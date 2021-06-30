ПАО «Наука-Связь» было создано в 1999 году как небольшой оператор связи. За следующие 20 лет предприятие превратилось в мощную корпорацию, включенную в ТОП-50 телекоммуникационных провайдеров РФ.

В 2000 году «Наука-Связь» приступила к созданию своей оптоволоконной сети связи. В следующем году предприятие начало предоставлять профильные услуги компаниям Московского региона. Это стало возможным благодаря созданию точек обмена ММТС-9 и ММТС-10. В 2002 году «Наука-Связь» вышла за пределы столичного региона и начала развитие оптоволоконной сети в культурных и промышленных центрах РФ. В 2004 году создана дочерняя компания «Наука-Связь Иваново» и сформированы узлы в Старом Осколе, Рыбинске, Санкт-Петербурге. В 2006 году компанией была получена лицензия на работу в области междугородной и международной связи. В это же время организован канал Между Москвой и Нью-Йорком, промежуточными точками которого стали такие города, как Санкт-Петербург, Франкфурт, Киев, Лондон. В 2011 году получена лицензия на вещание цифрового ТВ. Позже ФСБ разрешило предприятию использовать криптографические шифровальные средства связи.

В 2009 году ПАО «Наука-Связь» стала участником списка ТОП-100 самых крупных операторов связи в России. Позже компания заняла 19-ое место в аналогичном рейтинге по уровню выручки, по доходу с одного абонента ― 3-е место, и по общей базе обслуживаемых абонентов ― 15-ое (по версии ComNews).

Основные направления деятельности

Предприятие предлагает широкий спектр услуг связи для корпоративных и частных клиентов:

строительство и обслуживание телекоммуникационных сетей;

ИТ-аутсорсинг;

АТС online;

облачные услуги;

видеоконференцсвязь;

интерактивное цифровое телевидение NEXT TV.

Абонентами компании уже стало более 13 000 предприятий, среди которых представители российского бизнеса и участники международного рынка. ПАО «Наука-Связь» разрабатывает проекты под разные отрасли промышленности с учетом их потребностей и специфики рынка.