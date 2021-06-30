ПАО ОМЗ
Нет данных
- Кол-во АПИ:2750000 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.21%4800 ₽
- За неделю, max:5440 ₽
- За неделю, min:4615 ₽
- Дивиденд:0.012 ₽
- Отсечка:28.07.2020
- Доходность:0.00%
- ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д. У. ЗПИФ98.62%
- Прочие1.38%
Общая информация
Публичное акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» является крупнейшим российским научно-диверсифицированным холдингом в сфере тяжелого машиностроения. История данного российского предприятия берет отсчет с 1996 года, когда и была основана данная компания, которая на первых порах своего становления и развития носила название «Уральские машиностроительные заводы».
Если на первом этапе в состав предприятия входили лишь ОАО «ЗСМК» и ОАО «Уралмашзавод», то уже спустя 2 года к ним присоединилось ОАО «Ижорские заводы». Тогда же, в 1998 году, холдинг получил текущее название ― Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора). В 2000 году была проведена реструктуризация ОАО «Ижорские заводы», а в составе ОМЗ появился новый завод ― Красное Сормово, расположенный в Нижнем Новгороде. В 2003 году к холдингу присоединилось научно-производственное объединение Алмаз, а также такие предприятия, как «Зарубежэнергопроект», UPET, Friede Goldmen, Волгоградский судостроительный завод. В последующие годы число компаний, входящих в состав ОМЗ, лишь росло.
Акции холдинга с 2003 года торгуются на Лондонской фондовой бирже. На MOEX ценные бумаги включены в листинг под тикером «OMZZP».
Ключевые направления деятельности
ПАО «ОМЗ» является дочерней компанией Газпромбанка. В рамках реализации стратегии долгосрочного развития с 2018 года деятельность холдинга была разделена на 2 ключевых направления:
инжиниринг и поставки;
блок машиностроения и технологического проектирования.
Сегодня ПАО «ОМЗ» работает в области проектирования, производства и обслуживания металлургического оборудования и оборудования для предприятий из сектора атомной энергетики, нефтегазового комплекса, а также в области выпуска продукции из обычных и специальных сталей, криогенной техники. Холдинг обладает собственной инжиниринговой группой, что позволяет обеспечивать комплексный подход в разработке решений под требования заказчика.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы34 738 490 тыс. руб.
- Оборотные активы43 707 950 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 984 734 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства24 778 766 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства47 682 940 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА)
- Сокращенное наименованиеПАО ОМЗ
- РуководительЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение
- Вид деятельностиТорговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
- ОГРН1026605610800
- ИНН6663059899
- Юридический адрес:115035, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ, Д. 20, СТР. 1, ЭТАЖ
- Телефон+74956621040
- E-mailmail@omzglobal.com
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