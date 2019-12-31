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ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:3919400 шт.
  • Номинал:11.88 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.82%1875 ₽
  • За неделю, max:2100 ₽
  • За неделю, min:1875 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:100.34293 ₽
  • Отсечка:08.07.2016
  • Доходность:9.84%
дивидендная история
100%
Капитализация8 098 млн. руб.
  • ПАО ГК «ТНС энерго»93.8%
  • Прочие6.2%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» работает в составе одной из крупнейших независимых энергосбытовых групп компаний ― «ТНС энерго». Холдинг занимается обслуживанием потребителей из 11 регионов. В числе них есть и Нижний Новгород.

Нижегородская энергосбытовая компания была образована 1 апреля 2005 года в результате реорганизации открытого акционерного общества «Нижновэнерго». В июне 2015 года предприятие получило название, которое носит до сих пор ― ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Сегодня компания обладает статусом гарантирующего поставщика электроэнергии и контролирует больше 56,4% от регионального рынка энергосбыта. 

Деятельность предприятия

Акционерное общество является полноценным участникам оптового, а также розничного рынка мощности (сбыта электроэнергии). Имея статус официального гарантирующего поставщика, предприятие заключает публичные договора с каждым обратившимся в пределах установленной зоны деятельности. Согласно открытым данным, нижегородское подразделение «ТНС энерго» обслуживает более 1,2 млн. лицевых счетов и 34,9 тыс. коммерческих предприятий. Среди последних около 4,4 тыс. потребителей финансируются из муниципального бюджета. 

Деятельность нижегородского отделения «ТНС энерго» регулируется Федеральной и Региональной службой по тарифам. Эти организации определяют для гарантирующих поставщиков допустимую единую ставку и возможные надбавки. Кроме этого, службы контролируют соблюдение финансовых и прочих условий работы энергосбытовых предприятий.

Нижегородская энергосбытовая компания эмитирует обыкновенные акции, которые входят в состав котировального списка второго уровня Московской Биржи под тикером «NNSB» и «NNSBP».  

Структурные подразделения

В состав «ТНС энерго Нижний Новгород» входит 8 филиалов, которые обслуживают потребителей не только областного центра, но и жителей Дзержинска, Бора, Володарского района. Количество сотрудников по состоянию на 2017 года превышало 1 тыс. человек.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
19 071 398тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 874 927 тыс. руб.
  • Оборотные активы16 196 471 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-6 438 780 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства25 510 178 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-1.14Долг/EBITDA
-3.6EV/EBITDA
-6.36EV/OCF
0.34EV/S
-1.56P/BV
-2.88P/E
-4.39P/FCF
-1.08P/NCAV
-0.71P/NNWC
0.23P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.34Коэффициент автономии
-10.07Рентабельность общая, %
1.45Коэффициент маневренности собственного капитала
-6.6Оборачиваемость собственного капитала
-0.58Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.6Оборачиваемость оборотных активов
0.63Коэффицент текущей ликвидности
0Коэффициент привлечения заемного капитала
-7.96Коэффицент покрытия процентов
484 919.44Оборачиваемость запасов
-112 213.34Коэффициент обеспеченности запасов
-0.34Коэффициент покрытия инвестиций
2.22Оборачиваемость кредиторской задолженности
-0.45Индекс постоянного актива
-8.09Маржа прибыли, %
0.85Коэффициент мобильности имущества
0.59Коэффицент срочной ликвидности
2.96Оборачиваемость дебиторской задолженности
-21.04Рентабельность оборотных активов, %
-111.78Рентабельность внеоборотных активов, %
-111.78Рентабельность производственных фондов, %
-13.3Рентабельность задействованного капитала, %
53.4Рентабельность собственного капитала, %
-9.62Рентабельность продаж, %
1Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
10 613.41млн кВт*чПокупка электроэнергии
10 613.41млн кВт*чПродажа электроэнергии
8 940.38млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
1 673.03млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – дополнительная информация от 07.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО НН"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
Юридическая информация
  • ОГРН1055238038316
  • ИНН5260148520
  • Юридический адрес:603950, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БЕКЕТОВА, Д. 3В
Контактная информация
  • Телефон+78312430833
  • E-mailinfo@nn.tns-e.ru
  • Сайтссылка