ПАО «Магаданэнерго» осуществляет производство электро- и тепловой энергии, поставку их конечным потребителям, а также оказывает ремонтно-наладочные работы. Особенностью энергопредприятия является его изолированность от общей энергетической системы России. Энергоснабжение совершается в Магаданской области, Чукотском крае и частично в Республике Саха. Предприятие работает в сложных климатических условиях.

Краткий экскурс в историю

Операционную деятельность Общество «Магаданэнерго» ведет с 1966 года, когда по приказу Правительства CCCР было создано районное энергетическое управление. В 2008 году в ходе реорганизации «ЭЕС России» предприятие входит в состав «РАО ЭС Востока». Статус публичного общество получает в 2015 году.

Сфера деятельности

Сфера деятельности предприятия — энергетика. Компания занимается производством, распределением и снабжением потребителей электричеством и теплом. В составе предприятия числятся ТЭЦ, ГЭС, ЛЭП, трансформаторные станции, ремонтные и сбытовые предприятия. Протяженность воздушных ЛЭП — 5381 км. На балансе энергопредприятия находится 123 понизительных подстанции и 84 км тепловых сетей.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 609,5 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью в 1 рубль. Крупнейшим акционером является ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в «РусГидро») — 49% от уставного капитала.

Акции Магаданэнерго торгуются на Московской бирже под тикерами «MAGE» (простые) и «MAGEP» (привилегированные).