ПАО «Полюс» — золотодобывающая компания с рекордно низкой себестоимостью производства одной унции (365 долларов/унцию) и занимающая второе место по запасам золота в мире. Ведущие рудники и россыпи общества расположены в Красноярском крае, Якутии, Магаданской и Иркутской областях.

Краткий экскурс в историю

Компания «Полюс Золото» была зарегистрирована как акционерное общество в 2006 году. В 2015 году она сменила организационно-правовую форму на ПАО, а позже получила сокращенное название ПАО «Полюс».

По объему сырьевой базы ПАО «Плюс» замыкает тройку мировых лидеров среди золотодобывающих компаний, средний срок эксплуатации рудников которых превышает 30 лет.

Сфера деятельности:

геологоразведка;

освоение новых рудников;

добыча золота.

Компания владеет 5 рудниками и многочисленными золотоносными россыпями. Кроме того, на стадии реализации пребывает несколько проектов по развитию бизнеса, строительству объектов и разведке новых месторождений золота.

Согласно рейтингу WWF компания лидирует по экологической прозрачности среди горнодобывающих предприятий.

Акции компании

Компания «Полюс» регулярно проводит выплаты дивидендов акционерам в размере 30% EBITDA. Уставной капитал горнодобывающего предприятия разделен на 133 561 119 простых акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейший акционер — Polyus Gold International Lmtd (владеет 78% акций).

Акции ПАО «Полюс» с 2006 года включены в листинг 1 уровня МФБ (тикер «PLZL»), а с 2017 года депозитарные акции стали обращаться на Лондонской фондовой бирже (тикеры ««PLZL», «PLZA» and «PLZB»). На внебиржевом рынке Штатов АДР можно встретить под тикером «PYGY».