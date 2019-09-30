ПАО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
Нет данных
- Кол-во АОИ:670824398 шт.
- Номинал:0.64 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:+0.44%13.614 ₽
- За неделю, max:14.45 ₽
- За неделю, min:13.406 ₽
Нет данных
- PANEARIO HOLDINGS LIMITED29.97%
- Прочие70.03%
Общая информация
ПАО «Аптечная сеть 36,6» существует со второй половины 2002 года. В число филиалов включено больше 230 аптек, есть собственные интернет-платформы по удаленной торговле лекарственными препаратами и средствами по уходу за красотой. Последние работают от имени дочерних организаций. Деятельность публичного акционерного общества лицензирована (№ ЛО-78-02-002990 от 19.02.2018 года).
Основные направления работы
Аптечная сеть 36,6 относится к числу лидирующих предприятий в области розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В ассортименте реализуемой продукции представлены:
лечебная косметика;
препараты терапевтического и профилактического действия;
инновационные средства по поддержанию здоровья, ставшие победителями международных выставок;
медицинские приборы для бытового использования;
ортопедические средства;
товары по уходу за маленькими детьми.
Под руководством публичного акционерного общества работает не только сеть аптек, но и несколько гипермаркетов «Флагман здоровья». В последних осуществляется продажа востребованных и редких лекарственных средств, предоставляются услуги диагностики состояния кожи и волос. Здесь же можно получить консультацию профессионалов в области медицинских услуг, подобрать индивидуальную программу лечения или ухода.
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «APTK».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы23 803 000 тыс. руб.
- Оборотные активы10 638 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-6 995 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства26 334 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства15 102 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
- Сокращенное наименованиеПАО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
- РуководительКузин Александр Владимирович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1027722000239
- ИНН7722266450
- Юридический адрес:111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, строение 2
- Телефон+74957978686
- E-mailreferent@366.ru
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