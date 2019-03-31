ПАО «Тантал» является одним из крупнейших российских научно-производственных холдингов. В группе компаний числится более 20 различных предприятий, занимающихся разработкой и внедрением разнообразных технологичных решений и оборудования для разных отраслей промышленности. Предприятие является публичным, его акции торгуются на Московской бирже с тикерами «TANL» и «TANLP».

Холдинг «Тантал» отсчитывает свою историю с 1949 года. Предприятие было создано на базе военных танковых ремонтных мастерских. Первые 10 лет компания специализировалась на выпуске радио- и электроламп. На протяжении всего периода существования холдинга ассортимент разрабатываемой продукции активно расширялся. Сегодня ПАО «Тантал» занято в области разработки технологичных решений для военно-промышленного комплекса и аэрокосмической отрасли. Вместе с тем, предприятие активно внедряет отечественные импортозамещающие и энергосберегающие технологии.

Основные направления деятельности

Холдинг «Тантал» занимает лидирующие позиции в области научно-производственных разработок. Диапазон видов деятельности предприятия весьма широк и включает в себя следующие направления.

Инструментальное производство. Проектирование и разработка сверхвысокоточной техники. Обработка металлов. Создание оборудования для производства конструкций из пластиката. Инжиниринг. Разработка и интеграция телекоммуникационного оборудования. Выпуск комплектующих для средств связи и радиоэлектронной аппаратуры.

Кроме этого, холдинг «Тантал» активно занимается разработкой и изготовлением твердотельных и вакуумных приборов. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя СВЧ-устройства, магнетроны и усилители, лампы для систем, применяемых в военной и гражданской авиации, устройства для использования в различных секторах промышленности.

Многие из предприятий, входящих в структуру холдинга, имеют собственные конструкторские бюро. Благодаря этому стало возможным проведение экспериментальных разработок микросхем нового поколения, уникальных радиоэлектронных изделий с повышенным коэффициентом эффективности.