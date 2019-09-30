ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:282215500 шт.
- Номинал:0.14 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-0.37%81.45 ₽
- За неделю, max:84.4 ₽
- За неделю, min:81.2 ₽
- Дивиденд:2.19 ₽
- Отсечка:03.07.2018
- Доходность:2.05%
- ОАО «ТФК-Финанс»94.2%
- Прочие5.8%
Общая информация
ПАО «МОСТОТРЕСТ» отсчитывает свою историю с 1930 года. Сегодня эта компания обладает статусом первого российского диверсифицированного объединения и считается лидером на рынке строительства автодорожной инфраструктуры. Предприятие входит в состав таких важных отраслевых пулов, как EFFC (Европейская федерация строительных подрядчиков) и IABSE (Международная ассоциация по мостам и конструкциям).
ПАО «МОСТОТРЕСТ» является публичной компанией. Акции торгуются на Московской бирже с тикером «MSTT». Первое IPO состоялось в 2010 году. В его рамках было размещено 25% акций, что позволило привлечь 388 млн долларов.
Ключевые направления деятельности
Основной специализацией ПАО «МОСТОТРЕСТ» является строительство и реконструкция элементов транспортной инфраструктуры (мостов, ж/д и автодорог). Вместе с тем, предприятие оказывает следующий комплекс услуг.
Содержание и ремонт инфраструктурных объектов.
Оперирование платными дорогами.
Строительство аэродромов, морских и воздушных портов.
За почти вековую историю предприятие с успехом выполнило более 7 700 проектов по строительству инфраструктурных объектов, среди которых есть и обширное число тоннелей и путепроводов, развязок для ж/д и автомобильного транспорта. Компания занималась возведением мостов через Оку, Москву-реку. В число реализованных проектов вошла и организация Пулковской авторазвязки, строительство участков трасс М11 (от Москвы до Санкт-Петербурга) и М4. Кроме этого, ПАО «МОСТОТРЕСТ» активно участвовало в подготовке инфраструктуры для проведения Олимпийских игр в Сочи. Предприятие построило дублер Курортного проспекта и несколько транспортных развязок, которые помогли создать удобную и понятную логистику в городе.
В настоящее время в ПАО «МОСТОТРЕСТ» и 15 действующих филиалах работает свыше 30 тыс. сотрудников. Компания занята на реализации проектов федерального значения по развитию инфраструктуры в РФ. В частности, продолжает строительство Четвертого транспортного кольца в столице, возводит переход через Керченский пролив. Вместе с этим, компания оказывает профильные услуги в рамках организации новых скоростных участков на трассах М11, М9, М4.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 556 286 тыс. руб.
- Оборотные активы14 435 354 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 560 583 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства3 206 699 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства12 224 358 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2019 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОТРЕСТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "МОСТОТРЕСТ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельностиСтроительство автомобильных дорог и автомагистралей
- ОГРН1027739167246
- ИНН7701045732
- Юридический адрес:121087, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, Д.6, СТР.5
- Телефон+74956697999
- E-mailmostro@mostro.ru
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