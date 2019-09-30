ПАО «Аптечная сеть 36,6» существует со второй половины 2002 года. В число филиалов включено больше 230 аптек, есть собственные интернет-платформы по удаленной торговле лекарственными препаратами и средствами по уходу за красотой. Последние работают от имени дочерних организаций. Деятельность публичного акционерного общества лицензирована (№ ЛО-78-02-002990 от 19.02.2018 года).

Основные направления работы

Аптечная сеть 36,6 относится к числу лидирующих предприятий в области розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В ассортименте реализуемой продукции представлены:

лечебная косметика;

препараты терапевтического и профилактического действия;

инновационные средства по поддержанию здоровья, ставшие победителями международных выставок;

медицинские приборы для бытового использования;

ортопедические средства;

товары по уходу за маленькими детьми.

Под руководством публичного акционерного общества работает не только сеть аптек, но и несколько гипермаркетов «Флагман здоровья». В последних осуществляется продажа востребованных и редких лекарственных средств, предоставляются услуги диагностики состояния кожи и волос. Здесь же можно получить консультацию профессионалов в области медицинских услуг, подобрать индивидуальную программу лечения или ухода.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «APTK».