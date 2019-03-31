  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "ТАНТАЛ"

ПАО "ТАНТАЛ"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:14003240 шт.
  • Номинал:0.125 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика

Нет данных

деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:16.45 ₽
  • За неделю, max:-
  • За неделю, min:-
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:15.05.2018
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация230 млн. руб.
  • ЗАО «Тантроникс»69.5%
  • Александр Викторович Ляшенко18.74%
  • Прочие11.76%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Тантал» является одним из крупнейших российских научно-производственных холдингов. В группе компаний числится более 20 различных предприятий, занимающихся разработкой и внедрением разнообразных технологичных решений и оборудования для разных отраслей промышленности. Предприятие является публичным, его акции торгуются на Московской бирже с тикерами «TANL» и «TANLP». 

Холдинг «Тантал» отсчитывает свою историю с 1949 года. Предприятие было создано на базе военных танковых ремонтных мастерских. Первые 10 лет компания специализировалась на выпуске радио- и электроламп. На протяжении всего периода существования холдинга ассортимент разрабатываемой продукции активно расширялся. Сегодня ПАО «Тантал» занято в области разработки технологичных решений для военно-промышленного комплекса и аэрокосмической отрасли. Вместе с тем, предприятие активно внедряет отечественные импортозамещающие и энергосберегающие технологии. 

Основные направления деятельности

Холдинг «Тантал» занимает лидирующие позиции в области научно-производственных разработок. Диапазон видов деятельности предприятия весьма широк и включает в себя следующие направления. 

  1. Инструментальное производство.

  2. Проектирование и разработка сверхвысокоточной техники.

  3. Обработка металлов.

  4. Создание оборудования для производства конструкций из пластиката.

  5. Инжиниринг.

  6. Разработка и интеграция телекоммуникационного оборудования.

  7. Выпуск комплектующих для средств связи и радиоэлектронной аппаратуры.

Кроме этого, холдинг «Тантал» активно занимается разработкой и изготовлением твердотельных и вакуумных приборов. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя СВЧ-устройства, магнетроны и усилители, лампы для систем, применяемых в военной и гражданской авиации, устройства для использования в различных секторах промышленности. 

Многие из предприятий, входящих в структуру холдинга, имеют собственные конструкторские бюро. Благодаря этому стало возможным проведение экспериментальных разработок микросхем нового поколения, уникальных радиоэлектронных изделий с повышенным коэффициентом эффективности.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

31.12.2019
Стандарт отчетности:
1 702 440тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 000 037 тыс. руб.
  • Оборотные активы702 403 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы342 918 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства222 238 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 137 284 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2019
-6.48Долг/EBITDA
-8.61EV/EBITDA
-160.35EV/OCF
22.92EV/S
0.91P/BV
-1.56P/E
66.27P/FCF
-0.48P/NCAV
-0.32P/NNWC
5.67P/S

Среднеотраслевой

31.12.2019
-12.33Долг/EBITDA
-20.96EV/EBITDA
-24.44EV/OCF
4.7EV/S
48.97P/BV
3.67P/E
24.48P/FCF
-0.66P/NCAV
-0.36P/NNWC
1.33P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2019
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.2Коэффициент автономии
-450Рентабельность общая, %
-1.92Коэффициент маневренности собственного капитала
0.16Оборачиваемость собственного капитала
-0.94Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.08Оборачиваемость оборотных активов
0.62Коэффицент текущей ликвидности
0.39Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.82Коэффицент покрытия процентов
0.1Оборачиваемость запасов
-1.24Коэффициент обеспеченности запасами
0.33Коэффициент покрытия инвестиций
0.14Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.59Индекс постоянного актива
-363Маржа прибыли, %
0.41Коэффициент мобильности имущества
0.15Коэффицент срочной ликвидности
0.33Оборачиваемость дебиторской задолженности
-28Рентабельность оборотных активов, %
-20Рентабельность внеоборотных активов, %
-13Рентабельность производственных фондов, %
-12Рентабельность задействованного капитала, %
-58Рентабельность собственного капитала, %
-151Рентабельность продаж, %
0.67Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 18.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТАНТАЛ"
  • РуководительКежватов Виталий Васильевич, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение
  • Вид деятельностиПроизводство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов
Юридическая информация
  • ОГРН1026403042038
  • ИНН6453011530
  • Юридический адрес:410040, Россия, г. Саратов, ул. Им 50 Лет Октября, д. --, -----
Контактная информация
  • Телефон+78452476442
  • E-mailmarket@pao-tantal.ru
  • Сайтссылка