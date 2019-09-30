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ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:282215500 шт.
  • Номинал:0.14 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.37%81.45 ₽
  • За неделю, max:84.4 ₽
  • За неделю, min:81.2 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:2.19 ₽
  • Отсечка:03.07.2018
  • Доходность:2.05%
дивидендная история
100%
Капитализация22 986 млн. руб.
  • ОАО «ТФК-Финанс»94.2%
  • Прочие5.8%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «МОСТОТРЕСТ» отсчитывает свою историю с 1930 года. Сегодня эта компания обладает статусом первого российского диверсифицированного объединения и считается лидером на рынке строительства автодорожной инфраструктуры. Предприятие входит в состав таких важных отраслевых пулов, как EFFC (Европейская федерация строительных подрядчиков) и IABSE (Международная ассоциация по мостам и конструкциям). 

ПАО «МОСТОТРЕСТ» является публичной компанией. Акции торгуются на Московской бирже с тикером «MSTT». Первое IPO состоялось в 2010 году. В его рамках было размещено 25% акций, что позволило привлечь 388 млн долларов. 

Ключевые направления деятельности

Основной специализацией ПАО «МОСТОТРЕСТ» является строительство и реконструкция элементов транспортной инфраструктуры (мостов, ж/д и автодорог). Вместе с тем, предприятие оказывает следующий комплекс услуг. 

  1. Содержание и ремонт инфраструктурных объектов. 

  2. Оперирование платными дорогами.

  3. Строительство аэродромов, морских и воздушных портов. 

За почти вековую историю предприятие с успехом выполнило более 7 700 проектов по строительству инфраструктурных объектов, среди которых есть и обширное число тоннелей и путепроводов, развязок для ж/д и автомобильного транспорта. Компания занималась возведением мостов через Оку, Москву-реку. В число реализованных проектов вошла и организация Пулковской авторазвязки, строительство участков трасс М11 (от Москвы до Санкт-Петербурга) и М4. Кроме этого, ПАО «МОСТОТРЕСТ» активно участвовало в подготовке инфраструктуры для проведения Олимпийских игр в Сочи. Предприятие построило дублер Курортного проспекта и несколько транспортных развязок, которые помогли создать удобную и понятную логистику в городе.

В настоящее время в ПАО «МОСТОТРЕСТ» и 15 действующих филиалах работает свыше 30 тыс. сотрудников. Компания занята на реализации проектов федерального значения по развитию инфраструктуры в РФ. В частности, продолжает строительство Четвертого транспортного кольца в столице, возводит переход через Керченский пролив. Вместе с этим, компания оказывает профильные услуги в рамках организации новых скоростных участков на трассах М11, М9, М4.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
17 991 640тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 556 286 тыс. руб.
  • Оборотные активы14 435 354 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 560 583 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства3 206 699 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства12 224 358 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.13Долг/EBITDA
12.6EV/EBITDA
24.81EV/OCF
0.52EV/S
9P/BV
-6.42P/E
-8.23P/FCF
-23.16P/NCAV
-4.59P/NNWC
0.48P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.26Долг/EBITDA
10.91EV/EBITDA
-2.06EV/OCF
1.99EV/S
8.47P/BV
16.2P/E
-5.93P/FCF
-9.06P/NCAV
-3.82P/NNWC
1.35P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.47Коэффицент абсолютной ликвидности
0.14Коэффициент автономии
-2.87Рентабельность общая, %
-0.39Коэффициент маневренности собственного капитала
20.05Оборачиваемость собственного капитала
-0.07Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.19Оборачиваемость оборотных активов
1.18Коэффицент текущей ликвидности
0.56Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.28Коэффицент покрытия процентов
246.47Оборачиваемость запасов
-3.1Коэффициент обеспеченности запасов
0.32Коэффициент покрытия инвестиций
6.71Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.2Индекс постоянного актива
-7.43Маржа прибыли, %
0.8Коэффициент мобильности имущества
0.96Коэффицент срочной ликвидности
5.43Оборачиваемость дебиторской задолженности
-23.72Рентабельность оборотных активов, %
-106.51Рентабельность внеоборотных активов, %
-100.65Рентабельность производственных фондов, %
-19.4Рентабельность задействованного капитала, %
-148.97Рентабельность собственного капитала, %
-0.56Рентабельность продаж, %
0.79Коэффициент краткосрочной задолженности
0.4Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2019 г.
13шт.Количество сданных объектов
106.4кмПротяженность построенных дорог
324.2млрд руб.Сумма бэклога
553тыс. куб. мПроизводство товарного бетона, пескоцементные изделия
58тыс. куб. мПроизводство сборных бетонных и железобетонных изделий
30тыс. тПроизводство металлоконструкций
1 035тыс. тПроизводство асфальтобетона
261тыс. тПроизводство щебеночно-мастичного асфальтобетона
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОТРЕСТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МОСТОТРЕСТ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельностиСтроительство автомобильных дорог и автомагистралей
Юридическая информация
  • ОГРН1027739167246
  • ИНН7701045732
  • Юридический адрес:121087, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, Д.6, СТР.5
Контактная информация
  • Телефон+74956697999
  • E-mailmostro@mostro.ru
  • Сайтссылка