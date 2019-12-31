ПАО "МАГАДАНЭНЕРГО"
Нет данных
- Кол-во АОИ:463838268 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-8.35%6.04 ₽
- За неделю, max:6.8 ₽
- За неделю, min:6 ₽
Нет данных
- ПАО «РАО ЭС Востока»49%
- Юридические лица и номинальные держатели30.15%
- Физические лица20.85%
Общая информация
ПАО «Магаданэнерго» осуществляет производство электро- и тепловой энергии, поставку их конечным потребителям, а также оказывает ремонтно-наладочные работы. Особенностью энергопредприятия является его изолированность от общей энергетической системы России. Энергоснабжение совершается в Магаданской области, Чукотском крае и частично в Республике Саха. Предприятие работает в сложных климатических условиях.
Краткий экскурс в историю
Операционную деятельность Общество «Магаданэнерго» ведет с 1966 года, когда по приказу Правительства CCCР было создано районное энергетическое управление. В 2008 году в ходе реорганизации «ЭЕС России» предприятие входит в состав «РАО ЭС Востока». Статус публичного общество получает в 2015 году.
Сфера деятельности
Сфера деятельности предприятия — энергетика. Компания занимается производством, распределением и снабжением потребителей электричеством и теплом. В составе предприятия числятся ТЭЦ, ГЭС, ЛЭП, трансформаторные станции, ремонтные и сбытовые предприятия. Протяженность воздушных ЛЭП — 5381 км. На балансе энергопредприятия находится 123 понизительных подстанции и 84 км тепловых сетей.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 609,5 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью в 1 рубль. Крупнейшим акционером является ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в «РусГидро») — 49% от уставного капитала.
Акции Магаданэнерго торгуются на Московской бирже под тикерами «MAGE» (простые) и «MAGEP» (привилегированные).
События
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Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы6 894 000 тыс. руб.
- Оборотные активы4 240 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы3 033 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства3 264 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства4 837 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МАГАДАНЭНЕРГО"
- Сокращенное наименованиеПАО "МАГАДАНЭНЕРГО"
- РуководительМИЛОТВОРСКИЙ ВЛАДИМИР ЭВАЛЬДОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1024900954385
- ИНН4909047148
- Юридический адрес:685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГАДАН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 24
- Телефон+74132629275
- E-mailmgde@magadanenergo.ru
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