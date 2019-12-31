ПАО "РБК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:365631010 шт.
- Номинал:0.00064 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.46%3.494 ₽
- За неделю, max:3.662 ₽
- За неделю, min:3.448 ₽
Нет данных
- АО «СОТОЛ ПРОЕКТ»72.19%
- ХАЛВЕРСТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД4.1%
- Прочие23.71%
Общая информация
Публичное акционерное общество «РБК» является крупнейшим российским мультимедийным холдингом. Предприятие было создано в 1993 году и изначально специализировалось на перепродаже инсайдерской информации из различных бизнес-структур. В 1995 году РБК создало первый официальный сайт информагентства. На начальном этапе данный онлайн-ресурс специализировался преимущественно на трансляции результатов биржевых торгов. С начала 2000-х годов сайт РБК стал одним из самых посещаемых в рунете. Вместе с этим вырос и доход от продажи рекламных мест. Заявленный объем выручки превышал аналогичные показатели у таких гигантов, как Яндекс, Rambler, Mail.ru. В 2007 году бренд занял 22-ую позицию в рейтинге самых ценных компаний РФ. Годом позже журнал Global Finance назвал данное предприятие лучшим российским мультимедийным холдингом. В 2014 РБК был признан самой цитируемой интернет-площадкой с ежемесячной аудиторией в 20 млн уникальных пользователей. В 2015 одноименная газета заняла лидирующие позиции по объему читателей среди еженедельных изданий.
РБК является публичной компанией, акции холдинга торгуются на Московской бирже с 2002 года под тикером «RBCM».
Ключевые направления деятельности
Медиахолдинг РБК занимается операционной деятельностью в следующих сегментах:
телевидение;
интернет;
пресса.
Миссия компании определяется как необходимость предоставления актуальной бизнес-информации и сервисов для обмена деловым опытом. В структуре холдинга есть собственный одноименный телевизионный канал, газета, журнал и информационное агентство. Кроме этого, РБК регулярно проводит отраслевые премии и бизнес-регаты.
Среди онлайн-изданий, принадлежащих холдингу есть электронная версия аналитической газеты, делового журнала, портал о высоких технологиях, новинках автомобильной индустрии и другие площадки информационной и развлекательной направленности.
Еще одной важной сферой деятельности медиахолдинга является регистрация доменов и хостинг сайтов. В состав РБК входит абсолютный лидер в сегменте интернет-услуг Ru-Center Group с 50% долей на отечественном рынке. Кроме этого, отдельные структурные подразделения РБК предоставляют сервера в аренду, а также сертификаты безопасности SSL.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 361 000 тыс. руб.
- Оборотные активы3 460 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-12 309 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства14 689 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 441 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РБК"
- Сокращенное наименованиеПАО "РБК"
- РуководительМолибог Николай Петрович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльМультимедиа
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1057746899572
- ИНН7728547955
- Юридический адрес:117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, строение 1
- Телефон+74953631111
- E-maileditors@rbc.ru
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