ПАО МОСОБЛБАНК
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- Кол-во АОИ:-
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
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- Текущая цена:0.698 ₽
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Общая информация
ПАО «Московский областной банк» существует на рынке с 1992 года. С момента основания организация работала в Дагестане под наименованием «Ватан». Позже финансовая структура была выкуплена, а головной офис стал размещаться в Московской области (г. Фрязино). Вместе с этим компания получила новое название ― «Мособлбанк».
В настоящий момент кредитная организация входит в ТОП-20 крупнейших по России (данные от 1 мая 2019 года). ПАО «Московский областной банк» действует на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ №1751 и с 2015 года входит в общероссийскую систему страхования вкладов.
Наибольшего успеха кредитная организация добилась после ее выкупа Анджеем Мальчевским в 2006 году. Банкир взял ориентир на создание крупного социально-ответственного института. Под его руководством была отменена комиссия за оплату коммунальных платежей через кассы «Мособлбанка», а отделения открылись даже в самых удаленных уголках региона.
В истории ПАО «Московский областной банк» есть и неудачи. С 2014 года кредитное учреждение проходит санацию под руководством СМП Банка. При активах в 60 млрд рублей на финансовое оздоровление организации было затрачено более 172 млрд.
Основные направления деятельности
С 2017 года «Мособлбанк» активно расширяет филиальную структуру. Отделения данного кредитного учреждения представлены в 50 регионах России. Головной офис находится в Москве. Есть крупные подразделения в Санкт-Петербурге, Владимире, Курске, Самаре, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах.
Своим клиентам ПАО «Московский областной банк» предоставляет следующий спектр услуг.
Открытие депозитов.
Обслуживание пластиковых карт.
Осуществление денежных переводов.
Расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций.
Продажа инвестиционных монет.
Аренда сейфовых ячеек.
Зарплатное обслуживание.
Выдача коммерческих кредитов.
Эквайринг.
Кредитная организация ориентирована на обслуживание частных лиц и привлечение их денежных средств на вклады, что и является основным источником фондирования.
Тикер акций компании на Московской бирже — «MOBB».
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Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+7 (800) 200 14 15
- E-mailinfo@mosoblbank.ru
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