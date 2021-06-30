ПАО "НАУКА-СВЯЗЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:4701562 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.14%160 ₽
- За неделю, max:171 ₽
- За неделю, min:159 ₽
- Дивиденд:8.3 ₽
- Отсечка:06.10.2014
- Доходность:4.15%
- Константин Александрович Бейрит29.67%
- Сергей Анатольевич Васильев24.92%
- Лаунер Геннадий Альфредович20.68%
- Прочие24.73%
Общая информация
ПАО «Наука-Связь» было создано в 1999 году как небольшой оператор связи. За следующие 20 лет предприятие превратилось в мощную корпорацию, включенную в ТОП-50 телекоммуникационных провайдеров РФ.
В 2000 году «Наука-Связь» приступила к созданию своей оптоволоконной сети связи. В следующем году предприятие начало предоставлять профильные услуги компаниям Московского региона. Это стало возможным благодаря созданию точек обмена ММТС-9 и ММТС-10. В 2002 году «Наука-Связь» вышла за пределы столичного региона и начала развитие оптоволоконной сети в культурных и промышленных центрах РФ. В 2004 году создана дочерняя компания «Наука-Связь Иваново» и сформированы узлы в Старом Осколе, Рыбинске, Санкт-Петербурге. В 2006 году компанией была получена лицензия на работу в области междугородной и международной связи. В это же время организован канал Между Москвой и Нью-Йорком, промежуточными точками которого стали такие города, как Санкт-Петербург, Франкфурт, Киев, Лондон. В 2011 году получена лицензия на вещание цифрового ТВ. Позже ФСБ разрешило предприятию использовать криптографические шифровальные средства связи.
В 2009 году ПАО «Наука-Связь» стала участником списка ТОП-100 самых крупных операторов связи в России. Позже компания заняла 19-ое место в аналогичном рейтинге по уровню выручки, по доходу с одного абонента ― 3-е место, и по общей базе обслуживаемых абонентов ― 15-ое (по версии ComNews).
Основные направления деятельности
Предприятие предлагает широкий спектр услуг связи для корпоративных и частных клиентов:
строительство и обслуживание телекоммуникационных сетей;
ИТ-аутсорсинг;
АТС online;
облачные услуги;
видеоконференцсвязь;
интерактивное цифровое телевидение NEXT TV.
Абонентами компании уже стало более 13 000 предприятий, среди которых представители российского бизнеса и участники международного рынка. ПАО «Наука-Связь» разрабатывает проекты под разные отрасли промышленности с учетом их потребностей и специфики рынка.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы1 593 918 тыс. руб.
- Оборотные активы699 933 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 277 226 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства214 283 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства802 342 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Основные производственные показатели2013 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУКА-СВЯЗЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НАУКА-СВЯЗЬ"
- РуководительБолдин Владимир Анатольевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСвязь и телекоммуникация
- Вид деятельностиДеятельность по предоставлению услуг телефонной связи
- ОГРН1077761976852
- ИНН7714716995
- Юридический адрес:125124, Россия, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, корпус 13
- Телефон+74955029092
- E-maile.timofeeva@naukanet.ru
- Сайтссылка