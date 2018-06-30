ПАО "ФАРМСИНТЕЗ"
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- Кол-во АОИ:301010754 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.30%4.835 ₽
- За неделю, max:5.295 ₽
- За неделю, min:4.765 ₽
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Общая информация
ПАО «Фармсинтез» получило текущую организационную форму в 2016 году. Компания была основана в 1996 в составе холдинга «Фармавит», которому принадлежало 27% российского фармацевтического рынка. Спустя 5 лет было завершено строительство собственного научно-производственного комплекса. В 2010 году предприятие вышло на публичный рынок акций. Незадолго до этого, в 2007, Фармсинтез было приобрел инвестиционный фонд, основателями которого являются Danske Capital и Firebird Management LLC.
Основные виды деятельности
«Фармсинтез» ― инновационное и быстрорастущее российское предприятие по производству лекарственных препаратов, которые обладают высоким коммерческим потенциалом на рынке США и стран Евросоюза. С момента выделения в отдельную компанию удалось наладить партнерство с ведущими производствами и институтами:
AsysChem Inc (Соединенные Штаты);
UGM Engineering Ltd. (Канада);
Kemira Chemicals (Финляндия);
НИИ онкологии имени Петрова Н.Н.
РАН;
Lipoxen Pic (Великобритания);
Assaf Harofe (Израиль).
На предприятии действует система менеджмента стандартов качества ISO 9001-2001, а также ГОСТ Р 52249-2004.
В портфеле «Фармсинтез» есть такие инновационные препараты, как «Неовир», «Флударабел», «Неостим», «Глаумакс», «Вазостенон», а также терапевтическая нановакцина для борьбы с рассеянным склерозом. В 2009 году был заключен госконтракт, по которому предприятие занялось изготовлением аналога MyeloXEN.
Компания специализируется на выпуске лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. В настоящее время практикуется контрактное производство с задействованием ведущих российских предприятий. В планах руководства Фармсинтез создание собственной базы, которая позволит организовать полный цикл выпуска готовых лекарственных форм.
На Московской бирже акции предприятия имеют тикет «LIFE».
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2018
Активы
- Внеоборотные активы2 248 776 тыс. руб.
- Оборотные активы874 488 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 350 843 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства514 918 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 257 503 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2018
Среднеотраслевой30.06.2018
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2018
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМСИНТЕЗ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ФАРМСИНТЕЗ"
- РуководительПРИЛЕЖАЕВ ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльФармацевтика
- Вид деятельностиПроизводство лекарственных препаратов
- ОГРН1034700559189
- ИНН7801075160
- Юридический адрес:188663, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГП КУЗЬМОЛОВСКИЙ, СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134, ЛИТЕР 1
- Телефон+78123298080
- E-mailinfo@pharmsynthez.com
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