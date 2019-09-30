ОАО "ЛЭСК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:155521950 шт.
- Номинал:0.22 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.70%9 ₽
- За неделю, max:9.35 ₽
- За неделю, min:8.75 ₽
- Дивиденд:0.1 ₽
- Отсечка:04.07.2014
- Доходность:5.56%
- ZEFAVEL TRADING LIMITED88.54%
- ROMULUS MANAGEMENT LIMITED6%
- Прочие5.46%
Общая информация
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) является крупнейшим поставщиком электричества в Липецкой области. Подразделения предприятия присутствуют в каждом муниципальном районе — всего функционирует 18 районных участков. Компания выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии, поэтому заключает контракты с каждым, кто желает пользоваться ее услугами.
Краткий экскурс в историю
ОАО «ЛЭСК» создана в 2005 году в результате реформирования «Липецкэнерго». В 2006 году функции по сбыту электричества были получены от ЛООК. В связи с этим количество абонентов увеличилось на 2,5 тыс. юридических лиц и 110 тыс. физических лиц.
Сфера деятельности
Деятельность компании ЛЭСК сводится к закупке электроэнергии у оптовиков (ОРЭМ) и продаже ее потребителям — домохозяйствам, промышленным и коммунальным предприятиям, инфраструктурным объектам и предприятиям социальной сферы. Также проводится монтаж, диагностика и ремонт измерительного оборудования.
Больше всего электричества отпускается промышленным предприятиям — 65% от общего потребления. Доля электроэнергии, поставляемой предприятиям сектора «Транспорт и связь», — 7%, «Сельское хозяйство», — 3%.
В своей работе предприятие активно использует современные технологии, направленные на энергосбережение и бесперебойную поставку электричества по сетям.
Акции компании
Уставной капитал ОАО «ЛЭСК» составляет 34,215 млн рублей. Он разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 0,22 рубля.
Акции компании ЛЭСК торгуются на Московской бирже под тикером «LPSB». Они включены в листинг 3 уровня.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы181 412 тыс. руб.
- Оборотные активы1 868 824 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 247 574 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства24 178 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства778 484 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеОАО "ЛЭСК"
- РуководительХАРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1054800190037
- ИНН4822001244
- Юридический адрес:398024, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.87А
- Телефон+74742237306
- E-mailknc@lesk.ru
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