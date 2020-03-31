ПАО «ТНС энерго Марий Эл» входит в состав «ТНС энерго», которая признана одним из крупнейших российских игроков рынка энергосбыта. В 2016 году холдинг занял 30 строчку в соответствующем рейтинге Forbes.

Марийские электрические сети были образованы в 1964 году. На их основе в 1986 году образовалось районное управление «Мариэнерго», которое спустя 10 лет получило статус акционерного общества. В ходе реорганизации 2005 года начало свою работу предприятие, которое сегодня является гарантирующим поставщиком и с 2010 года входит в состав «ТНС энерго». В июне 2015 года компания была переименована. Текущее юридическое название ― ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Деятельность предприятия

Акционерное общество работает на территории всей республики Марий Эл. Является полноценным участником розничного и оптового рынка мощности (энергосбыта), осуществляя на нем покупку и продажу электроэнергии. Марийское подразделение «ТНС энерго» обслуживает более 300 тыс. бытовых потребителей среди физических лиц и порядка 7 тыс. коммерческих организаций региона.

Особенности хозяйственной деятельности

Как любой гарантирующий поставщик марийское энергосбытовое предприятие контролируется Федеральной и Региональной тарифной службой. Эти органы устанавливают допустимую ставку, возможную надбавку, а также следят за соблюдением условий работы компании. Статус официального гарантирующего поставщика был присвоен марийскому энергопоставщику в 2006 году на основании решения уполномоченных органов.

Общество эмитирует акции, входящие в состав котировального списка второго уровня Московской Биржи с тикерами «MISB» и «MISBP».