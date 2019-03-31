ПАО "ТАНТАЛ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:14003240 шт.
- Номинал:0.125 ₽
- Листинг:3й эшелон
Нет данных
- Текущая цена:16.45 ₽
- За неделю, max:-
- За неделю, min:-
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:15.05.2018
- Доходность:0.00%
- ЗАО «Тантроникс»69.5%
- Александр Викторович Ляшенко18.74%
- Прочие11.76%
Общая информация
ПАО «Тантал» является одним из крупнейших российских научно-производственных холдингов. В группе компаний числится более 20 различных предприятий, занимающихся разработкой и внедрением разнообразных технологичных решений и оборудования для разных отраслей промышленности. Предприятие является публичным, его акции торгуются на Московской бирже с тикерами «TANL» и «TANLP».
Холдинг «Тантал» отсчитывает свою историю с 1949 года. Предприятие было создано на базе военных танковых ремонтных мастерских. Первые 10 лет компания специализировалась на выпуске радио- и электроламп. На протяжении всего периода существования холдинга ассортимент разрабатываемой продукции активно расширялся. Сегодня ПАО «Тантал» занято в области разработки технологичных решений для военно-промышленного комплекса и аэрокосмической отрасли. Вместе с тем, предприятие активно внедряет отечественные импортозамещающие и энергосберегающие технологии.
Основные направления деятельности
Холдинг «Тантал» занимает лидирующие позиции в области научно-производственных разработок. Диапазон видов деятельности предприятия весьма широк и включает в себя следующие направления.
Инструментальное производство.
Проектирование и разработка сверхвысокоточной техники.
Обработка металлов.
Создание оборудования для производства конструкций из пластиката.
Инжиниринг.
Разработка и интеграция телекоммуникационного оборудования.
Выпуск комплектующих для средств связи и радиоэлектронной аппаратуры.
Кроме этого, холдинг «Тантал» активно занимается разработкой и изготовлением твердотельных и вакуумных приборов. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя СВЧ-устройства, магнетроны и усилители, лампы для систем, применяемых в военной и гражданской авиации, устройства для использования в различных секторах промышленности.
Многие из предприятий, входящих в структуру холдинга, имеют собственные конструкторские бюро. Благодаря этому стало возможным проведение экспериментальных разработок микросхем нового поколения, уникальных радиоэлектронных изделий с повышенным коэффициентом эффективности.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2019
Активы
- Внеоборотные активы1 000 037 тыс. руб.
- Оборотные активы702 403 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы342 918 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства222 238 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 137 284 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2019
Среднеотраслевой31.12.2019
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2019
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТАНТАЛ"
- РуководительКежватов Виталий Васильевич, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение
- Вид деятельностиПроизводство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов
- ОГРН1026403042038
- ИНН6453011530
- Юридический адрес:410040, Россия, г. Саратов, ул. Им 50 Лет Октября, д. --, -----
- Телефон+78452476442
- E-mailmarket@pao-tantal.ru
- Сайтссылка