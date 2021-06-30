Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» основано в 1977 году. Решение об образовании Нефтекамского автозавода принималось на основании приказа Государственного Комитета Совета Министров, который был издан в 25 декабря 1970 года. В то время крупнейшему отечественному заводу КАМАЗ требовались предприятия-спутники, поставляющие запчасти и комплектующие детали. Одним из таких и стал Нефтекамский автозавод. Первый конвейер данного предприятия заработал в 1977 году, откуда и ведется отсчет истории.

Сегодня ПАО «НЕФАЗ» входит в состав группы КАМАЗ. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером NFAZ.

За годы своего развития предприятие не раз было отмечено престижными премиями и наградами. Продукция завода с 2008 по 2016 становилась лауреатом и победителем ежегодного конкурса «100 лучших товаров России». В 2018 с конвейера сошел 1000-ый автобус собственного производства. Техника Нефтекамского автозавода удостаивалась премий за высокое качество и получала награды в номинациях «Грузовик года», «Коммерческий автомобиль года», а само предприятие не раз становилось «Экспортером года» и находится в золотом рейтинге данного конкурса.

Ключевые направления деятельности

Основной сферой работы Нефтекамского автозавода является серийный выпуск и последующая реализация собственной продукции. Предприятие производит следующие виды техники:

вахтовые и пассажирские автобусы;

троллейбусы;

электробусы;

полуприцепы и бортовые прицепы;

емкостно-наливная техника;

сеноуборочные аппараты;

запасные части и комплектующие;

автоцистерны;

пожарная техника;

самосвалы.

В настоящий момент ПАО «НЕФАЗ» является крупнейшим отечественным заводом по серийному выпуску спецнадстроек на шасси КАМАЗ. Производство расположено в Республике Башкортостан (г. Набережные Челны).