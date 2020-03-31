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ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:36210960 шт.
  • Номинал:3.25 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.53%128.5 ₽
  • За неделю, max:132.6 ₽
  • За неделю, min:128.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:12.5 ₽
  • Отсечка:24.06.2021
  • Доходность:6.35%
дивидендная история
100%
Капитализация6 120 млн. руб.
  • Роман Николаевич Леньков6.34%
  • Прочие18.76%
  • ООО «Сбытовой холдинг»37.73%
  • Андрей Владимирович Киташев34.53%
  • Андрей Альфредович Елов2.64%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

Энергосбытовая компания ПАО «Пермэнергосбыт» осуществляет снабжение электричеством 1,641 млн домохозяйств и 38,9 тыс. юридических лиц Пермского края. Доля общества в общем отпуске электричества на территории — 59,4%.

В 1992-1993 года была произведена приватизация энергокомплекса Пермского края — образовано АО «Пермэнерго». В 2005 году из АО было выделено отдельную компанию ОАО «Пермская энергосбытовая компания», которая стала гарантирующим поставщиком электричества на территории края.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к:

  •  сбыту электроэнергии;

  •  предоставлению коммунальных услуг населению;

  •  обследованию электроустановок с целью предотвратить аварии;

  •  установке приборов учета и их обслуживанию;

  •  оказанию консалтинговых услуг;

  •  строительству инфраструктурных объектов и поддержанию работы оборудования.

Инвестиционная цель ПАО «ПЭК» заключается в улучшении качества обслуживания абонентов и внедрении инноваций.

В 2021-2023 годах в планах компании инвестировать 529 млн рублей в развитие инфраструктуры. Деньги на эти нужды планируют извлечь из полученной прибыли.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ПЭК» составляет 154,584 млн рублей. Он разделен на привилегированные и обыкновенные акции в соотношении 24:76. До продажи 49% акций летом 2008 года ПАО «Пермэнергосбыт» было дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России». На сегодняшний день крупнейшим акционером общества является ООО «Сбытовой холдинг» (38% Уставного капитала).

Акции энергосбытового предприятия обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «PMSB» (простые) и «PMSBP» (привилегированные).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
5 317 222тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы927 721 тыс. руб.
  • Оборотные активы4 389 501 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 748 818 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства79 213 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 489 191 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.93Долг/EBITDA
6.03EV/EBITDA
3.72EV/OCF
0.16EV/S
4.38P/BV
9.61P/E
4.79P/FCF
9.33P/NCAV
-99.86P/NNWC
0.18P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.2Долг/EBITDA
-290.25EV/EBITDA
169.79EV/OCF
6.1EV/S
1 031.39P/BV
-61.91P/E
237.29P/FCF
-8.87P/NCAV
-11.52P/NNWC
5.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.29Коэффицент абсолютной ликвидности
0.33Коэффициент автономии
2.59Рентабельность общая, %
0.47Коэффициент маневренности собственного капитала
22.89Оборачиваемость собственного капитала
0.19Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
8.3Оборачиваемость оборотных активов
1.26Коэффицент текущей ликвидности
0.04Коэффициент привлечения заемного капитала
3 870.06Коэффицент покрытия процентов
484.13Оборачиваемость запасов
8.42Коэффициент обеспеченности запасов
0.34Коэффициент покрытия инвестиций
14.25Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.53Индекс постоянного актива
1.87Маржа прибыли, %
0.83Коэффициент мобильности имущества
1.22Коэффицент срочной ликвидности
11.92Оборачиваемость дебиторской задолженности
15.56Рентабельность оборотных активов, %
86.18Рентабельность внеоборотных активов, %
78.71Рентабельность производственных фондов, %
19.02Рентабельность задействованного капитала, %
42.91Рентабельность собственного капитала, %
2.46Рентабельность продаж, %
0.98Коэффициент краткосрочной задолженности
0.23Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
10 750.8млн кВт*чПокупка электроэнергии
10 595млн кВт*чПродажа электроэнергии
27 158.7МВтПокупка мощности
10 594.98млн кВт*чПолезный отпуск потребителям
0.02млн кВт*чКомпенсация потерь
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
  • РуководительШЕРШАКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: сбыт
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1055902200353
  • ИНН5904123809
  • Юридический адрес:614007, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, Д.37
Контактная информация
  • Телефон+73422006300
  • E-mailKanc@energos.perm.ru
  • Сайтссылка