Публичное акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» является крупнейшим российским научно-диверсифицированным холдингом в сфере тяжелого машиностроения. История данного российского предприятия берет отсчет с 1996 года, когда и была основана данная компания, которая на первых порах своего становления и развития носила название «Уральские машиностроительные заводы».

Если на первом этапе в состав предприятия входили лишь ОАО «ЗСМК» и ОАО «Уралмашзавод», то уже спустя 2 года к ним присоединилось ОАО «Ижорские заводы». Тогда же, в 1998 году, холдинг получил текущее название ― Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора). В 2000 году была проведена реструктуризация ОАО «Ижорские заводы», а в составе ОМЗ появился новый завод ― Красное Сормово, расположенный в Нижнем Новгороде. В 2003 году к холдингу присоединилось научно-производственное объединение Алмаз, а также такие предприятия, как «Зарубежэнергопроект», UPET, Friede Goldmen, Волгоградский судостроительный завод. В последующие годы число компаний, входящих в состав ОМЗ, лишь росло.

Акции холдинга с 2003 года торгуются на Лондонской фондовой бирже. На MOEX ценные бумаги включены в листинг под тикером «OMZZP».

Ключевые направления деятельности

ПАО «ОМЗ» является дочерней компанией Газпромбанка. В рамках реализации стратегии долгосрочного развития с 2018 года деятельность холдинга была разделена на 2 ключевых направления:

инжиниринг и поставки;

блок машиностроения и технологического проектирования.

Сегодня ПАО «ОМЗ» работает в области проектирования, производства и обслуживания металлургического оборудования и оборудования для предприятий из сектора атомной энергетики, нефтегазового комплекса, а также в области выпуска продукции из обычных и специальных сталей, криогенной техники. Холдинг обладает собственной инжиниринговой группой, что позволяет обеспечивать комплексный подход в разработке решений под требования заказчика.