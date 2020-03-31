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  4. ПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

ПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1345037710 шт.
  • Номинал:0.0136 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.00%0.376 ₽
  • За неделю, max:0.405 ₽
  • За неделю, min:0.376 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.023076 ₽
  • Отсечка:06.12.2021
  • Доходность:4.90%
дивидендная история
100%
Капитализация506 млн. руб.
  • ООО «ЭнергоИнвест»83.95%
  • Прочие16.05%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Мордовэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией Республики Мордовия. Оно обеспечивает потребности региона на 69%. В состав ПАО входит 4 межрайонных отделения и 23 районных службы, совершающих энергоснабжение городов и населенных пунктов. Электричество поставляется 6,190 тыс. юридическим лицам и 214,521 тыс. домохозяйствам. За предприятием закреплен статус гарантированного поставщика электроэнергии.

Краткий экскурс в историю

Общество ОАО «Мордовэнергосбыт» стало правопреемником по энергоснабжению компании «Мордовэнерго». Оно зарегистрировано в 2005 году. Статус ПАО компания получила в 2015 году. Главный офис расположен в Саранске.

На сегодня ПАО «Мордовэнергосбыт» — перспективная сбытовая энергокопания, в своей работе применяющая современные методы организации бизнеса и привлекающая профессиональных сотрудников.

Сфера деятельности

Направления деятельности компании:

  •  покупка электроэнергии на оптово-розничном рынке;

  •  снабжение электричеством потребителей;

  •  коммерческий учет потребляемой энергии;

  •  консалтинговые услуги в сфере сбыта электричества;

  •  выполнение функций гарантированного поставщика.

Основной вид деятельности — торговля электричеством. Миссия МЭК сводится к бесперебойной поставке электричества потребителю по справедливой цене.

Акции компании

Уставной капитал Мордовской энергосбытовой компании в размере 18,292 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,0136 рубля. Контрольный пакет акций принадлежит ПАО «Энерго Инвест» (более 83%). Ценные бумаги общества торгуются на Московской бирже под тикером «MRSB».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 430 280тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы547 438 тыс. руб.
  • Оборотные активы882 842 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы287 292 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства24 864 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 118 124 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.52Долг/EBITDA
3.01EV/EBITDA
1.97EV/OCF
0.15EV/S
1.86P/BV
3.61P/E
3.65P/FCF
-2.06P/NCAV
-1.12P/NNWC
0.08P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.39Долг/EBITDA
-3.95EV/EBITDA
2.81EV/OCF
66.19EV/S
1.92P/BV
4.47P/E
4.75P/FCF
2.09P/NCAV
4.71P/NNWC
61.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.02Коэффицент абсолютной ликвидности
0.2Коэффициент автономии
2.85Рентабельность общая, %
-0.91Коэффициент маневренности собственного капитала
28.28Оборачиваемость собственного капитала
-0.29Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
7.82Оборачиваемость оборотных активов
0.79Коэффицент текущей ликвидности
0.08Коэффициент привлечения заемного капитала
9.49Коэффицент покрытия процентов
2 364Оборачиваемость запасов
-59.93Коэффициент обеспеченности запасов
0.22Коэффициент покрытия инвестиций
11.76Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.91Индекс постоянного актива
2.09Маржа прибыли, %
0.62Коэффициент мобильности имущества
0.78Коэффицент срочной ликвидности
8.28Оборачиваемость дебиторской задолженности
16.34Рентабельность оборотных активов, %
28.28Рентабельность внеоборотных активов, %
28.12Рентабельность производственных фондов, %
12.56Рентабельность задействованного капитала, %
59.11Рентабельность собственного капитала, %
4.77Рентабельность продаж, %
0.98Коэффициент краткосрочной задолженности
0.03Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
1 643.8млн кВт*чПокупка электроэнергии
1 643.8млн кВт*чПродажа электроэнергии
1 414.1млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
229.7млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • РуководительЛЯЛЬКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1051326000967
  • ИНН1326192645
  • Юридический адрес:430001, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, Д.117, К.А
Контактная информация
  • Телефон+78342234800
  • E-mailcompany@mesk.ru
  • Сайтссылка