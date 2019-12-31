ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН"

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» работает в составе одной из крупнейших независимых энергосбытовых групп компаний ― «ТНС энерго». Холдинг занимается обслуживанием потребителей из 11 регионов. В числе них есть и Нижний Новгород.

Нижегородская энергосбытовая компания была образована 1 апреля 2005 года в результате реорганизации открытого акционерного общества «Нижновэнерго». В июне 2015 года предприятие получило название, которое носит до сих пор ― ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Сегодня компания обладает статусом гарантирующего поставщика электроэнергии и контролирует больше 56,4% от регионального рынка энергосбыта.

Деятельность предприятия

Акционерное общество является полноценным участникам оптового, а также розничного рынка мощности (сбыта электроэнергии). Имея статус официального гарантирующего поставщика, предприятие заключает публичные договора с каждым обратившимся в пределах установленной зоны деятельности. Согласно открытым данным, нижегородское подразделение «ТНС энерго» обслуживает более 1,2 млн. лицевых счетов и 34,9 тыс. коммерческих предприятий. Среди последних около 4,4 тыс. потребителей финансируются из муниципального бюджета.

Деятельность нижегородского отделения «ТНС энерго» регулируется Федеральной и Региональной службой по тарифам. Эти организации определяют для гарантирующих поставщиков допустимую единую ставку и возможные надбавки. Кроме этого, службы контролируют соблюдение финансовых и прочих условий работы энергосбытовых предприятий.

Нижегородская энергосбытовая компания эмитирует обыкновенные акции, которые входят в состав котировального списка второго уровня Московской Биржи под тикером «NNSB» и «NNSBP».

Структурные подразделения

В состав «ТНС энерго Нижний Новгород» входит 8 филиалов, которые обслуживают потребителей не только областного центра, но и жителей Дзержинска, Бора, Володарского района. Количество сотрудников по состоянию на 2017 года превышало 1 тыс. человек.