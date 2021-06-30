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ПАО ОМЗ

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АПИ:2750000 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.21%4800 ₽
  • За неделю, max:5440 ₽
  • За неделю, min:4615 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.012 ₽
  • Отсечка:28.07.2020
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация13 200 млн. руб.
  • ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д. У. ЗПИФ98.62%
  • Прочие1.38%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2021.подробнее

Общая информация

Публичное акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» является крупнейшим российским научно-диверсифицированным холдингом в сфере тяжелого машиностроения. История данного российского предприятия берет отсчет с 1996 года, когда и была основана данная компания, которая на первых порах своего становления и развития носила название «Уральские машиностроительные заводы». 

Если на первом этапе в состав предприятия входили лишь ОАО «ЗСМК» и ОАО «Уралмашзавод», то уже спустя 2 года к ним присоединилось ОАО «Ижорские заводы». Тогда же, в 1998 году, холдинг получил текущее название ― Объединенные машиностроительные заводы (группа  Уралмаш-Ижора). В 2000 году была проведена реструктуризация ОАО «Ижорские заводы», а в составе ОМЗ появился новый завод ― Красное Сормово, расположенный в Нижнем Новгороде. В 2003 году к холдингу присоединилось научно-производственное объединение Алмаз, а также такие предприятия, как «Зарубежэнергопроект», UPET, Friede Goldmen, Волгоградский судостроительный завод. В последующие годы число компаний, входящих в состав ОМЗ, лишь росло.

Акции холдинга с 2003 года торгуются на Лондонской фондовой бирже. На MOEX ценные бумаги включены в листинг под тикером «OMZZP». 

Ключевые направления деятельности

ПАО «ОМЗ» является дочерней компанией Газпромбанка. В рамках реализации стратегии долгосрочного развития с 2018 года деятельность холдинга была разделена на 2 ключевых направления: 

  • инжиниринг и поставки;

  • блок машиностроения и технологического проектирования. 

 Сегодня ПАО «ОМЗ» работает в области проектирования, производства и обслуживания металлургического оборудования и оборудования для предприятий из сектора атомной энергетики, нефтегазового комплекса, а также в области выпуска продукции из обычных и специальных сталей, криогенной техники. Холдинг обладает собственной инжиниринговой группой, что позволяет обеспечивать комплексный подход в разработке решений под требования заказчика.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
78 446 440тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы34 738 490 тыс. руб.
  • Оборотные активы43 707 950 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 984 734 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства24 778 766 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства47 682 940 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
6.99Долг/EBITDA
9.09EV/EBITDA
8.82EV/OCF
1.2EV/S
2.21P/BV
-1.78P/E
2.43P/FCF
-0.46P/NCAV
-0.3P/NNWC
0.28P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
4.96Долг/EBITDA
8.95EV/EBITDA
-3.18EV/OCF
0.84EV/S
1.81P/BV
-1.3P/E
0.29P/FCF
-22.88P/NCAV
-0.46P/NNWC
0.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.11Коэффицент абсолютной ликвидности
0.08Коэффициент автономии
-12Рентабельность общая, %
-4.8Коэффициент маневренности собственного капитала
8.76Оборачиваемость собственного капитала
-0.66Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.1Оборачиваемость оборотных активов
0.92Коэффицент текущей ликвидности
0.81Коэффициент привлечения заемного капитала
1.6Коэффицент покрытия процентов
2.91Оборачиваемость запасов
-3.22Коэффициент обеспеченности запасами
0.39Коэффициент покрытия инвестиций
2.62Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.44Индекс постоянного актива
-16Маржа прибыли, %
0.56Коэффициент мобильности имущества
0.72Коэффицент срочной ликвидности
1.77Оборачиваемость дебиторской задолженности
-17Рентабельность оборотных активов, %
-21Рентабельность внеоборотных активов, %
-17Рентабельность производственных фондов, %
-9Рентабельность задействованного капитала, %
-136Рентабельность собственного капитала, %
-7Рентабельность продаж, %
0.66Коэффициент краткосрочной задолженности
0.12Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета от 10.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА)
  • Сокращенное наименованиеПАО ОМЗ
  • РуководительЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение
  • Вид деятельностиТорговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
Юридическая информация
  • ОГРН1026605610800
  • ИНН6663059899
  • Юридический адрес:115035, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ, Д. 20, СТР. 1, ЭТАЖ
Контактная информация
  • Телефон+74956621040
  • E-mailmail@omzglobal.com
  • Сайтссылка