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ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:42217941468 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-10.43%0.3502 ₽
  • За неделю, max:0.3974 ₽
  • За неделю, min:0.3496 ₽
динамика котировок
ruAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
18.12.2020динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0335009 ₽
  • Отсечка:11.06.2021
  • Доходность:7.67%
дивидендная история
100%
Капитализация14 785 млн. руб.
  • ПАО «Россети»50.23%
  • New Russian Generation Limited15.98%
  • Прочие33.79%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019, существенный факт от 11.10.2019.подробнее

Общая информация

Энергораспределительная компания ПАО «Россети Центр» обеспечивает электричеством частные владения и предприятия 11 областей Центральной части России. Она занимается строительством ЛЭП и прокладкой кабеля, подключает новых абонентов, осуществляет контроль за техническим состоянием и функциональностью электрического оборудования.

Экскурс в историю

В рамках реорганизации энергетической отрасли России в 2004 году было создано предприятие «Россети Центр», которое в дальнейшем объединило 24 сетевые компании. Окончательная интеграция региональных энергетических предприятий завершилась к концу весны 2008 года.

В сентябре 2017 года единый региональный оператор получает полномочия единоличного исполнительного центра сетевых компаний в центральной части России и Приволжья. Символика компании с 2019 года соответствует бренд-атрибутике крупнейшего акционера — «Россетей».

В управлении компании находится более 100 тысяч подстанций общей мощностью 54011 МВА.

Сфера деятельности

Компания «Россети Центр» оказывает широкий спектр услуг в сфере энергообеспечения, а именно:

  •  распределение электроэнергии по сети в регионе своего присутствия;

  •  подключение новых абонентов;

  •  диагностику оборудования и ремонтные работы;

  •  контроль за безопасностью функционирования установок;

  •  инженерное проектирование;

  •  строительство новых подстанций, прокладку кабеля и воздушных линий электропередач.

Стратегические цели компании — инновационные решения в сфере энергообеспечения с целью предоставления качественной услуги конечному потребителю.

Акции компании

Акционерный капитал компании превышает 4,221 млрд рублей. Он разделен на 42 млн простых акций, номинальной стоимостью в 10 копеек. Крупнейший акционер — ПАО «Россети», владеющее 50,2% акций.

Акции компании «Россети Центр» включены в листинг «второго уровня» и допущены к обороту на Московской бирже (тикер «MRKC»).

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
124 695 117тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы104 024 876 тыс. руб.
  • Оборотные активы20 670 241 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы51 314 641 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства54 320 859 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства19 059 617 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.35Долг/EBITDA
3.16EV/EBITDA
9.47EV/OCF
0.61EV/S
0.32P/BV
4P/E
-12.71P/FCF
-0.3P/NCAV
-0.27P/NNWC
0.16P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.08Коэффицент абсолютной ликвидности
0.4Коэффициент автономии
5.95Рентабельность общая, %
-1.06Коэффициент маневренности собственного капитала
1.91Оборачиваемость собственного капитала
-15.21Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.33Оборачиваемость оборотных активов
0.94Коэффицент текущей ликвидности
0.46Коэффициент привлечения заемного капитала
2.82Коэффицент покрытия процентов
29.16Оборачиваемость запасов
-15.21Коэффициент обеспеченности запасов
0.82Коэффициент покрытия инвестиций
6.68Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.83Индекс постоянного актива
3.9Маржа прибыли, %
0.17Коэффициент мобильности имущества
0.66Коэффицент срочной ликвидности
6.47Оборачиваемость дебиторской задолженности
4.6Рентабельность оборотных активов, %
0.98Рентабельность внеоборотных активов, %
3.79Рентабельность производственных фондов, %
3.23Рентабельность задействованного капитала, %
8.1Рентабельность собственного капитала, %
7.46Рентабельность продаж, %
0.3Коэффициент краткосрочной задолженности
0.09Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
390 778кмВоздушные линии
20 866кмКабельные линии
411 644кмВсего
104 425шт.Количество
54 860МВАМощность
51 893млн КВт*часОтпуск в сеть
46 790млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
5 103млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"
  • РуководительМАКОВСКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1046900099498
  • ИНН6901067107
  • Юридический адрес:119017, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ОРДЫНКА, Д. 15
Контактная информация
  • Телефон+74957479292
  • E-mailposta@mrsk-1.ru
  • Сайтссылка