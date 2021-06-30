ПАО "НЕФАЗ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:8038896 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-9.45%460 ₽
- За неделю, max:526 ₽
- За неделю, min:456 ₽
Нет данных
- ПАО «КАМАЗ»50.02%
- ОАО «Региональный фонд»28.5%
- Прочие21.48%
Общая информация
Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» основано в 1977 году. Решение об образовании Нефтекамского автозавода принималось на основании приказа Государственного Комитета Совета Министров, который был издан в 25 декабря 1970 года. В то время крупнейшему отечественному заводу КАМАЗ требовались предприятия-спутники, поставляющие запчасти и комплектующие детали. Одним из таких и стал Нефтекамский автозавод. Первый конвейер данного предприятия заработал в 1977 году, откуда и ведется отсчет истории.
Сегодня ПАО «НЕФАЗ» входит в состав группы КАМАЗ. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером NFAZ.
За годы своего развития предприятие не раз было отмечено престижными премиями и наградами. Продукция завода с 2008 по 2016 становилась лауреатом и победителем ежегодного конкурса «100 лучших товаров России». В 2018 с конвейера сошел 1000-ый автобус собственного производства. Техника Нефтекамского автозавода удостаивалась премий за высокое качество и получала награды в номинациях «Грузовик года», «Коммерческий автомобиль года», а само предприятие не раз становилось «Экспортером года» и находится в золотом рейтинге данного конкурса.
Ключевые направления деятельности
Основной сферой работы Нефтекамского автозавода является серийный выпуск и последующая реализация собственной продукции. Предприятие производит следующие виды техники:
вахтовые и пассажирские автобусы;
троллейбусы;
электробусы;
полуприцепы и бортовые прицепы;
емкостно-наливная техника;
сеноуборочные аппараты;
запасные части и комплектующие;
автоцистерны;
пожарная техника;
самосвалы.
В настоящий момент ПАО «НЕФАЗ» является крупнейшим отечественным заводом по серийному выпуску спецнадстроек на шасси КАМАЗ. Производство расположено в Республике Башкортостан (г. Набережные Челны).
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 367 886 тыс. руб.
- Оборотные активы8 673 045 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 112 507 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства221 028 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства8 707 396 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Объемы отгрузки отдельных видов продукции2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НЕФАЗ"
- РуководительКУРГАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение
- Вид деятельностиПроизводство автобусов и троллейбусов
- ОГРН1020201881116
- ИНН0264004103
- Юридический адрес:452680, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. НЕФТЕКАМСК, УЛ. ЯНАУЛЬСКАЯ, Д.3
- Телефон+73478320480
- E-mailnefaz@nefaz.ru
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