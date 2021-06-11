ПАО "ПОЛЮС"
- Кол-во АОИ:136069400 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+3.78%13180 ₽
- За неделю, max:13388 ₽
- За неделю, min:12137.5 ₽
- Дивиденд:267.48 ₽
- Отсечка:11.10.2021
- Доходность:2.15%
- Polyus Gold International Limited76.34%
- Казначейские акции0.78%
- Прочие21.85%
- Менеджмент Компании1.03%
Общая информация
ПАО «Полюс» — золотодобывающая компания с рекордно низкой себестоимостью производства одной унции (365 долларов/унцию) и занимающая второе место по запасам золота в мире. Ведущие рудники и россыпи общества расположены в Красноярском крае, Якутии, Магаданской и Иркутской областях.
Краткий экскурс в историю
Компания «Полюс Золото» была зарегистрирована как акционерное общество в 2006 году. В 2015 году она сменила организационно-правовую форму на ПАО, а позже получила сокращенное название ПАО «Полюс».
По объему сырьевой базы ПАО «Плюс» замыкает тройку мировых лидеров среди золотодобывающих компаний, средний срок эксплуатации рудников которых превышает 30 лет.
Сфера деятельности:
геологоразведка;
освоение новых рудников;
добыча золота.
Компания владеет 5 рудниками и многочисленными золотоносными россыпями. Кроме того, на стадии реализации пребывает несколько проектов по развитию бизнеса, строительству объектов и разведке новых месторождений золота.
Согласно рейтингу WWF компания лидирует по экологической прозрачности среди горнодобывающих предприятий.
Акции компании
Компания «Полюс» регулярно проводит выплаты дивидендов акционерам в размере 30% EBITDA. Уставной капитал горнодобывающего предприятия разделен на 133 561 119 простых акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейший акционер — Polyus Gold International Lmtd (владеет 78% акций).
Акции ПАО «Полюс» с 2006 года включены в листинг 1 уровня МФБ (тикер «PLZL»), а с 2017 года депозитарные акции стали обращаться на Лондонской фондовой бирже (тикеры ««PLZL», «PLZA» and «PLZB»). На внебиржевом рынке Штатов АДР можно встретить под тикером «PYGY».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы399 826 000 тыс. руб
- Оборотные активы186 547 000 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы221 300 000 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства259 286 000 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства105 787 000 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Выручка2020 г.
Производственные показатели в золотом эквиваленте2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"
- Сокращенное наименованиеПАО "ПОЛЮС"
- РуководительГрачев Павел Сергеевич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1068400002990
- ИНН7703389295
- Юридический адрес:123056, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСИНА, Д. 3, СТР. 1, КАБИНЕТ 801
- Телефон+74956413377
- E-mailinfo@polyus.com
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