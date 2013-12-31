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ПАО НПО "НАУКА"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:11789500 шт.
  • Номинал:0.2 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+2.38%172 ₽
  • За неделю, max:173.8 ₽
  • За неделю, min:162 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:11.07 ₽
  • Отсечка:12.07.2018
  • Доходность:2.75%
дивидендная история
100%
Капитализация2 028 млн. руб.
  • Евгений Владиславович Меркулов28.92%
  • Андрей Николаевич Фильков20.6%
  • Станислав Олегович Кобызев10.6%
  • АО "Группа компаний Наука"23.65%
  • Прочие16.24%
Источник: МСФО 2020 г.подробнее

Общая информация

НПО «Наука» было основано в начале XX столетия (1931 год). Предприятие является правопреемником завода «Дукс», созданного в конце XIX века и участвовавшего в разработке первых летательных аппаратов в России. В настоящий момент НПО является одним из российских лидеров в сфере изготовления систем жизнеобеспечения для космической и авиационной техники. 

За годы работы научно-производственное объединение ввело в постоянное использование более 7 тыс. наименований своей продукции, которые образуют комплекс из 250 тыс. изделий. Предприятие входит в международный список OASIS, в котором отражен производители систем и агрегатов для аэрокосмической отрасли. Продукция соответствует международному стандарту EN 9100:2018, что подтверждено официальным сертификатом. 

Основные направления деятельности

НПО «Наука» специализируется на производстве следующих видов систем:

  • автоматическое регулирование;

  • жизнеобеспечение;

  • кондиционирование. 

Продукция, произведенная благодаря разработкам научного объединения, используется в международных и российский авиакосмических программах. 

В рамках повседневной деятельности НПО «Наука» занимается изготовлением экспериментальных образцов, проведением испытаний, сертификацией и непосредственным серийным производством. Системами и агрегатами, произведенными на предприятии, оснащена практически вся авиатехника в России. 

В штате НПО трудится большое число специалистов в области электро- и пневмоавтоматики, газодинамики, физики, химии, механики, тепломассообмена. В структуру объединения входит 3 дочерних организации. Есть одно региональное отделение и один производственно-испытательный комплекс. 

На Московской бирже акции компании торгуются под тикером «NAUK».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

31.12.2013
Стандарт отчетности:
3 706 772тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 442 095 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 264 677 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 343 724 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства399 751 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства963 297 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
4.61Долг/EBITDA
15.41EV/EBITDA
16.94EV/OCF
1.69EV/S
0.95P/BV
16.34P/E
-4.56P/FCF
3.39P/NCAV
-4.55P/NNWC
1.18P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
4.61Долг/EBITDA
15.41EV/EBITDA
16.94EV/OCF
1.69EV/S
0.95P/BV
16.34P/E
-4.56P/FCF
3.39P/NCAV
-4.55P/NNWC
1.18P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
1 273 457тыс. руб.Серийное производство авиационной продукции
238 399тыс. руб.Реализация НИОКР
165 715тыс. руб.Послепродажное обслуживание
0тыс. руб.Коммунальные услуги
0тыс. руб.Сдача помещений в аренду
176 538тыс. руб.Прочие доходы
1 854 109тыс. руб.Итого выручка
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 19.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА"
  • Сокращенное наименованиеПАО НПО "НАУКА"
  • РуководительМЕРКУЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: авиастроение
  • Вид деятельностиПроизводство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов
Юридическая информация
  • ОГРН1027700037420
  • ИНН7714005350
  • Юридический адрес:125124, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ВЛАД2
Контактная информация
  • Телефон+74957753110
  • E-mailinfo@npo-nauka.ru
  • Сайтссылка