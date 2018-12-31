ПАО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС"
Нет данных
- Кол-во АОИ:1567904 шт.
- Номинал:415 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+1.79%5700 ₽
- За неделю, max:5800 ₽
- За неделю, min:5600 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:11.06.2014
- Доходность:0.00%
- ПАО «ГАЗ»93.79%
- ООО «Русские Автобусы – Группа ГАЗ»0.03%
- Прочие6.18%
Общая информация
ПАО «Павловский автобус» является первым отечественным производителем автобусов среднего и малого класса. В конце апреля 1952 года Правительство СССР постановило необходимость создания завода, который смог бы обеспечивать Горьковский автозавод и прочие предприятия из сектора автомобильной промышленности кузовной арматурой и шоферским инструментом. Строительство производства в г. Павлово (Нижегородская область) было завершено в 1932 году. Спустя 20 лет ЗАТИ переименовали в Павловский автобусный завод и перепрофилировали на проектирование и сборку автомобилей. Уже в августе 1952 года с конвейера сошло 5 моделей ПАЗ-651, построенные на базе шасси ГАЗ-51.
С началом XXI столетия «Павловский автобус» вошел в состав Группы ГАЗ. Машиностроительный холдинг владеет 93,7% акций предприятия. Остальные находятся в свободном обращении на Московской бирже ММВБ-РТС под тикером «PAZA».
Основные направления деятельности
Предприятие «Павловский автобус» специализируется на проектировании и серийном производстве автобусов длиной от 7 до 9 метров. Большая часть выпуска приходится на долю дочерней организации ПАО «ПАЗ». Ежегодно с конвейеров завода сходит более 10 тыс. единиц техники. Модельный ряд предприятия включает следующие семейства автобусов.
Малый класс (ПАЗ-3205).
Грузопассажирская техника.
Низкопольный ПАЗ 32-37.
Специальные автобусы с колесной формулой 4х4.
Выпуск самой массовой модели ПАЗ-3205 начался еще в 1989 году. Данные автобусы повсеместно использовались вплоть до 2000 года. «Павловский автобус» первым в истории российского автомобилестроения без остановки главного конвейера перешел к выпуску ПАЗ-672, на базе которого позже была создана однодверная модель повышенной проходимости. С 2006 года предприятие участвует в программе «Образование» и занимается серийным выпуском специальных школьных автобусов.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2015
Активы
- Внеоборотные активы11 655 714 тыс. руб.
- Оборотные активы5 748 345 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 973 514 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства8 034 441 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 396 104 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2018
Среднеотраслевой30.06.2018
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2015
Показатели деятельности
Реализация автобусов2015 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС"
- Сокращенное наименованиеПАО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльМашиностроение: автопром
- Вид деятельностиПроизводство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
- ОГРН1025202121757
- ИНН5252000350
- Юридический адрес:606108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, Г. ПАВЛОВО, УЛ. СУВОРОВА, Д.1
- Телефон+78317128114
- E-mailpaz@gaz.ru
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