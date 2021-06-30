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ПАО "НАУКА-СВЯЗЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:4701562 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.14%160 ₽
  • За неделю, max:171 ₽
  • За неделю, min:159 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:8.3 ₽
  • Отсечка:06.10.2014
  • Доходность:4.15%
дивидендная история
100%
Капитализация752 млн. руб.
  • Константин Александрович Бейрит29.67%
  • Сергей Анатольевич Васильев24.92%
  • Лаунер Геннадий Альфредович20.68%
  • Прочие24.73%
Источник: Список аффилированных лиц на 30.06.2021подробнее

Общая информация

ПАО «Наука-Связь» было создано в 1999 году как небольшой оператор связи. За следующие 20 лет предприятие превратилось в мощную корпорацию, включенную в ТОП-50 телекоммуникационных провайдеров РФ. 

В 2000 году «Наука-Связь» приступила к созданию своей оптоволоконной сети связи. В следующем году предприятие начало предоставлять профильные услуги компаниям Московского региона. Это стало возможным благодаря созданию точек обмена ММТС-9 и ММТС-10. В 2002 году «Наука-Связь» вышла за пределы столичного региона и начала развитие оптоволоконной сети в культурных и промышленных центрах РФ. В 2004 году создана дочерняя компания «Наука-Связь Иваново» и сформированы узлы в Старом Осколе, Рыбинске, Санкт-Петербурге. В 2006 году компанией была получена лицензия на работу в области междугородной и международной связи. В это же время организован канал Между Москвой и Нью-Йорком, промежуточными точками которого стали такие города, как Санкт-Петербург, Франкфурт, Киев, Лондон. В 2011 году получена лицензия на вещание цифрового ТВ. Позже ФСБ разрешило предприятию использовать криптографические шифровальные средства связи. 

В 2009 году ПАО «Наука-Связь» стала участником списка ТОП-100 самых крупных операторов связи в России. Позже компания заняла 19-ое место в аналогичном рейтинге по уровню выручки, по доходу с одного абонента ― 3-е место, и по общей базе обслуживаемых абонентов ― 15-ое (по версии ComNews). 

Основные направления деятельности

Предприятие предлагает широкий спектр услуг связи для корпоративных и частных клиентов:

  • строительство и обслуживание телекоммуникационных сетей;

  • ИТ-аутсорсинг;

  • АТС online;

  • облачные услуги;

  • видеоконференцсвязь;

  • интерактивное цифровое телевидение NEXT TV.

Абонентами компании уже стало более 13 000 предприятий, среди которых представители российского бизнеса и участники международного рынка. ПАО «Наука-Связь» разрабатывает проекты под разные отрасли промышленности с учетом их потребностей и специфики рынка.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
2 293 851тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 593 918 тыс. руб.
  • Оборотные активы699 933 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 277 226 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства214 283 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства802 342 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
4.41Долг/EBITDA
12.88EV/EBITDA
11.84EV/OCF
2.12EV/S
0.69P/BV
12.21P/E
-0.88P/FCF
-2.8P/NCAV
-1.59P/NNWC
1.35P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.24Долг/EBITDA
6.68EV/EBITDA
4.09EV/OCF
2.28EV/S
15.32P/BV
-14.2P/E
11.51P/FCF
-1.54P/NCAV
86.02P/NNWC
1.72P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.05Коэффицент абсолютной ликвидности
0.56Коэффициент автономии
14Рентабельность общая, %
-0.25Коэффициент маневренности собственного капитала
0.53Оборачиваемость собственного капитала
-0.45Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.27Оборачиваемость оборотных активов
0.87Коэффицент текущей ликвидности
0.14Коэффициент привлечения заемного капитала
6.14Коэффицент покрытия процентов
3.57Оборачиваемость запасов
-1.26Коэффициент обеспеченности запасами
0.65Коэффициент покрытия инвестиций
1.68Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.25Индекс постоянного актива
11Маржа прибыли, %
0.55Коэффициент мобильности имущества
0.56Коэффицент срочной ликвидности
2.62Оборачиваемость дебиторской задолженности
14Рентабельность оборотных активов, %
5Рентабельность внеоборотных активов, %
4Рентабельность производственных фондов, %
4Рентабельность задействованного капитала, %
6Рентабельность собственного капитала, %
17Рентабельность продаж, %
0.79Коэффициент краткосрочной задолженности
0.06Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Основные производственные показатели

2013 г.
13.5тыс. человекКоличество абонентов мобильной связи
47.5тыс. номеровМонтированная ёмкость
3 500тыс. км.Протяжённость волоконно- оптических линий связи
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУКА-СВЯЗЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НАУКА-СВЯЗЬ"
  • РуководительБолдин Владимир Анатольевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСвязь и телекоммуникация
  • Вид деятельностиДеятельность по предоставлению услуг телефонной связи
Юридическая информация
  • ОГРН1077761976852
  • ИНН7714716995
  • Юридический адрес:125124, Россия, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, корпус 13
Контактная информация
  • Телефон+74955029092
  • E-maile.timofeeva@naukanet.ru
  • Сайтссылка