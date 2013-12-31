ПАО НПО "НАУКА"
Нет данных
- Кол-во АОИ:11789500 шт.
- Номинал:0.2 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+2.38%172 ₽
- За неделю, max:173.8 ₽
- За неделю, min:162 ₽
- Дивиденд:11.07 ₽
- Отсечка:12.07.2018
- Доходность:2.75%
- Евгений Владиславович Меркулов28.92%
- Андрей Николаевич Фильков20.6%
- Станислав Олегович Кобызев10.6%
- АО "Группа компаний Наука"23.65%
- Прочие16.24%
Общая информация
НПО «Наука» было основано в начале XX столетия (1931 год). Предприятие является правопреемником завода «Дукс», созданного в конце XIX века и участвовавшего в разработке первых летательных аппаратов в России. В настоящий момент НПО является одним из российских лидеров в сфере изготовления систем жизнеобеспечения для космической и авиационной техники.
За годы работы научно-производственное объединение ввело в постоянное использование более 7 тыс. наименований своей продукции, которые образуют комплекс из 250 тыс. изделий. Предприятие входит в международный список OASIS, в котором отражен производители систем и агрегатов для аэрокосмической отрасли. Продукция соответствует международному стандарту EN 9100:2018, что подтверждено официальным сертификатом.
Основные направления деятельности
НПО «Наука» специализируется на производстве следующих видов систем:
автоматическое регулирование;
жизнеобеспечение;
кондиционирование.
Продукция, произведенная благодаря разработкам научного объединения, используется в международных и российский авиакосмических программах.
В рамках повседневной деятельности НПО «Наука» занимается изготовлением экспериментальных образцов, проведением испытаний, сертификацией и непосредственным серийным производством. Системами и агрегатами, произведенными на предприятии, оснащена практически вся авиатехника в России.
В штате НПО трудится большое число специалистов в области электро- и пневмоавтоматики, газодинамики, физики, химии, механики, тепломассообмена. В структуру объединения входит 3 дочерних организации. Есть одно региональное отделение и один производственно-испытательный комплекс.
На Московской бирже акции компании торгуются под тикером «NAUK».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2013
Активы
- Внеоборотные активы2 442 095 тыс. руб.
- Оборотные активы1 264 677 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 343 724 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства399 751 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства963 297 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
Нет данных
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА"
- Сокращенное наименованиеПАО НПО "НАУКА"
- РуководительМЕРКУЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: авиастроение
- Вид деятельностиПроизводство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов
- ОГРН1027700037420
- ИНН7714005350
- Юридический адрес:125124, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ВЛАД2
- Телефон+74957753110
- E-mailinfo@npo-nauka.ru
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