ПАО "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:121847780 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.38%14.3 ₽
- За неделю, max:14.8 ₽
- За неделю, min:14.1 ₽
- Дивиденд:0.7547459 ₽
- Отсечка:11.08.2020
- Доходность:5.43%
- ПАО Группа компаний «ТНС энерго»79.26%
- ПАО «ТНС энерго Воронеж»8.35%
- Прочие12.39%
Общая информация
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» входит в состав «ТНС энерго», которая признана одним из крупнейших российских игроков рынка энергосбыта. В 2016 году холдинг занял 30 строчку в соответствующем рейтинге Forbes.
Марийские электрические сети были образованы в 1964 году. На их основе в 1986 году образовалось районное управление «Мариэнерго», которое спустя 10 лет получило статус акционерного общества. В ходе реорганизации 2005 года начало свою работу предприятие, которое сегодня является гарантирующим поставщиком и с 2010 года входит в состав «ТНС энерго». В июне 2015 года компания была переименована. Текущее юридическое название ― ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Деятельность предприятия
Акционерное общество работает на территории всей республики Марий Эл. Является полноценным участником розничного и оптового рынка мощности (энергосбыта), осуществляя на нем покупку и продажу электроэнергии. Марийское подразделение «ТНС энерго» обслуживает более 300 тыс. бытовых потребителей среди физических лиц и порядка 7 тыс. коммерческих организаций региона.
Особенности хозяйственной деятельности
Как любой гарантирующий поставщик марийское энергосбытовое предприятие контролируется Федеральной и Региональной тарифной службой. Эти органы устанавливают допустимую ставку, возможную надбавку, а также следят за соблюдением условий работы компании. Статус официального гарантирующего поставщика был присвоен марийскому энергопоставщику в 2006 году на основании решения уполномоченных органов.
Общество эмитирует акции, входящие в состав котировального списка второго уровня Московской Биржи с тикерами «MISB» и «MISBP».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 032 887 тыс. руб.
- Оборотные активы1 411 003 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 150 747 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства2 582 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 290 561 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
- ОГРН1051200000015
- ИНН1215099739
- Юридический адрес:424019, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ЙЫВАНА КЫРЛИ, Д. 21В
- Телефон+78362465180
- E-mailesb@esb.mari.ru
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