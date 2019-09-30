ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) является крупнейшим поставщиком электричества в Липецкой области. Подразделения предприятия присутствуют в каждом муниципальном районе — всего функционирует 18 районных участков. Компания выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии, поэтому заключает контракты с каждым, кто желает пользоваться ее услугами.

Краткий экскурс в историю

ОАО «ЛЭСК» создана в 2005 году в результате реформирования «Липецкэнерго». В 2006 году функции по сбыту электричества были получены от ЛООК. В связи с этим количество абонентов увеличилось на 2,5 тыс. юридических лиц и 110 тыс. физических лиц.

Сфера деятельности

Деятельность компании ЛЭСК сводится к закупке электроэнергии у оптовиков (ОРЭМ) и продаже ее потребителям — домохозяйствам, промышленным и коммунальным предприятиям, инфраструктурным объектам и предприятиям социальной сферы. Также проводится монтаж, диагностика и ремонт измерительного оборудования.

Больше всего электричества отпускается промышленным предприятиям — 65% от общего потребления. Доля электроэнергии, поставляемой предприятиям сектора «Транспорт и связь», — 7%, «Сельское хозяйство», — 3%.

В своей работе предприятие активно использует современные технологии, направленные на энергосбережение и бесперебойную поставку электричества по сетям.

Акции компании

Уставной капитал ОАО «ЛЭСК» составляет 34,215 млн рублей. Он разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 0,22 рубля.

Акции компании ЛЭСК торгуются на Московской бирже под тикером «LPSB». Они включены в листинг 3 уровня.