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ПАО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:1567904 шт.
  • Номинал:415 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.79%5700 ₽
  • За неделю, max:5800 ₽
  • За неделю, min:5600 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:11.06.2014
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация8 937 млн. руб.
  • ПАО «ГАЗ»93.79%
  • ООО «Русские Автобусы – Группа ГАЗ»0.03%
  • Прочие6.18%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2018.подробнее

Общая информация

ПАО «Павловский автобус» является первым отечественным производителем автобусов среднего и малого класса. В конце апреля 1952 года Правительство СССР постановило необходимость создания завода, который смог бы обеспечивать Горьковский автозавод и прочие предприятия из сектора автомобильной промышленности кузовной арматурой и шоферским инструментом. Строительство производства в г. Павлово (Нижегородская область) было завершено в 1932 году. Спустя 20 лет ЗАТИ переименовали в Павловский автобусный завод и перепрофилировали на проектирование и сборку автомобилей. Уже в августе 1952 года с конвейера сошло 5 моделей ПАЗ-651, построенные на базе шасси ГАЗ-51. 

С началом XXI столетия «Павловский автобус» вошел в состав Группы ГАЗ. Машиностроительный холдинг владеет 93,7% акций предприятия. Остальные находятся в свободном обращении на Московской бирже ММВБ-РТС под тикером «PAZA». 

Основные направления деятельности

Предприятие «Павловский автобус» специализируется на проектировании и серийном производстве автобусов длиной от 7 до 9 метров. Большая часть выпуска приходится на долю дочерней организации ПАО «ПАЗ». Ежегодно с конвейеров завода сходит более 10 тыс. единиц техники. Модельный ряд предприятия включает следующие семейства автобусов. 

  1. Малый класс (ПАЗ-3205). 

  2. Грузопассажирская техника. 

  3. Низкопольный ПАЗ 32-37.

  4. Специальные автобусы с колесной формулой 4х4. 

Выпуск самой массовой модели ПАЗ-3205 начался еще в 1989 году. Данные автобусы повсеместно использовались вплоть до 2000 года. «Павловский автобус» первым в истории российского автомобилестроения без остановки главного конвейера перешел к выпуску ПАЗ-672, на базе которого позже была создана однодверная модель повышенной проходимости. С 2006 года предприятие участвует в программе «Образование» и занимается серийным выпуском специальных школьных автобусов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2015
Стандарт отчетности:
17 404 059тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы11 655 714 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 748 345 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 973 514 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства8 034 441 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 396 104 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2018
-3.67Долг/EBITDA
42.85EV/EBITDA
303.96EV/OCF
4.48EV/S
1.95P/BV
-9.88P/E
389.97P/FCF
5.77P/NCAV
8.36P/NNWC
4.48P/S

Среднеотраслевой

30.06.2018
-3.67Долг/EBITDA
42.85EV/EBITDA
303.96EV/OCF
4.48EV/S
1.95P/BV
-9.88P/E
389.97P/FCF
5.77P/NCAV
8.36P/NNWC
4.48P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2015
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.34Коэффициент автономии
5Рентабельность общая, %
-0.95Коэффициент маневренности собственного капитала
1.26Оборачиваемость собственного капитала
-0.99Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.31Оборачиваемость оборотных активов
1.69Коэффицент текущей ликвидности
0.57Коэффициент привлечения заемного капитала
-0.08Коэффицент покрытия процентов
14.18Оборачиваемость запасов
-10.69Коэффициент обеспеченности запасами
0.8Коэффициент покрытия инвестиций
2.66Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.67Индекс постоянного актива
4Маржа прибыли, %
0.33Коэффициент мобильности имущества
1.51Коэффицент срочной ликвидности
4.31Оборачиваемость дебиторской задолженности
6Рентабельность оборотных активов, %
3Рентабельность внеоборотных активов, %
3Рентабельность производственных фондов, %
2Рентабельность задействованного капитала, %
5Рентабельность собственного капитала, %
-1Рентабельность продаж, %
0.3Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Реализация автобусов

2015 г.
4 935в шт.Реализация автобусов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Годовой отчет от 23.06.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМашиностроение: автопром
  • Вид деятельностиПроизводство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
Юридическая информация
  • ОГРН1025202121757
  • ИНН5252000350
  • Юридический адрес:606108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, Г. ПАВЛОВО, УЛ. СУВОРОВА, Д.1
Контактная информация
  • Телефон+78317128114
  • E-mailpaz@gaz.ru
  • Сайтссылка