  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "РБК"

ПАО "РБК"

Тикер:

Нет данных

0
0
0
-
  • Кол-во АОИ:365631010 шт.
  • Номинал:0.00064 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.46%3.494 ₽
  • За неделю, max:3.662 ₽
  • За неделю, min:3.448 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 278 млн. руб.
  • АО «СОТОЛ ПРОЕКТ»72.19%
  • ХАЛВЕРСТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД4.1%
  • Прочие23.71%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

Публичное акционерное общество «РБК» является крупнейшим российским мультимедийным холдингом. Предприятие было создано в 1993 году и изначально специализировалось на перепродаже инсайдерской информации из различных бизнес-структур. В 1995 году РБК создало первый официальный сайт информагентства. На начальном этапе данный онлайн-ресурс специализировался преимущественно на трансляции результатов биржевых торгов. С начала 2000-х годов сайт РБК стал одним из самых посещаемых в рунете. Вместе с этим вырос и доход от продажи рекламных мест. Заявленный объем выручки превышал аналогичные показатели у таких гигантов, как Яндекс, Rambler, Mail.ru. В 2007 году бренд занял 22-ую позицию в рейтинге самых ценных компаний РФ. Годом позже журнал Global Finance назвал данное предприятие лучшим российским мультимедийным холдингом. В 2014 РБК был признан самой цитируемой интернет-площадкой с ежемесячной аудиторией в 20 млн уникальных пользователей. В 2015 одноименная газета заняла лидирующие позиции по объему читателей среди еженедельных изданий.

РБК является публичной компанией, акции холдинга торгуются на Московской бирже с 2002 года под тикером «RBCM».  

Ключевые направления деятельности

Медиахолдинг РБК занимается операционной деятельностью в следующих сегментах:

  • телевидение;

  • интернет;

  • пресса.

Миссия компании определяется как необходимость предоставления актуальной бизнес-информации и сервисов для обмена деловым опытом. В структуре холдинга есть собственный одноименный телевизионный канал, газета, журнал и информационное агентство. Кроме этого, РБК регулярно проводит отраслевые премии и бизнес-регаты. 

Среди онлайн-изданий, принадлежащих холдингу есть электронная версия аналитической газеты, делового журнала, портал о высоких технологиях, новинках автомобильной индустрии и другие площадки информационной и развлекательной направленности. 

Еще одной важной сферой деятельности медиахолдинга является регистрация доменов и хостинг сайтов. В состав РБК входит абсолютный лидер в сегменте интернет-услуг Ru-Center Group с 50% долей на отечественном рынке. Кроме этого, отдельные структурные подразделения РБК предоставляют сервера в аренду, а также сертификаты безопасности SSL.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
5 821 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 361 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы3 460 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-12 309 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства14 689 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 441 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
7.79Долг/EBITDA
8.55EV/EBITDA
18.5EV/OCF
2.22EV/S
-0.11P/BV
34.22P/E
0.98P/FCF
-0.09P/NCAV
-0.09P/NNWC
0.2P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
57.2Долг/EBITDA
64.3EV/EBITDA
5.96EV/OCF
11.04EV/S
-0.12P/BV
15.81P/E
0.12P/FCF
-0.11P/NCAV
-0.11P/NNWC
1.21P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.61Коэффицент абсолютной ликвидности
-2.11Коэффициент автономии
5.13Рентабельность общая, %
1.19Коэффициент маневренности собственного капитала
-0.54Оборачиваемость собственного капитала
-4.24Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.97Оборачиваемость оборотных активов
1.01Коэффицент текущей ликвидности
6.17Коэффициент привлечения заемного капитала
1.2Коэффицент покрытия процентов
780.24Оборачиваемость запасов
-1 833.75Коэффициент обеспеченности запасов
0.41Коэффициент покрытия инвестиций
3.51Оборачиваемость кредиторской задолженности
-0.19Индекс постоянного актива
0.57Маржа прибыли, %
0.59Коэффициент мобильности имущества
0.98Коэффицент срочной ликвидности
4.43Оборачиваемость дебиторской задолженности
1.13Рентабельность оборотных активов, %
1.63Рентабельность внеоборотных активов, %
1.62Рентабельность производственных фондов, %
0.21Рентабельность задействованного капитала, %
-0.31Рентабельность собственного капитала, %
19.48Рентабельность продаж, %
0.19Коэффициент краткосрочной задолженности
0.6Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 11.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РБК"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РБК"
  • РуководительМолибог Николай Петрович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльМультимедиа
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1057746899572
  • ИНН7728547955
  • Юридический адрес:117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, строение 1
Контактная информация
  • Телефон+74953631111
  • E-maileditors@rbc.ru
  • Сайтссылка