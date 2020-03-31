Энергосбытовая компания ПАО «Пермэнергосбыт» осуществляет снабжение электричеством 1,641 млн домохозяйств и 38,9 тыс. юридических лиц Пермского края. Доля общества в общем отпуске электричества на территории — 59,4%.

В 1992-1993 года была произведена приватизация энергокомплекса Пермского края — образовано АО «Пермэнерго». В 2005 году из АО было выделено отдельную компанию ОАО «Пермская энергосбытовая компания», которая стала гарантирующим поставщиком электричества на территории края.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к:

сбыту электроэнергии;

предоставлению коммунальных услуг населению;

обследованию электроустановок с целью предотвратить аварии;

установке приборов учета и их обслуживанию;

оказанию консалтинговых услуг;

строительству инфраструктурных объектов и поддержанию работы оборудования.

Инвестиционная цель ПАО «ПЭК» заключается в улучшении качества обслуживания абонентов и внедрении инноваций.

В 2021-2023 годах в планах компании инвестировать 529 млн рублей в развитие инфраструктуры. Деньги на эти нужды планируют извлечь из полученной прибыли.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ПЭК» составляет 154,584 млн рублей. Он разделен на привилегированные и обыкновенные акции в соотношении 24:76. До продажи 49% акций летом 2008 года ПАО «Пермэнергосбыт» было дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России». На сегодняшний день крупнейшим акционером общества является ООО «Сбытовой холдинг» (38% Уставного капитала).

Акции энергосбытового предприятия обращаются на Московской фондовой бирже под тикерами «PMSB» (простые) и «PMSBP» (привилегированные).