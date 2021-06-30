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ПАО "НЕФАЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:8038896 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-9.45%460 ₽
  • За неделю, max:526 ₽
  • За неделю, min:456 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация3 698 млн. руб.
  • ПАО «КАМАЗ»50.02%
  • ОАО «Региональный фонд»28.5%
  • Прочие21.48%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» основано в 1977 году. Решение об образовании Нефтекамского автозавода принималось на основании приказа Государственного Комитета Совета Министров, который был издан в 25 декабря 1970 года. В то время крупнейшему отечественному заводу КАМАЗ требовались предприятия-спутники, поставляющие запчасти и комплектующие детали. Одним из таких и стал Нефтекамский автозавод. Первый конвейер данного предприятия заработал в 1977 году, откуда и ведется отсчет истории.

Сегодня ПАО «НЕФАЗ» входит в состав группы КАМАЗ. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером NFAZ.

За годы своего развития предприятие не раз было отмечено престижными премиями и наградами. Продукция завода с 2008 по 2016 становилась лауреатом и победителем ежегодного конкурса «100 лучших товаров России». В 2018 с конвейера сошел 1000-ый автобус собственного производства. Техника Нефтекамского автозавода удостаивалась премий за высокое качество и получала награды в номинациях «Грузовик года», «Коммерческий автомобиль года», а само предприятие не раз становилось «Экспортером года» и находится в золотом рейтинге данного конкурса. 

Ключевые направления деятельности 

Основной сферой работы Нефтекамского автозавода является серийный выпуск и последующая реализация собственной продукции. Предприятие производит следующие виды техники:

  • вахтовые и пассажирские автобусы;

  • троллейбусы;

  • электробусы;

  • полуприцепы и бортовые прицепы;

  • емкостно-наливная техника;

  • сеноуборочные аппараты;

  • запасные части и комплектующие;

  • автоцистерны;

  • пожарная техника;

  • самосвалы.

В настоящий момент ПАО «НЕФАЗ» является крупнейшим отечественным заводом по серийному выпуску спецнадстроек на шасси КАМАЗ. Производство расположено в Республике Башкортостан (г. Набережные Челны).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
10 040 931тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 367 886 тыс. руб.
  • Оборотные активы8 673 045 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 112 507 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства221 028 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства8 707 396 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.62Долг/EBITDA
4.59EV/EBITDA
-31.44EV/OCF
0.2EV/S
3.74P/BV
4.15P/E
-0.84P/FCF
-16.28P/NCAV
-1.13P/NNWC
0.13P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.62Долг/EBITDA
4.59EV/EBITDA
-31.44EV/OCF
0.2EV/S
3.74P/BV
4.15P/E
-0.84P/FCF
-16.28P/NCAV
-1.13P/NNWC
0.13P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.11Коэффициент автономии
4Рентабельность общая, %
-0.23Коэффициент маневренности собственного капитала
46.82Оборачиваемость собственного капитала
-0.03Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.99Оборачиваемость оборотных активов
1Коэффицент текущей ликвидности
0.17Коэффициент привлечения заемного капитала
5.9Коэффицент покрытия процентов
7.45Оборачиваемость запасов
-0.05Коэффициент обеспеченности запасами
0.13Коэффициент покрытия инвестиций
5.58Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.14Индекс постоянного актива
3Маржа прибыли, %
0.86Коэффициент мобильности имущества
0.43Коэффицент срочной ликвидности
8.95Оборачиваемость дебиторской задолженности
13Рентабельность оборотных активов, %
76Рентабельность внеоборотных активов, %
4Рентабельность производственных фондов, %
11Рентабельность задействованного капитала, %
148Рентабельность собственного капитала, %
3Рентабельность продаж, %
0.98Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объемы отгрузки отдельных видов продукции

2020 г.
1 702в шт.Пассажирские автобусы
1 547в шт.- Городские и пригородные автобусы
155в шт.- Вахтовые салоны
2 507в шт.Прицепы и полуприцепы
2 426в шт.- Транспортные
81в шт.- Емкостно-наливные
5 032в шт.Автосамосвалы
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 08.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НЕФАЗ"
  • РуководительКУРГАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение
  • Вид деятельностиПроизводство автобусов и троллейбусов
Юридическая информация
  • ОГРН1020201881116
  • ИНН0264004103
  • Юридический адрес:452680, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. НЕФТЕКАМСК, УЛ. ЯНАУЛЬСКАЯ, Д.3
Контактная информация
  • Телефон+73478320480
  • E-mailnefaz@nefaz.ru
  • Сайтссылка