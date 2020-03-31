ПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1345037710 шт.
- Номинал:0.0136 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-6.00%0.376 ₽
- За неделю, max:0.405 ₽
- За неделю, min:0.376 ₽
- Дивиденд:0.023076 ₽
- Отсечка:06.12.2021
- Доходность:4.90%
- ООО «ЭнергоИнвест»83.95%
- Прочие16.05%
Общая информация
ПАО «Мордовэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией Республики Мордовия. Оно обеспечивает потребности региона на 69%. В состав ПАО входит 4 межрайонных отделения и 23 районных службы, совершающих энергоснабжение городов и населенных пунктов. Электричество поставляется 6,190 тыс. юридическим лицам и 214,521 тыс. домохозяйствам. За предприятием закреплен статус гарантированного поставщика электроэнергии.
Краткий экскурс в историю
Общество ОАО «Мордовэнергосбыт» стало правопреемником по энергоснабжению компании «Мордовэнерго». Оно зарегистрировано в 2005 году. Статус ПАО компания получила в 2015 году. Главный офис расположен в Саранске.
На сегодня ПАО «Мордовэнергосбыт» — перспективная сбытовая энергокопания, в своей работе применяющая современные методы организации бизнеса и привлекающая профессиональных сотрудников.
Сфера деятельности
Направления деятельности компании:
покупка электроэнергии на оптово-розничном рынке;
снабжение электричеством потребителей;
коммерческий учет потребляемой энергии;
консалтинговые услуги в сфере сбыта электричества;
выполнение функций гарантированного поставщика.
Основной вид деятельности — торговля электричеством. Миссия МЭК сводится к бесперебойной поставке электричества потребителю по справедливой цене.
Акции компании
Уставной капитал Мордовской энергосбытовой компании в размере 18,292 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,0136 рубля. Контрольный пакет акций принадлежит ПАО «Энерго Инвест» (более 83%). Ценные бумаги общества торгуются на Московской бирже под тикером «MRSB».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы547 438 тыс. руб.
- Оборотные активы882 842 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы287 292 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства24 864 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 118 124 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- РуководительЛЯЛЬКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1051326000967
- ИНН1326192645
- Юридический адрес:430001, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, Д.117, К.А
- Телефон+78342234800
- E-mailcompany@mesk.ru
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