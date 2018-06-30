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ПАО "ФАРМСИНТЕЗ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:301010754 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.30%4.835 ₽
  • За неделю, max:5.295 ₽
  • За неделю, min:4.765 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация1 455 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

ПАО «Фармсинтез» получило текущую организационную форму в 2016 году. Компания была основана в 1996 в составе холдинга «Фармавит», которому принадлежало 27% российского фармацевтического рынка. Спустя 5 лет было завершено строительство собственного научно-производственного комплекса. В 2010 году предприятие вышло на публичный рынок акций. Незадолго до этого, в 2007, Фармсинтез было приобрел инвестиционный фонд, основателями которого являются Danske Capital и Firebird Management LLC. 

Основные виды деятельности

«Фармсинтез» ― инновационное и быстрорастущее российское предприятие по производству лекарственных препаратов, которые обладают высоким коммерческим потенциалом на рынке США и стран Евросоюза. С момента выделения в отдельную компанию удалось наладить партнерство с ведущими производствами и институтами:

  • AsysChem Inc (Соединенные Штаты);

  • UGM Engineering Ltd. (Канада);

  • Kemira Chemicals (Финляндия);

  • НИИ онкологии имени Петрова Н.Н. 

  • РАН;

  • Lipoxen Pic (Великобритания);

  • Assaf Harofe (Израиль). 

На предприятии действует система менеджмента стандартов качества ISO 9001-2001, а также ГОСТ Р 52249-2004.

В портфеле «Фармсинтез» есть такие инновационные препараты, как «Неовир», «Флударабел», «Неостим», «Глаумакс», «Вазостенон», а также терапевтическая нановакцина для борьбы с рассеянным склерозом. В 2009 году был заключен госконтракт, по которому предприятие занялось изготовлением аналога MyeloXEN. 

Компания специализируется на выпуске лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. В настоящее время практикуется контрактное производство с задействованием ведущих российских предприятий. В планах руководства Фармсинтез создание собственной базы, которая позволит организовать полный цикл выпуска готовых лекарственных форм.

На Московской бирже акции предприятия имеют тикет «LIFE».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2018
Стандарт отчетности:
3 123 264тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 248 776 тыс. руб.
  • Оборотные активы874 488 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 350 843 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства514 918 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 257 503 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2018
0.78Долг/EBITDA
-4.01EV/EBITDA
-5.15EV/OCF
4.08EV/S
1.6P/BV
-1.16P/E
-5.04P/FCF
-2.41P/NCAV
-1.9P/NNWC
4.29P/S

Среднеотраслевой

30.06.2018
0.78Долг/EBITDA
-4.01EV/EBITDA
-5.15EV/OCF
4.08EV/S
1.6P/BV
-1.16P/E
-5.04P/FCF
-2.41P/NCAV
-1.9P/NNWC
4.29P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2018
0.17Коэффицент абсолютной ликвидности
0.43Коэффициент автономии
-389.61Рентабельность общая, %
-0.66Коэффициент маневренности собственного капитала
0.32Оборачиваемость собственного капитала
-1.03Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.51Оборачиваемость оборотных активов
0.7Коэффицент текущей ликвидности
0.28Коэффициент привлечения заемного капитала
-3.01Коэффицент покрытия процентов
2.48Оборачиваемость запасов
-4.46Коэффициент обеспеченности запасов
0.6Коэффициент покрытия инвестиций
1.12Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.72Индекс постоянного актива
-368.69Маржа прибыли, %
0.28Коэффициент мобильности имущества
0.5Коэффицент срочной ликвидности
1.08Оборачиваемость дебиторской задолженности
-187.46Рентабельность оборотных активов, %
-82.54Рентабельность внеоборотных активов, %
-75.7Рентабельность производственных фондов, %
-57.31Рентабельность задействованного капитала, %
-118.73Рентабельность собственного капитала, %
-582.99Рентабельность продаж, %
0.71Коэффициент краткосрочной задолженности
0.24Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 04.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМСИНТЕЗ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ФАРМСИНТЕЗ"
  • РуководительПРИЛЕЖАЕВ ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФармацевтика
  • Вид деятельностиПроизводство лекарственных препаратов
Юридическая информация
  • ОГРН1034700559189
  • ИНН7801075160
  • Юридический адрес:188663, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГП КУЗЬМОЛОВСКИЙ, СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134, ЛИТЕР 1
Контактная информация
  • Телефон+78123298080
  • E-mailinfo@pharmsynthez.com
  • Сайтссылка