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ПАО "РОСДОРБАНК"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:10353948 шт.
  • Номинал:124 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.00%196 ₽
  • За неделю, max:208 ₽
  • За неделю, min:192 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:6.73 ₽
  • Отсечка:28.07.2020
  • Доходность:2.75%
дивидендная история
100%
Капитализация2 029 млн. руб.
  • Людмила Георгиевна Артюхова11.82%
  • Виталий Григорьевич Артюхов5.08%
  • Валерий Викторович Дорган7.09%
  • Данилова Александра Валерьевна7.09%
  • Корбачка Петер6.52%
  • Джей энд Ти Банк6.52%
  • ООО "Альвита"9.99%
  • ООО "СК "Акваколор"6.23%
  • ООО "Автовеста"5.08%
  • Прочие34.58%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

Российский акционерный коммерческий дорожный банк был создан в сентябре 1991 года и стал первым отраслевым финансовым учреждением, обслуживающим экономические потребности более 50 предприятий сферы дорожного фонда. Текущую правовую организационную форму (ПАО) получил в 2015 году. Банк является участником профессиональных сообществ и пулов (например, СРО НФА). Американское рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило данному учреждению категорию B3 со стабильным прогнозом развития. 

Сегодня ПАО «РОСДОРБАНК» ― небольшое коммерческое предприятие с двумя представительствами в Московском регионе. Учреждение является участником Российской системы страхования вкладов, которая объединяет представителей банковского сектора по всей стране. С 2018 года обладает универсальной лицензией на осуществление операций с золотом, серебром и прочими драгоценными металлами, рублями и валютой. 

Основные виды деятельности

Российский акционерный коммерческий дорожный банк ориентирован на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов. Однако предлагает и широкий спектр услуг рядовым гражданам. Основным источником формирования фондов являются собственные средства, а также депозиты, открытые гражданами. 

ПАО «РОСДОРБАНК» оказывает услуги предприятиям из следующих отраслей деятельности. 

  • Дорожное строительство и обслуживание. 

  • Сельское хозяйство. 

  • Розничная и оптовая торговля. 

  • Военно-промышленный комплекс. 

  • Транспорт. 

  • Строительство. 

Банком учрежден специальный Финансовый клуб, в котором корпоративные клиенты могут получить не только эксклюзивные услуги, но и предложить свои. Кроме этого, разработан ассортимент продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса.  

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
26 949 443тыс. руб.

Активы

  • Активы всего26 949 443 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 394 965 тыс. руб.
  • Обязательства всего24 554 478 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
44.17P/BV
31.86P/E
21.5P/Net operational profit
5.09P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.85Долг/EBITDA
12.9EV/EBITDA
3.51EV/OCF
0.55EV/S
4.91P/BV
16.95P/E
4.27P/FCF
2.1P/NCAV
0P/NNWC
6.39P/Net operational profit
2.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
72 068Собственный капитал
0Достаточность капитала
-13 142Комиссионные расходы
29Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
108 072Комиссионные доходы
1Стоимость пассивов, %
25 849 397Процентные активы
-195 539Процентные расходы
517 780Процентные доходы
23 281 660Процентные пассивы
94 930Чистые коммссионные доходы
322 241Чистые процентные доходы
1Чистая процентная маржа, %
1Чистый спред, %
99 899Чистая прибыль
0ROA, %
139ROE, %
2Доходность активов, %
26 949 443Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
24 242 630тыс. руб.Активы-нетто
13 636 599тыс. руб.Кредитный портфель
468 973тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
9 180 888тыс. руб.Вклады физических лиц
4 635 662тыс. руб.Вложения в ценные бумаги
2 982 258тыс. руб.Собственный капитал

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
80.763%В рублях
19.237%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
98.343%В рублях
1.657%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
343 521тыс. руб.Государство
6 801 272тыс. руб.Юридические лица
9 219 342тыс. руб.Физические лица
16 364 135тыс. руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
10.9%Операции с недвижимостью
5.6%Производство
12.5%Строительство
8%Строительство дорожное
22.9%Торговля
16.9%Услуги
9.1%Физические лица
8.6%Финансы
5.5%Прочие
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование"РОССИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОСДОРБАНК"
  • РуководительГурин Глеб Юрьевич, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1027739857958
  • ИНН7718011918
  • Юридический адрес:115093, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д.86
Контактная информация
  • Телефон+74952760022
  • E-maillubol@rdb.ru
  • Сайтссылка