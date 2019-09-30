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ПАО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:670824398 шт.
  • Номинал:0.64 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.44%13.614 ₽
  • За неделю, max:14.45 ₽
  • За неделю, min:13.406 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация9 133 млн. руб.
  • PANEARIO HOLDINGS LIMITED29.97%
  • Прочие70.03%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Аптечная сеть 36,6» существует со второй половины 2002 года. В число филиалов включено больше 230 аптек, есть собственные интернет-платформы по удаленной торговле лекарственными препаратами и средствами по уходу за красотой. Последние работают от имени дочерних организаций. Деятельность публичного акционерного общества лицензирована (№ ЛО-78-02-002990 от 19.02.2018 года).  

Основные направления работы

Аптечная сеть 36,6 относится к числу лидирующих предприятий в области розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В ассортименте реализуемой продукции представлены:

  • лечебная косметика;

  • препараты терапевтического и профилактического действия;

  • инновационные средства по поддержанию здоровья, ставшие победителями международных выставок;

  • медицинские приборы для бытового использования;

  • ортопедические средства;

  • товары по уходу за маленькими детьми. 

 Под руководством публичного акционерного общества работает не только сеть аптек, но и несколько гипермаркетов «Флагман здоровья». В последних осуществляется продажа востребованных и редких лекарственных средств, предоставляются услуги диагностики состояния кожи и волос. Здесь же можно получить консультацию профессионалов в области медицинских услуг, подобрать индивидуальную программу лечения или ухода.  

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «APTK».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
34 441 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы23 803 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы10 638 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-6 995 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства26 334 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства15 102 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
4.41Долг/EBITDA
20.14EV/EBITDA
104.11EV/OCF
3.24EV/S
-14.84P/BV
-628.93P/E
12.44P/FCF
-3.37P/NCAV
-3.02P/NNWC
2.53P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.78Долг/EBITDA
1.88EV/EBITDA
7.07EV/OCF
1.67EV/S
2.63P/BV
-60.76P/E
9.17P/FCF
-4.55P/NCAV
-2.51P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.7Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.2Коэффициент автономии
0.13Рентабельность общая, %
4.4Коэффициент маневренности собственного капитала
-6.47Оборачиваемость собственного капитала
-2.9Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2Оборачиваемость оборотных активов
0.7Коэффицент текущей ликвидности
1.36Коэффициент привлечения заемного капитала
1.01Коэффицент покрытия процентов
7.47Оборачиваемость запасов
-5.35Коэффициент обеспеченности запасов
0.56Коэффициент покрытия инвестиций
4.06Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.69Индекс постоянного актива
-0.4Маржа прибыли, %
0.31Коэффициент мобильности имущества
0.32Коэффицент срочной ликвидности
29.88Оборачиваемость дебиторской задолженности
-0.81Рентабельность оборотных активов, %
-0.69Рентабельность внеоборотных активов, %
-0.56Рентабельность производственных фондов, %
-0.37Рентабельность задействованного капитала, %
2.6Рентабельность собственного капитала, %
10.84Рентабельность продаж, %
0.36Коэффициент краткосрочной задолженности
0.2Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"
  • РуководительКузин Александр Владимирович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1027722000239
  • ИНН7722266450
  • Юридический адрес:111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, строение 2
Контактная информация
  • Телефон+74957978686
  • E-mailreferent@366.ru
  • Сайтссылка