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ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:100000000 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.49%0.62 ₽
  • За неделю, max:0.71 ₽
  • За неделю, min:0.6 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация62 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

Открытое акционерное общество «Мультисистема» было создано в 2001 году. Текущий организационно-правовой статус был получен в 2015 году в ходе реорганизации структуры. В настоящий момент ОАО «Мультисистема» представляет собой активно развивающуюся группу компаний. Акционерное общество сформировало целую сеть предприятий, работающих на условиях франчайзинга и оказывающих широкий спектр услуг от имени общего бренда. Штаб-квартира головного офиса расположена в Москве. 

Основные направления деятельности

Группа компаний «Мультисистема» специализируется на установке и сервисном обслуживании приборов учета воды и тепла. В рамках повседневной деятельности предприятие оказывает следующий спектр услуг. 

  1. Монтаж счетчиков тепла и воды. 

  2. Техническое обслуживание механических и цифровых приборов учета. 

  3. Лабораторная проверка счетчиков, а также контроль точности измерений без демонтажа или путем замены на протестированные ранее приборы. 

  4. Установка аэраторов для смесителей. 

  5. Сантехнические работы. 

  6. Замена вышедших из строя приборов учета. 

Данные услуги оказываются не только частным лицам и конечным потребителям продукции сектора ЖКХ. ГК «Мультисистема» работает и с предприятиями разного масштаба. Для юридических лиц компания оказывает услуги по установке, замене, проверке и техническому обслуживанию общедомовых и промышленных приборов учета тепла и воды. Для проведения этих работ, а также для заявленных лабораторных проверок ОАО «Мультисистема» обладает всеми необходимыми сертификатами, подтверждающими аккредитацию предприятия.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
3 599 655тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы60 369 тыс. руб.
  • Оборотные активы3 539 286 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы50 378 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 549 277 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2020
-0.19Долг/EBITDA
0.22EV/EBITDA
0.91EV/OCF
0.11EV/S
0.25P/BV
0.26P/E
0.71P/FCF
0.29P/NCAV
-0.47P/NNWC
0.08P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2020
0.09Коэффицент абсолютной ликвидности
0.19Коэффициент автономии
40.02Рентабельность общая, %
0.86Коэффициент маневренности собственного капитала
5.24Оборачиваемость собственного капитала
0.17Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.61Оборачиваемость оборотных активов
1.28Коэффицент текущей ликвидности
0.21Коэффициент привлечения заемного капитала
138.7Коэффицент покрытия процентов
9.01Оборачиваемость запасов
1.95Коэффициент обеспеченности запасов
0.24Коэффициент покрытия инвестиций
0.7Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.03Индекс постоянного актива
32.58Маржа прибыли, %
0.97Коэффициент мобильности имущества
1.17Коэффицент срочной ликвидности
0.68Оборачиваемость дебиторской задолженности
19.72Рентабельность оборотных активов, %
880.26Рентабельность внеоборотных активов, %
880.26Рентабельность производственных фондов, %
9.64Рентабельность задействованного капитала, %
346.88Рентабельность собственного капитала, %
39.73Рентабельность продаж, %
0.94Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 11.01.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУЛЬТИСИСТЕМА"
  • Сокращенное наименованиеОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельностиУправление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Юридическая информация
  • ОГРН1127746501464
  • ИНН7719815118
  • Юридический адрес:105043, Россия, г. Москва, ул. 6-я Парковая, д. 29А
Контактная информация
  • Телефон+74957818668
  • E-mailOffice@multisistema.ru
  • Сайтссылка