ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН"
- Кол-во АОИ:3919400 шт.
- Номинал:11.88 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-4.82%1875 ₽
- За неделю, max:2100 ₽
- За неделю, min:1875 ₽
- Дивиденд:100.34293 ₽
- Отсечка:08.07.2016
- Доходность:9.84%
- ПАО ГК «ТНС энерго»93.8%
- Прочие6.2%
Общая информация
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» работает в составе одной из крупнейших независимых энергосбытовых групп компаний ― «ТНС энерго». Холдинг занимается обслуживанием потребителей из 11 регионов. В числе них есть и Нижний Новгород.
Нижегородская энергосбытовая компания была образована 1 апреля 2005 года в результате реорганизации открытого акционерного общества «Нижновэнерго». В июне 2015 года предприятие получило название, которое носит до сих пор ― ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Сегодня компания обладает статусом гарантирующего поставщика электроэнергии и контролирует больше 56,4% от регионального рынка энергосбыта.
Деятельность предприятия
Акционерное общество является полноценным участникам оптового, а также розничного рынка мощности (сбыта электроэнергии). Имея статус официального гарантирующего поставщика, предприятие заключает публичные договора с каждым обратившимся в пределах установленной зоны деятельности. Согласно открытым данным, нижегородское подразделение «ТНС энерго» обслуживает более 1,2 млн. лицевых счетов и 34,9 тыс. коммерческих предприятий. Среди последних около 4,4 тыс. потребителей финансируются из муниципального бюджета.
Деятельность нижегородского отделения «ТНС энерго» регулируется Федеральной и Региональной службой по тарифам. Эти организации определяют для гарантирующих поставщиков допустимую единую ставку и возможные надбавки. Кроме этого, службы контролируют соблюдение финансовых и прочих условий работы энергосбытовых предприятий.
Нижегородская энергосбытовая компания эмитирует обыкновенные акции, которые входят в состав котировального списка второго уровня Московской Биржи под тикером «NNSB» и «NNSBP».
Структурные подразделения
В состав «ТНС энерго Нижний Новгород» входит 8 филиалов, которые обслуживают потребителей не только областного центра, но и жителей Дзержинска, Бора, Володарского района. Количество сотрудников по состоянию на 2017 года превышало 1 тыс. человек.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 874 927 тыс. руб.
- Оборотные активы16 196 471 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-6 438 780 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства25 510 178 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТНС ЭНЕРГО НН"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиРаспределение электроэнергии
- ОГРН1055238038316
- ИНН5260148520
- Юридический адрес:603950, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БЕКЕТОВА, Д. 3В
- Телефон+78312430833
- E-mailinfo@nn.tns-e.ru
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