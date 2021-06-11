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ПАО "ПОЛЮС"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:136069400 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+3.78%13180 ₽
  • За неделю, max:13388 ₽
  • За неделю, min:12137.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:267.48 ₽
  • Отсечка:11.10.2021
  • Доходность:2.15%
дивидендная история
100%
Капитализация1 793 395 млн. руб.
  • Polyus Gold International Limited76.34%
  • Казначейские акции0.78%
  • Прочие21.85%
  • Менеджмент Компании1.03%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Полюс» — золотодобывающая компания с рекордно низкой себестоимостью производства одной унции (365 долларов/унцию) и занимающая второе место по запасам золота в мире. Ведущие рудники и россыпи общества расположены в Красноярском крае, Якутии, Магаданской и Иркутской областях.

Краткий экскурс в историю

Компания «Полюс Золото» была зарегистрирована как акционерное общество в 2006 году. В 2015 году она сменила организационно-правовую форму на ПАО, а позже получила сокращенное название ПАО «Полюс».

По объему сырьевой базы ПАО «Плюс» замыкает тройку мировых лидеров среди золотодобывающих компаний, средний срок эксплуатации рудников которых превышает 30 лет.

Сфера деятельности:

  •  геологоразведка;

  •  освоение новых рудников;

  •  добыча золота.

Компания владеет 5 рудниками и многочисленными золотоносными россыпями. Кроме того, на стадии реализации пребывает несколько проектов по развитию бизнеса, строительству объектов и разведке новых месторождений золота.

Согласно рейтингу WWF компания лидирует по экологической прозрачности среди горнодобывающих предприятий.

Акции компании

Компания «Полюс» регулярно проводит выплаты дивидендов акционерам в размере 30% EBITDA. Уставной капитал горнодобывающего предприятия разделен на 133 561 119 простых акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейший акционер — Polyus Gold International Lmtd (владеет 78% акций).

Акции ПАО «Полюс» с 2006 года включены в листинг 1 уровня МФБ (тикер «PLZL»), а с 2017 года депозитарные акции стали обращаться на Лондонской фондовой бирже (тикеры ««PLZL», «PLZA» and «PLZB»). На внебиржевом рынке Штатов АДР можно встретить под тикером «PYGY».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
586 373 000тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы399 826 000 тыс. руб
  • Оборотные активы186 547 000 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы221 300 000 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства259 286 000 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства105 787 000 тыс. руб
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.48Долг/EBITDA
6.72EV/EBITDA
7.61EV/OCF
4.53EV/S
7.35P/BV
8.45P/E
11.35P/FCF
-9.11P/NCAV
-7.5P/NNWC
4.21P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.81Долг/EBITDA
5.94EV/EBITDA
6.2EV/OCF
3.16EV/S
4.38P/BV
6.79P/E
8.52P/FCF
-12.82P/NCAV
-5.83P/NNWC
2.68P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
1.15Коэффицент абсолютной ликвидности
0.61Коэффициент автономии
60.55Рентабельность общая, %
0.16Коэффициент маневренности собственного капитала
2.12Оборачиваемость собственного капитала
-0.96Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.01Оборачиваемость оборотных активов
1.76Коэффицент текущей ликвидности
0.7Коэффициент привлечения заемного капитала
8Оборачиваемость запасов
-3.83Коэффициент обеспеченности запасов
0.82Коэффициент покрытия инвестиций
6.68Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.81Индекс постоянного актива
49.86Маржа прибыли, %
0.47Коэффициент мобильности имущества
1.19Коэффицент срочной ликвидности
71.35Оборачиваемость дебиторской задолженности
100.11Рентабельность оборотных активов, %
50.87Рентабельность внеоборотных активов, %
54.76Рентабельность производственных фондов, %
33.73Рентабельность задействованного капитала, %
105.85Рентабельность собственного капитала, %
70.53Рентабельность продаж, %
3.45Коэффициент краткосрочной задолженности
0.65Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2020 г.
361 196 000тыс. руб.От реализации золота
3 020 000тыс. руб.Прочая выручка
364 216 000тыс. руб.Итого

Производственные показатели в золотом эквиваленте

2020 г.
2 765.8тыс. унцийПроизводство
2 817тыс. унцийРеализация
72.1руб.Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года
1 768.75долл. СШАСредняя цена на биржевое золото за унцию
1 773.5долл. СШАСредневзвешенные цены за унцию
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 07.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ПОЛЮС"
  • РуководительГрачев Павел Сергеевич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1068400002990
  • ИНН7703389295
  • Юридический адрес:123056, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСИНА, Д. 3, СТР. 1, КАБИНЕТ 801
Контактная информация
  • Телефон+74956413377
  • E-mailinfo@polyus.com
  • Сайтссылка