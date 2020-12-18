Энергораспределительная компания ПАО «Россети Центр» обеспечивает электричеством частные владения и предприятия 11 областей Центральной части России. Она занимается строительством ЛЭП и прокладкой кабеля, подключает новых абонентов, осуществляет контроль за техническим состоянием и функциональностью электрического оборудования.

Экскурс в историю

В рамках реорганизации энергетической отрасли России в 2004 году было создано предприятие «Россети Центр», которое в дальнейшем объединило 24 сетевые компании. Окончательная интеграция региональных энергетических предприятий завершилась к концу весны 2008 года.

В сентябре 2017 года единый региональный оператор получает полномочия единоличного исполнительного центра сетевых компаний в центральной части России и Приволжья. Символика компании с 2019 года соответствует бренд-атрибутике крупнейшего акционера — «Россетей».

В управлении компании находится более 100 тысяч подстанций общей мощностью 54011 МВА.

Сфера деятельности

Компания «Россети Центр» оказывает широкий спектр услуг в сфере энергообеспечения, а именно:

распределение электроэнергии по сети в регионе своего присутствия;

подключение новых абонентов;

диагностику оборудования и ремонтные работы;

контроль за безопасностью функционирования установок;

инженерное проектирование;

строительство новых подстанций, прокладку кабеля и воздушных линий электропередач.

Стратегические цели компании — инновационные решения в сфере энергообеспечения с целью предоставления качественной услуги конечному потребителю.

Акции компании

Акционерный капитал компании превышает 4,221 млрд рублей. Он разделен на 42 млн простых акций, номинальной стоимостью в 10 копеек. Крупнейший акционер — ПАО «Россети», владеющее 50,2% акций.

Акции компании «Россети Центр» включены в листинг «второго уровня» и допущены к обороту на Московской бирже (тикер «MRKC»).