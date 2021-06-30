Открытое акционерное общество «Мультисистема» было создано в 2001 году. Текущий организационно-правовой статус был получен в 2015 году в ходе реорганизации структуры. В настоящий момент ОАО «Мультисистема» представляет собой активно развивающуюся группу компаний. Акционерное общество сформировало целую сеть предприятий, работающих на условиях франчайзинга и оказывающих широкий спектр услуг от имени общего бренда. Штаб-квартира головного офиса расположена в Москве.

Основные направления деятельности

Группа компаний «Мультисистема» специализируется на установке и сервисном обслуживании приборов учета воды и тепла. В рамках повседневной деятельности предприятие оказывает следующий спектр услуг.

Монтаж счетчиков тепла и воды. Техническое обслуживание механических и цифровых приборов учета. Лабораторная проверка счетчиков, а также контроль точности измерений без демонтажа или путем замены на протестированные ранее приборы. Установка аэраторов для смесителей. Сантехнические работы. Замена вышедших из строя приборов учета.

Данные услуги оказываются не только частным лицам и конечным потребителям продукции сектора ЖКХ. ГК «Мультисистема» работает и с предприятиями разного масштаба. Для юридических лиц компания оказывает услуги по установке, замене, проверке и техническому обслуживанию общедомовых и промышленных приборов учета тепла и воды. Для проведения этих работ, а также для заявленных лабораторных проверок ОАО «Мультисистема» обладает всеми необходимыми сертификатами, подтверждающими аккредитацию предприятия.