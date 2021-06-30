ОАО "ЛЕВЕНГУК"
- Кол-во АОИ:52940000 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+8.05%15.3 ₽
- За неделю, max:17.98 ₽
- За неделю, min:13.8 ₽
- Дивиденд:0.3 ₽
- Отсечка:01.06.2021
- Доходность:2.27%
- Антон Валерьевич Епифанов56%
- Moongate United S.A.22.4%
- ООО «Левенгук»18.11%
- Прочие3.49%
Общая информация
ОАО «Левенгук» — американская компания по производству и продвижению оптических приборов была основана в 2002 году. В 1997 году главный офис сменил свое местонахождения и стал располагаться в Москве. Зарегистрировано предприятие в Санкт-Петербурге. Акции компании торгуются на Московской бирже (тикер «LVHK»).
Компания «Левенгук» в качестве своей основной задачи обозначила необходимость продвижения высококачественных оптических приборов на российском рынке и среди потребителей стран СНГ. Организация имеет разветвленную сеть представительств на территории РФ, а также филиалы в странах Восточной Европы:
Венгрия;
Польша;
Сербия;
Словакия;
Словения;
Чехия;
Эстония.
Бренд «Левенгук» присутствует еще в 28 государствах, среди которых США, Канада, Швеция, Турция, Греция, Нидерланды, Беларусь, Украина, Испания, Италия. Руководство компании планирует и дальше расширять географию поставок, выходя на новые перспективные рынки.
Основные направления деятельности
Компания «Левенгук» занимается выпуском высокоточных оптических приборов собственного производства. Ассортиментная линейка представлена следующими видами продукции:
бинокли;
микроскопы;
наборы оптики;
монокуляры;
лупы;
телескопы и зрительные трубы;
средства по уходу за оптикой.
Предприятие активно расширяет предлагаемый перечень продукции и относится к числу инновационных производителей. За счет модернизации существующих решений с успехом удовлетворяет запросы современных пользователей оптических приборов (научных деятелей, военнослужащих, промышленных производств, гражданских потребителей).
Уставной капитал предприятия составляет более 500 млрд рублей. Руководство осуществляется общим собранием акционеров и советом директоров. ОАО «Левенгук» активно привлекает новых инвесторов, предоставляя максимально полную и подробную информацию о своей деятельности и успехах. Приобретая акции данной компании, нельзя принимать участия в руководстве, но возможно получение ежегодных дивидендов.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы406 503 тыс. руб.
- Оборотные активы1 394 303 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 167 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства100 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства533 806 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка по регионам2020 г.
Доля экспорта2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕВЕНГУК"
- Сокращенное наименованиеОАО "ЛЕВЕНГУК"
- РуководительЕПИФАНОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиТорговля оптовая фототоварами и оптическими товарами
- ОГРН1127847271177
- ИНН7839462305
- Юридический адрес:190005, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д.22, ЛИТЕРА А
- Телефон+74996780244
- E-mailfinance@levenhuk.ru
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