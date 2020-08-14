ПАО МОСОБЛБАНК

ПАО «Московский областной банк» существует на рынке с 1992 года. С момента основания организация работала в Дагестане под наименованием «Ватан». Позже финансовая структура была выкуплена, а головной офис стал размещаться в Московской области (г. Фрязино). Вместе с этим компания получила новое название ― «Мособлбанк».

В настоящий момент кредитная организация входит в ТОП-20 крупнейших по России (данные от 1 мая 2019 года). ПАО «Московский областной банк» действует на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ №1751 и с 2015 года входит в общероссийскую систему страхования вкладов.

Наибольшего успеха кредитная организация добилась после ее выкупа Анджеем Мальчевским в 2006 году. Банкир взял ориентир на создание крупного социально-ответственного института. Под его руководством была отменена комиссия за оплату коммунальных платежей через кассы «Мособлбанка», а отделения открылись даже в самых удаленных уголках региона.

В истории ПАО «Московский областной банк» есть и неудачи. С 2014 года кредитное учреждение проходит санацию под руководством СМП Банка. При активах в 60 млрд рублей на финансовое оздоровление организации было затрачено более 172 млрд.

Основные направления деятельности

С 2017 года «Мособлбанк» активно расширяет филиальную структуру. Отделения данного кредитного учреждения представлены в 50 регионах России. Головной офис находится в Москве. Есть крупные подразделения в Санкт-Петербурге, Владимире, Курске, Самаре, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах.

Своим клиентам ПАО «Московский областной банк» предоставляет следующий спектр услуг.

Открытие депозитов.

Обслуживание пластиковых карт.

Осуществление денежных переводов.

Расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций.

Продажа инвестиционных монет.

Аренда сейфовых ячеек.

Зарплатное обслуживание.

Выдача коммерческих кредитов.

Эквайринг.

Кредитная организация ориентирована на обслуживание частных лиц и привлечение их денежных средств на вклады, что и является основным источником фондирования.

Тикер акций компании на Московской бирже — «MOBB».