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ПАО "МАГАДАНЭНЕРГО"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:463838268 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-8.35%6.04 ₽
  • За неделю, max:6.8 ₽
  • За неделю, min:6 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация3 470 млн. руб.
  • ПАО «РАО ЭС Востока»49%
  • Юридические лица и номинальные держатели30.15%
  • Физические лица20.85%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Магаданэнерго» осуществляет производство электро- и тепловой энергии, поставку их конечным потребителям, а также оказывает ремонтно-наладочные работы. Особенностью энергопредприятия является его изолированность от общей энергетической системы России. Энергоснабжение совершается в Магаданской области, Чукотском крае и частично в Республике Саха. Предприятие работает в сложных климатических условиях.

Краткий экскурс в историю

Операционную деятельность Общество «Магаданэнерго» ведет с 1966 года, когда по приказу Правительства CCCР было создано районное энергетическое управление. В 2008 году в ходе реорганизации «ЭЕС России» предприятие входит в состав «РАО ЭС Востока». Статус публичного общество получает в 2015 году.

Сфера деятельности

Сфера деятельности предприятия — энергетика. Компания занимается производством, распределением и снабжением потребителей электричеством и теплом. В составе предприятия числятся ТЭЦ, ГЭС, ЛЭП, трансформаторные станции, ремонтные и сбытовые предприятия. Протяженность воздушных ЛЭП — 5381 км. На балансе энергопредприятия находится 123 понизительных подстанции и 84 км тепловых сетей.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 609,5 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью в 1 рубль. Крупнейшим акционером является ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в «РусГидро») — 49% от уставного капитала.

Акции Магаданэнерго торгуются на Московской бирже под тикерами «MAGE» (простые) и «MAGEP» (привилегированные).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
11 134 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы6 894 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы4 240 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы3 033 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства3 264 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства4 837 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.81Долг/EBITDA
2.59EV/EBITDA
1.29EV/OCF
0.48EV/S
1.25P/BV
4.08P/E
1.55P/FCF
-0.98P/NCAV
-0.72P/NNWC
0.33P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.34Долг/EBITDA
4.06EV/EBITDA
0.5EV/OCF
0.86EV/S
0.79P/BV
705.33P/E
-4.66P/FCF
-3.58P/NCAV
-1.89P/NNWC
0.6P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.06Коэффицент абсолютной ликвидности
0.27Коэффициент автономии
10.93Рентабельность общая, %
-1.27Коэффициент маневренности собственного капитала
3.79Оборачиваемость собственного капитала
-0.91Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.87Оборачиваемость оборотных активов
0.88Коэффицент текущей ликвидности
0.52Коэффициент привлечения заемного капитала
56.93Коэффицент покрытия процентов
6.49Оборачиваемость запасов
-2.73Коэффициент обеспеченности запасов
0.57Коэффициент покрытия инвестиций
7.45Оборачиваемость кредиторской задолженности
2.27Индекс постоянного актива
8.1Маржа прибыли, %
0.38Коэффициент мобильности имущества
0.56Коэффицент срочной ликвидности
5.88Оборачиваемость дебиторской задолженности
23.23Рентабельность оборотных активов, %
13.46Рентабельность внеоборотных активов, %
10.72Рентабельность производственных фондов, %
11.79Рентабельность задействованного капитала, %
30.73Рентабельность собственного капитала, %
13.89Рентабельность продаж, %
0.6Коэффициент краткосрочной задолженности
0.06Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2020 г.
320МВтУстановленная электрическая мощность
646Гкал/чУстановленная тепловая мощность
153.303млн кВт*чВыработка э/э
1 237.815тыс. ГкалОтпуск тепла
604.9г/кВт*чУРУТ на отпуск э/э
174.3кг/ГкалУРУТ на отпуск т/э
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МАГАДАНЭНЕРГО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МАГАДАНЭНЕРГО"
  • РуководительМИЛОТВОРСКИЙ ВЛАДИМИР ЭВАЛЬДОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1024900954385
  • ИНН4909047148
  • Юридический адрес:685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГАДАН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 24
Контактная информация
  • Телефон+74132629275
  • E-mailmgde@magadanenergo.ru
  • Сайтссылка