ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"
- Кол-во АОИ:42217941468 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-10.43%0.3502 ₽
- За неделю, max:0.3974 ₽
- За неделю, min:0.3496 ₽
- Дивиденд:0.0335009 ₽
- Отсечка:11.06.2021
- Доходность:7.67%
- ПАО «Россети»50.23%
- New Russian Generation Limited15.98%
- Прочие33.79%
Общая информация
Энергораспределительная компания ПАО «Россети Центр» обеспечивает электричеством частные владения и предприятия 11 областей Центральной части России. Она занимается строительством ЛЭП и прокладкой кабеля, подключает новых абонентов, осуществляет контроль за техническим состоянием и функциональностью электрического оборудования.
Экскурс в историю
В рамках реорганизации энергетической отрасли России в 2004 году было создано предприятие «Россети Центр», которое в дальнейшем объединило 24 сетевые компании. Окончательная интеграция региональных энергетических предприятий завершилась к концу весны 2008 года.
В сентябре 2017 года единый региональный оператор получает полномочия единоличного исполнительного центра сетевых компаний в центральной части России и Приволжья. Символика компании с 2019 года соответствует бренд-атрибутике крупнейшего акционера — «Россетей».
В управлении компании находится более 100 тысяч подстанций общей мощностью 54011 МВА.
Сфера деятельности
Компания «Россети Центр» оказывает широкий спектр услуг в сфере энергообеспечения, а именно:
распределение электроэнергии по сети в регионе своего присутствия;
подключение новых абонентов;
диагностику оборудования и ремонтные работы;
контроль за безопасностью функционирования установок;
инженерное проектирование;
строительство новых подстанций, прокладку кабеля и воздушных линий электропередач.
Стратегические цели компании — инновационные решения в сфере энергообеспечения с целью предоставления качественной услуги конечному потребителю.
Акции компании
Акционерный капитал компании превышает 4,221 млрд рублей. Он разделен на 42 млн простых акций, номинальной стоимостью в 10 копеек. Крупнейший акционер — ПАО «Россети», владеющее 50,2% акций.
Акции компании «Россети Центр» включены в листинг «второго уровня» и допущены к обороту на Московской бирже (тикер «MRKC»).
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы104 024 876 тыс. руб.
- Оборотные активы20 670 241 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы51 314 641 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства54 320 859 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства19 059 617 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"
- РуководительМАКОВСКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1046900099498
- ИНН6901067107
- Юридический адрес:119017, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ОРДЫНКА, Д. 15
- Телефон+74957479292
- E-mailposta@mrsk-1.ru
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