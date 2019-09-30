Российский акционерный коммерческий дорожный банк был создан в сентябре 1991 года и стал первым отраслевым финансовым учреждением, обслуживающим экономические потребности более 50 предприятий сферы дорожного фонда. Текущую правовую организационную форму (ПАО) получил в 2015 году. Банк является участником профессиональных сообществ и пулов (например, СРО НФА). Американское рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило данному учреждению категорию B3 со стабильным прогнозом развития.

Сегодня ПАО «РОСДОРБАНК» ― небольшое коммерческое предприятие с двумя представительствами в Московском регионе. Учреждение является участником Российской системы страхования вкладов, которая объединяет представителей банковского сектора по всей стране. С 2018 года обладает универсальной лицензией на осуществление операций с золотом, серебром и прочими драгоценными металлами, рублями и валютой.

Основные виды деятельности

Российский акционерный коммерческий дорожный банк ориентирован на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов. Однако предлагает и широкий спектр услуг рядовым гражданам. Основным источником формирования фондов являются собственные средства, а также депозиты, открытые гражданами.

ПАО «РОСДОРБАНК» оказывает услуги предприятиям из следующих отраслей деятельности.

Дорожное строительство и обслуживание.

Сельское хозяйство.

Розничная и оптовая торговля.

Военно-промышленный комплекс.

Транспорт.

Строительство.

Банком учрежден специальный Финансовый клуб, в котором корпоративные клиенты могут получить не только эксклюзивные услуги, но и предложить свои. Кроме этого, разработан ассортимент продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса.