ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
- Кол-во АОИ:36210960 шт.
- Номинал:3.25 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.53%128.5 ₽
- За неделю, max:132.6 ₽
- За неделю, min:128.5 ₽
- Дивиденд:12.5 ₽
- Отсечка:24.06.2021
- Доходность:6.35%
- Роман Николаевич Леньков6.34%
- Прочие18.76%
- ООО «Сбытовой холдинг»37.73%
- Андрей Владимирович Киташев34.53%
- Андрей Альфредович Елов2.64%
Общая информация
Энергосбытовая компания ПАО «Пермэнергосбыт» осуществляет снабжение электричеством 1,641 млн домохозяйств и 38,9 тыс. юридических лиц Пермского края. Доля общества в общем отпуске электричества на территории — 59,4%.
В 1992-1993 года была произведена приватизация энергокомплекса Пермского края — образовано АО «Пермэнерго». В 2005 году из АО было выделено отдельную компанию ОАО «Пермская энергосбытовая компания», которая стала гарантирующим поставщиком электричества на территории края.
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к:
сбыту электроэнергии;
предоставлению коммунальных услуг населению;
обследованию электроустановок с целью предотвратить аварии;
установке приборов учета и их обслуживанию;
оказанию консалтинговых услуг;
строительству инфраструктурных объектов и поддержанию работы оборудования.
Инвестиционная цель ПАО «ПЭК» заключается в улучшении качества обслуживания абонентов и внедрении инноваций.
В 2021-2023 годах в планах компании инвестировать 529 млн рублей в развитие инфраструктуры. Деньги на эти нужды планируют извлечь из полученной прибыли.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «ПЭК» составляет 154,584 млн рублей. Он разделен на привилегированные и обыкновенные акции в соотношении 24:76. До продажи 49% акций летом 2008 года ПАО «Пермэнергосбыт» было дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России». На сегодняшний день крупнейшим акционером общества является ООО «Сбытовой холдинг» (38% Уставного капитала).
Акции энергосбытового предприятия обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «PMSB» (простые) и «PMSBP» (привилегированные).
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы927 721 тыс. руб.
- Оборотные активы4 389 501 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 748 818 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства79 213 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 489 191 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
- РуководительШЕРШАКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: сбыт
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1055902200353
- ИНН5904123809
- Юридический адрес:614007, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, Д.37
- Телефон+73422006300
- E-mailKanc@energos.perm.ru
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