ПАО «Мордовэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией Республики Мордовия. Оно обеспечивает потребности региона на 69%. В состав ПАО входит 4 межрайонных отделения и 23 районных службы, совершающих энергоснабжение городов и населенных пунктов. Электричество поставляется 6,190 тыс. юридическим лицам и 214,521 тыс. домохозяйствам. За предприятием закреплен статус гарантированного поставщика электроэнергии.

Краткий экскурс в историю

Общество ОАО «Мордовэнергосбыт» стало правопреемником по энергоснабжению компании «Мордовэнерго». Оно зарегистрировано в 2005 году. Статус ПАО компания получила в 2015 году. Главный офис расположен в Саранске.

На сегодня ПАО «Мордовэнергосбыт» — перспективная сбытовая энергокопания, в своей работе применяющая современные методы организации бизнеса и привлекающая профессиональных сотрудников.

Сфера деятельности

Направления деятельности компании:

покупка электроэнергии на оптово-розничном рынке;

снабжение электричеством потребителей;

коммерческий учет потребляемой энергии;

консалтинговые услуги в сфере сбыта электричества;

выполнение функций гарантированного поставщика.

Основной вид деятельности — торговля электричеством. Миссия МЭК сводится к бесперебойной поставке электричества потребителю по справедливой цене.

Акции компании

Уставной капитал Мордовской энергосбытовой компании в размере 18,292 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,0136 рубля. Контрольный пакет акций принадлежит ПАО «Энерго Инвест» (более 83%). Ценные бумаги общества торгуются на Московской бирже под тикером «MRSB».