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ПАО "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:121847780 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.38%14.3 ₽
  • За неделю, max:14.8 ₽
  • За неделю, min:14.1 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.7547459 ₽
  • Отсечка:11.08.2020
  • Доходность:5.43%
дивидендная история
100%
Капитализация1 849 млн. руб.
  • ПАО Группа компаний «ТНС энерго»79.26%
  • ПАО «ТНС энерго Воронеж»8.35%
  • Прочие12.39%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» входит в состав «ТНС энерго», которая признана одним из крупнейших российских игроков рынка энергосбыта. В 2016 году холдинг занял 30 строчку в соответствующем рейтинге Forbes. 

Марийские электрические сети были образованы в 1964 году. На их основе в 1986 году образовалось районное управление «Мариэнерго», которое спустя 10 лет получило статус акционерного общества. В ходе реорганизации 2005 года начало свою работу предприятие, которое сегодня является гарантирующим поставщиком и с 2010 года входит в состав «ТНС энерго». В июне 2015 года компания была переименована. Текущее юридическое название ― ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 

Деятельность предприятия

Акционерное общество работает на территории всей республики Марий Эл. Является полноценным участником розничного и оптового рынка мощности (энергосбыта), осуществляя на нем покупку и продажу электроэнергии. Марийское подразделение «ТНС энерго» обслуживает более 300 тыс. бытовых потребителей среди физических лиц и порядка 7 тыс. коммерческих организаций региона.

Особенности хозяйственной деятельности

Как любой гарантирующий поставщик марийское энергосбытовое предприятие контролируется Федеральной и Региональной тарифной службой. Эти органы устанавливают допустимую ставку, возможную надбавку, а также следят за соблюдением условий работы компании. Статус официального гарантирующего поставщика был присвоен марийскому энергопоставщику в 2006 году на основании решения уполномоченных органов.  

Общество эмитирует акции, входящие в состав котировального списка второго уровня Московской Биржи с тикерами «MISB» и «MISBP». 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
2 443 890тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 032 887 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 411 003 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 150 747 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства2 582 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 290 561 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.5Долг/EBITDA
7.16EV/EBITDA
5.38EV/OCF
0.31EV/S
1.66P/BV
9.89P/E
6.14P/FCF
16.19P/NCAV
-8.49P/NNWC
0.25P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.03Коэффицент абсолютной ликвидности
0.47Коэффициент автономии
3.03Рентабельность общая, %
0.1Коэффициент маневренности собственного капитала
6.81Оборачиваемость собственного капитала
0.08Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.6Оборачиваемость оборотных активов
1.09Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
2.93Коэффицент покрытия процентов
9 309.14Оборачиваемость запасов
99.54Коэффициент обеспеченности запасов
0.47Коэффициент покрытия инвестиций
10.22Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.9Индекс постоянного актива
2.49Маржа прибыли, %
0.58Коэффициент мобильности имущества
1.09Коэффицент срочной ликвидности
5.13Оборачиваемость дебиторской задолженности
11.46Рентабельность оборотных активов, %
18.16Рентабельность внеоборотных активов, %
18.15Рентабельность производственных фондов, %
11.99Рентабельность задействованного капитала, %
16.97Рентабельность собственного капитала, %
3.58Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
1 807.216млн кВт*чПокупка электроэнергии
1 807.216млн кВт*чПродажа электроэнергии
1 798млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
9.216млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1051200000015
  • ИНН1215099739
  • Юридический адрес:424019, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ЙЫВАНА КЫРЛИ, Д. 21В
Контактная информация
  • Телефон+78362465180
  • E-mailesb@esb.mari.ru
  • Сайтссылка