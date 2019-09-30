ПАО «МОСТОТРЕСТ» отсчитывает свою историю с 1930 года. Сегодня эта компания обладает статусом первого российского диверсифицированного объединения и считается лидером на рынке строительства автодорожной инфраструктуры. Предприятие входит в состав таких важных отраслевых пулов, как EFFC (Европейская федерация строительных подрядчиков) и IABSE (Международная ассоциация по мостам и конструкциям).

ПАО «МОСТОТРЕСТ» является публичной компанией. Акции торгуются на Московской бирже с тикером «MSTT». Первое IPO состоялось в 2010 году. В его рамках было размещено 25% акций, что позволило привлечь 388 млн долларов.

Ключевые направления деятельности

Основной специализацией ПАО «МОСТОТРЕСТ» является строительство и реконструкция элементов транспортной инфраструктуры (мостов, ж/д и автодорог). Вместе с тем, предприятие оказывает следующий комплекс услуг.

Содержание и ремонт инфраструктурных объектов. Оперирование платными дорогами. Строительство аэродромов, морских и воздушных портов.

За почти вековую историю предприятие с успехом выполнило более 7 700 проектов по строительству инфраструктурных объектов, среди которых есть и обширное число тоннелей и путепроводов, развязок для ж/д и автомобильного транспорта. Компания занималась возведением мостов через Оку, Москву-реку. В число реализованных проектов вошла и организация Пулковской авторазвязки, строительство участков трасс М11 (от Москвы до Санкт-Петербурга) и М4. Кроме этого, ПАО «МОСТОТРЕСТ» активно участвовало в подготовке инфраструктуры для проведения Олимпийских игр в Сочи. Предприятие построило дублер Курортного проспекта и несколько транспортных развязок, которые помогли создать удобную и понятную логистику в городе.

В настоящее время в ПАО «МОСТОТРЕСТ» и 15 действующих филиалах работает свыше 30 тыс. сотрудников. Компания занята на реализации проектов федерального значения по развитию инфраструктуры в РФ. В частности, продолжает строительство Четвертого транспортного кольца в столице, возводит переход через Керченский пролив. Вместе с этим, компания оказывает профильные услуги в рамках организации новых скоростных участков на трассах М11, М9, М4.