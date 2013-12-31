ПАО НПО "НАУКА"

НПО «Наука» было основано в начале XX столетия (1931 год). Предприятие является правопреемником завода «Дукс», созданного в конце XIX века и участвовавшего в разработке первых летательных аппаратов в России. В настоящий момент НПО является одним из российских лидеров в сфере изготовления систем жизнеобеспечения для космической и авиационной техники.

За годы работы научно-производственное объединение ввело в постоянное использование более 7 тыс. наименований своей продукции, которые образуют комплекс из 250 тыс. изделий. Предприятие входит в международный список OASIS, в котором отражен производители систем и агрегатов для аэрокосмической отрасли. Продукция соответствует международному стандарту EN 9100:2018, что подтверждено официальным сертификатом.

Основные направления деятельности

НПО «Наука» специализируется на производстве следующих видов систем:

автоматическое регулирование;

жизнеобеспечение;

кондиционирование.

Продукция, произведенная благодаря разработкам научного объединения, используется в международных и российский авиакосмических программах.

В рамках повседневной деятельности НПО «Наука» занимается изготовлением экспериментальных образцов, проведением испытаний, сертификацией и непосредственным серийным производством. Системами и агрегатами, произведенными на предприятии, оснащена практически вся авиатехника в России.

В штате НПО трудится большое число специалистов в области электро- и пневмоавтоматики, газодинамики, физики, химии, механики, тепломассообмена. В структуру объединения входит 3 дочерних организации. Есть одно региональное отделение и один производственно-испытательный комплекс.

На Московской бирже акции компании торгуются под тикером «NAUK».