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ОАО "ЛЕВЕНГУК"

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  • Кол-во АОИ:52940000 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+8.05%15.3 ₽
  • За неделю, max:17.98 ₽
  • За неделю, min:13.8 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.3 ₽
  • Отсечка:01.06.2021
  • Доходность:2.27%
дивидендная история
100%
Капитализация810 млн. руб.
  • Антон Валерьевич Епифанов56%
  • Moongate United S.A.22.4%
  • ООО «Левенгук»18.11%
  • Прочие3.49%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

ОАО «Левенгук» — американская компания по производству и продвижению оптических приборов была основана в 2002 году. В 1997 году главный офис сменил свое местонахождения и стал располагаться в Москве. Зарегистрировано предприятие в Санкт-Петербурге. Акции компании торгуются на Московской бирже (тикер «LVHK»).

Компания «Левенгук» в качестве своей основной задачи обозначила необходимость продвижения высококачественных оптических приборов на российском рынке и среди потребителей стран СНГ.  Организация имеет разветвленную сеть представительств на территории РФ, а также филиалы в странах Восточной Европы: 

  • Венгрия;

  • Польша;

  • Сербия;

  • Словакия;

  • Словения;

  • Чехия;

  • Эстония. 

Бренд «Левенгук» присутствует еще в 28 государствах, среди которых США, Канада, Швеция, Турция, Греция, Нидерланды, Беларусь, Украина, Испания, Италия. Руководство компании планирует и дальше расширять географию поставок, выходя на новые перспективные рынки. 

Основные направления деятельности

Компания «Левенгук» занимается выпуском высокоточных оптических приборов собственного производства. Ассортиментная линейка представлена следующими видами продукции:

  • бинокли;

  • микроскопы;

  • наборы оптики;

  • монокуляры;

  • лупы;

  • телескопы и зрительные трубы;

  • средства по уходу за оптикой. 

Предприятие активно расширяет предлагаемый перечень продукции и относится к числу инновационных производителей. За счет модернизации существующих решений с успехом удовлетворяет запросы современных пользователей оптических приборов (научных деятелей, военнослужащих, промышленных производств, гражданских потребителей). 

Уставной капитал предприятия составляет более 500 млрд рублей. Руководство осуществляется общим собранием акционеров и советом директоров. ОАО «Левенгук» активно привлекает новых инвесторов, предоставляя максимально полную и подробную информацию о своей деятельности и успехах. Приобретая акции данной компании, нельзя принимать участия в руководстве, но возможно получение ежегодных дивидендов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
1 800 806тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы406 503 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 394 303 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 167 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства100 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства533 806 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.55Долг/EBITDA
6.15EV/EBITDA
-22.03EV/OCF
0.98EV/S
0.72P/BV
5.53P/E
-6.38P/FCF
1.1P/NCAV
3.59P/NNWC
0.72P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.13Коэффицент абсолютной ликвидности
0.65Коэффициент автономии
15Рентабельность общая, %
0.65Коэффициент маневренности собственного капитала
1.09Оборачиваемость собственного капитала
0.55Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.85Оборачиваемость оборотных активов
2.61Коэффицент текущей ликвидности
0.08Коэффициент привлечения заемного капитала
18.88Коэффицент покрытия процентов
1.45Оборачиваемость запасов
0.89Коэффициент обеспеченности запасами
0.7Коэффициент покрытия инвестиций
0.23Индекс постоянного актива
13Маржа прибыли, %
0.77Коэффициент мобильности имущества
1.02Коэффицент срочной ликвидности
2.57Оборачиваемость дебиторской задолженности
11Рентабельность оборотных активов, %
37Рентабельность внеоборотных активов, %
13Рентабельность производственных фондов, %
9Рентабельность задействованного капитала, %
14Рентабельность собственного капитала, %
16Рентабельность продаж, %
0.84Коэффициент краткосрочной задолженности
0.05Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка по регионам

2020 г.
583 095тыс. руб.Россия
8 348тыс. руб.Услуги на территории РФ
1 019 942тыс. руб.Всего
94 221тыс. руб.Польша
145 347тыс. руб.Чешская Республика
40 427тыс. руб.Болгария
30 937тыс. руб.Венгрия
12 695тыс. руб.Италия
9 998тыс. руб.Испания
75 432тыс. руб.США
19 442тыс. руб.Страны СНГ

Доля экспорта

2020 г.
42%Доля экспорта
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 22.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕВЕНГУК"
  • Сокращенное наименованиеОАО "ЛЕВЕНГУК"
  • РуководительЕПИФАНОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиТорговля оптовая фототоварами и оптическими товарами
Юридическая информация
  • ОГРН1127847271177
  • ИНН7839462305
  • Юридический адрес:190005, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д.22, ЛИТЕРА А
Контактная информация
  • Телефон+74996780244
  • E-mailfinance@levenhuk.ru
  • Сайтссылка