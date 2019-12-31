Публичное акционерное общество «РБК» является крупнейшим российским мультимедийным холдингом. Предприятие было создано в 1993 году и изначально специализировалось на перепродаже инсайдерской информации из различных бизнес-структур. В 1995 году РБК создало первый официальный сайт информагентства. На начальном этапе данный онлайн-ресурс специализировался преимущественно на трансляции результатов биржевых торгов. С начала 2000-х годов сайт РБК стал одним из самых посещаемых в рунете. Вместе с этим вырос и доход от продажи рекламных мест. Заявленный объем выручки превышал аналогичные показатели у таких гигантов, как Яндекс, Rambler, Mail.ru. В 2007 году бренд занял 22-ую позицию в рейтинге самых ценных компаний РФ. Годом позже журнал Global Finance назвал данное предприятие лучшим российским мультимедийным холдингом. В 2014 РБК был признан самой цитируемой интернет-площадкой с ежемесячной аудиторией в 20 млн уникальных пользователей. В 2015 одноименная газета заняла лидирующие позиции по объему читателей среди еженедельных изданий.

РБК является публичной компанией, акции холдинга торгуются на Московской бирже с 2002 года под тикером «RBCM».

Ключевые направления деятельности

Медиахолдинг РБК занимается операционной деятельностью в следующих сегментах:

телевидение;

интернет;

пресса.

Миссия компании определяется как необходимость предоставления актуальной бизнес-информации и сервисов для обмена деловым опытом. В структуре холдинга есть собственный одноименный телевизионный канал, газета, журнал и информационное агентство. Кроме этого, РБК регулярно проводит отраслевые премии и бизнес-регаты.

Среди онлайн-изданий, принадлежащих холдингу есть электронная версия аналитической газеты, делового журнала, портал о высоких технологиях, новинках автомобильной индустрии и другие площадки информационной и развлекательной направленности.

Еще одной важной сферой деятельности медиахолдинга является регистрация доменов и хостинг сайтов. В состав РБК входит абсолютный лидер в сегменте интернет-услуг Ru-Center Group с 50% долей на отечественном рынке. Кроме этого, отдельные структурные подразделения РБК предоставляют сервера в аренду, а также сертификаты безопасности SSL.