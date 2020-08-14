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ПАО МОСОБЛБАНК

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Общая информация

ПАО «Московский областной банк» существует на рынке с 1992 года. С момента основания организация работала в Дагестане под наименованием «Ватан». Позже финансовая структура была выкуплена, а головной офис стал размещаться в Московской области (г. Фрязино). Вместе с этим компания получила новое название ― «Мособлбанк». 

В настоящий момент кредитная организация входит в ТОП-20 крупнейших по России (данные от 1 мая 2019 года). ПАО «Московский областной банк» действует на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ №1751 и с 2015 года входит в общероссийскую систему страхования вкладов. 

Наибольшего успеха кредитная организация добилась после ее выкупа Анджеем Мальчевским в 2006 году. Банкир взял ориентир на создание крупного социально-ответственного института. Под его руководством была отменена комиссия за оплату коммунальных платежей через кассы «Мособлбанка», а отделения открылись даже в самых удаленных уголках региона. 

В истории ПАО «Московский областной банк» есть и неудачи. С 2014 года кредитное учреждение проходит санацию под руководством СМП Банка. При активах в 60 млрд рублей на финансовое оздоровление организации было затрачено более 172 млрд. 

Основные направления деятельности

С 2017 года «Мособлбанк» активно расширяет филиальную структуру. Отделения данного кредитного учреждения представлены в 50 регионах России. Головной офис находится в Москве. Есть крупные подразделения в Санкт-Петербурге, Владимире, Курске, Самаре, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах. 

Своим клиентам ПАО «Московский областной банк» предоставляет следующий спектр услуг. 

  • Открытие депозитов. 

  • Обслуживание пластиковых карт.

  • Осуществление денежных переводов. 

  • Расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций. 

  • Продажа инвестиционных монет. 

  • Аренда сейфовых ячеек. 

  • Зарплатное обслуживание. 

  • Выдача коммерческих кредитов. 

  • Эквайринг. 

Кредитная организация ориентирована на обслуживание частных лиц и привлечение их денежных средств на вклады, что и является основным источником фондирования.

Тикер акций компании на Московской бирже — «MOBB».

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+7 (800) 200 14 15
  • E-mailinfo@mosoblbank.ru
  • Сайтссылка