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ОАО "ЛЭСК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:155521950 шт.
  • Номинал:0.22 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.70%9 ₽
  • За неделю, max:9.35 ₽
  • За неделю, min:8.75 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.1 ₽
  • Отсечка:04.07.2014
  • Доходность:5.56%
дивидендная история
100%
Капитализация1 400 млн. руб.
  • ZEFAVEL TRADING LIMITED88.54%
  • ROMULUS MANAGEMENT LIMITED6%
  • Прочие5.46%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) является крупнейшим поставщиком электричества в Липецкой области. Подразделения предприятия присутствуют в каждом муниципальном районе — всего функционирует 18 районных участков. Компания выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии, поэтому заключает контракты с каждым, кто желает пользоваться ее услугами.

Краткий экскурс в историю

ОАО «ЛЭСК» создана в 2005 году в результате реформирования «Липецкэнерго». В 2006 году функции по сбыту электричества были получены от ЛООК. В связи с этим количество абонентов увеличилось на 2,5 тыс. юридических лиц и 110 тыс. физических лиц.

Сфера деятельности

Деятельность компании ЛЭСК сводится к закупке электроэнергии у оптовиков (ОРЭМ) и продаже ее потребителям — домохозяйствам, промышленным и коммунальным предприятиям, инфраструктурным объектам и предприятиям социальной сферы. Также проводится монтаж, диагностика и ремонт измерительного оборудования.

Больше всего электричества отпускается промышленным предприятиям — 65% от общего потребления. Доля электроэнергии, поставляемой предприятиям сектора «Транспорт и связь», — 7%, «Сельское хозяйство», — 3%.

В своей работе предприятие активно использует современные технологии, направленные на энергосбережение и бесперебойную поставку электричества по сетям.

Акции компании

Уставной капитал ОАО «ЛЭСК» составляет 34,215 млн рублей. Он разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 0,22 рубля.

Акции компании ЛЭСК торгуются на Московской бирже под тикером «LPSB». Они включены в листинг 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
2 050 236тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы181 412 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 868 824 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 247 574 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства24 178 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства778 484 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-5.37Долг/EBITDA
1.03EV/EBITDA
2.64EV/OCF
0.02EV/S
1.12P/BV
8.56P/E
12P/FCF
1.31P/NCAV
1.57P/NNWC
0.12P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1.51Коэффицент абсолютной ликвидности
0.61Коэффициент автономии
1.85Рентабельность общая, %
0.85Коэффициент маневренности собственного капитала
9.57Оборачиваемость собственного капитала
0.57Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.46Оборачиваемость оборотных активов
2.4Коэффицент текущей ликвидности
0.02Коэффициент привлечения заемного капитала
5.59Коэффицент покрытия процентов
4 575.1Оборачиваемость запасов
439.29Коэффициент обеспеченности запасов
0.62Коэффициент покрытия инвестиций
13.36Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.15Индекс постоянного актива
1.45Маржа прибыли, %
0.91Коэффициент мобильности имущества
2.39Коэффицент срочной ликвидности
11.9Оборачиваемость дебиторской задолженности
7.91Рентабельность оборотных активов, %
84.82Рентабельность внеоборотных активов, %
83.75Рентабельность производственных фондов, %
15.13Рентабельность задействованного капитала, %
13.85Рентабельность собственного капитала, %
1.59Рентабельность продаж, %
0.97Коэффициент краткосрочной задолженности
0.63Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Раскрытие информации энергоснабжающей, энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком от 09.02.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеОАО "ЛЭСК"
  • РуководительХАРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1054800190037
  • ИНН4822001244
  • Юридический адрес:398024, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.87А
Контактная информация
  • Телефон+74742237306
  • E-mailknc@lesk.ru
  • Сайтссылка