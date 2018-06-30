ПАО «Фармсинтез» получило текущую организационную форму в 2016 году. Компания была основана в 1996 в составе холдинга «Фармавит», которому принадлежало 27% российского фармацевтического рынка. Спустя 5 лет было завершено строительство собственного научно-производственного комплекса. В 2010 году предприятие вышло на публичный рынок акций. Незадолго до этого, в 2007, Фармсинтез было приобрел инвестиционный фонд, основателями которого являются Danske Capital и Firebird Management LLC.

Основные виды деятельности

«Фармсинтез» ― инновационное и быстрорастущее российское предприятие по производству лекарственных препаратов, которые обладают высоким коммерческим потенциалом на рынке США и стран Евросоюза. С момента выделения в отдельную компанию удалось наладить партнерство с ведущими производствами и институтами:

AsysChem Inc (Соединенные Штаты);

UGM Engineering Ltd. (Канада);

Kemira Chemicals (Финляндия);

НИИ онкологии имени Петрова Н.Н.

РАН;

Lipoxen Pic (Великобритания);

Assaf Harofe (Израиль).

На предприятии действует система менеджмента стандартов качества ISO 9001-2001, а также ГОСТ Р 52249-2004.

В портфеле «Фармсинтез» есть такие инновационные препараты, как «Неовир», «Флударабел», «Неостим», «Глаумакс», «Вазостенон», а также терапевтическая нановакцина для борьбы с рассеянным склерозом. В 2009 году был заключен госконтракт, по которому предприятие занялось изготовлением аналога MyeloXEN.

Компания специализируется на выпуске лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. В настоящее время практикуется контрактное производство с задействованием ведущих российских предприятий. В планах руководства Фармсинтез создание собственной базы, которая позволит организовать полный цикл выпуска готовых лекарственных форм.

На Московской бирже акции предприятия имеют тикет «LIFE».