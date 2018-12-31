ПАО «Павловский автобус» является первым отечественным производителем автобусов среднего и малого класса. В конце апреля 1952 года Правительство СССР постановило необходимость создания завода, который смог бы обеспечивать Горьковский автозавод и прочие предприятия из сектора автомобильной промышленности кузовной арматурой и шоферским инструментом. Строительство производства в г. Павлово (Нижегородская область) было завершено в 1932 году. Спустя 20 лет ЗАТИ переименовали в Павловский автобусный завод и перепрофилировали на проектирование и сборку автомобилей. Уже в августе 1952 года с конвейера сошло 5 моделей ПАЗ-651, построенные на базе шасси ГАЗ-51.

С началом XXI столетия «Павловский автобус» вошел в состав Группы ГАЗ. Машиностроительный холдинг владеет 93,7% акций предприятия. Остальные находятся в свободном обращении на Московской бирже ММВБ-РТС под тикером «PAZA».

Основные направления деятельности

Предприятие «Павловский автобус» специализируется на проектировании и серийном производстве автобусов длиной от 7 до 9 метров. Большая часть выпуска приходится на долю дочерней организации ПАО «ПАЗ». Ежегодно с конвейеров завода сходит более 10 тыс. единиц техники. Модельный ряд предприятия включает следующие семейства автобусов.

Малый класс (ПАЗ-3205). Грузопассажирская техника. Низкопольный ПАЗ 32-37. Специальные автобусы с колесной формулой 4х4.

Выпуск самой массовой модели ПАЗ-3205 начался еще в 1989 году. Данные автобусы повсеместно использовались вплоть до 2000 года. «Павловский автобус» первым в истории российского автомобилестроения без остановки главного конвейера перешел к выпуску ПАЗ-672, на базе которого позже была создана однодверная модель повышенной проходимости. С 2006 года предприятие участвует в программе «Образование» и занимается серийным выпуском специальных школьных автобусов.