29% Уставного капитала).
Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже под тикерами «LSNG» (простые) и «LSNGP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 3 уровня. Дополнительный капитал активно привлекается за счет размещения облигаций.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы219 287 393 тыс. руб.
- Оборотные активы17 619 261 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы158 664 587 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства34 221 905 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства44 020 162 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"
- РуководительКУЗЬМИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1027809170300
- ИНН7803002209
- Юридический адрес:196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. КОНСТИТУЦИИ, Д.1
- Телефон+78002200220
- E-mailoffice@lenenergo.ru
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