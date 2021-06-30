ОАО «Левенгук» — американская компания по производству и продвижению оптических приборов была основана в 2002 году. В 1997 году главный офис сменил свое местонахождения и стал располагаться в Москве. Зарегистрировано предприятие в Санкт-Петербурге. Акции компании торгуются на Московской бирже (тикер «LVHK»).

Компания «Левенгук» в качестве своей основной задачи обозначила необходимость продвижения высококачественных оптических приборов на российском рынке и среди потребителей стран СНГ. Организация имеет разветвленную сеть представительств на территории РФ, а также филиалы в странах Восточной Европы:

Венгрия;

Польша;

Сербия;

Словакия;

Словения;

Чехия;

Эстония.

Бренд «Левенгук» присутствует еще в 28 государствах, среди которых США, Канада, Швеция, Турция, Греция, Нидерланды, Беларусь, Украина, Испания, Италия. Руководство компании планирует и дальше расширять географию поставок, выходя на новые перспективные рынки.

Основные направления деятельности

Компания «Левенгук» занимается выпуском высокоточных оптических приборов собственного производства. Ассортиментная линейка представлена следующими видами продукции:

бинокли;

микроскопы;

наборы оптики;

монокуляры;

лупы;

телескопы и зрительные трубы;

средства по уходу за оптикой.

Предприятие активно расширяет предлагаемый перечень продукции и относится к числу инновационных производителей. За счет модернизации существующих решений с успехом удовлетворяет запросы современных пользователей оптических приборов (научных деятелей, военнослужащих, промышленных производств, гражданских потребителей).

Уставной капитал предприятия составляет более 500 млрд рублей. Руководство осуществляется общим собранием акционеров и советом директоров. ОАО «Левенгук» активно привлекает новых инвесторов, предоставляя максимально полную и подробную информацию о своей деятельности и успехах. Приобретая акции данной компании, нельзя принимать участия в руководстве, но возможно получение ежегодных дивидендов.