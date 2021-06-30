ОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА"
Нет данных
- Кол-во АОИ:100000000 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-6.49%0.62 ₽
- За неделю, max:0.71 ₽
- За неделю, min:0.6 ₽
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Общая информация
Открытое акционерное общество «Мультисистема» было создано в 2001 году. Текущий организационно-правовой статус был получен в 2015 году в ходе реорганизации структуры. В настоящий момент ОАО «Мультисистема» представляет собой активно развивающуюся группу компаний. Акционерное общество сформировало целую сеть предприятий, работающих на условиях франчайзинга и оказывающих широкий спектр услуг от имени общего бренда. Штаб-квартира головного офиса расположена в Москве.
Основные направления деятельности
Группа компаний «Мультисистема» специализируется на установке и сервисном обслуживании приборов учета воды и тепла. В рамках повседневной деятельности предприятие оказывает следующий спектр услуг.
Монтаж счетчиков тепла и воды.
Техническое обслуживание механических и цифровых приборов учета.
Лабораторная проверка счетчиков, а также контроль точности измерений без демонтажа или путем замены на протестированные ранее приборы.
Установка аэраторов для смесителей.
Сантехнические работы.
Замена вышедших из строя приборов учета.
Данные услуги оказываются не только частным лицам и конечным потребителям продукции сектора ЖКХ. ГК «Мультисистема» работает и с предприятиями разного масштаба. Для юридических лиц компания оказывает услуги по установке, замене, проверке и техническому обслуживанию общедомовых и промышленных приборов учета тепла и воды. Для проведения этих работ, а также для заявленных лабораторных проверок ОАО «Мультисистема» обладает всеми необходимыми сертификатами, подтверждающими аккредитацию предприятия.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы60 369 тыс. руб.
- Оборотные активы3 539 286 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы50 378 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 549 277 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУЛЬТИСИСТЕМА"
- Сокращенное наименованиеОАО "МУЛЬТИСИСТЕМА"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельностиУправление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- ОГРН1127746501464
- ИНН7719815118
- Юридический адрес:105043, Россия, г. Москва, ул. 6-я Парковая, д. 29А
- Телефон+74957818668
- E-mailOffice@multisistema.ru
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