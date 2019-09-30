ПАО "РОСДОРБАНК"
Нет данных
- Кол-во АОИ:10353948 шт.
- Номинал:124 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.00%196 ₽
- За неделю, max:208 ₽
- За неделю, min:192 ₽
- Дивиденд:6.73 ₽
- Отсечка:28.07.2020
- Доходность:2.75%
- Людмила Георгиевна Артюхова11.82%
- Виталий Григорьевич Артюхов5.08%
- Валерий Викторович Дорган7.09%
- Данилова Александра Валерьевна7.09%
- Корбачка Петер6.52%
- Джей энд Ти Банк6.52%
- ООО "Альвита"9.99%
- ООО "СК "Акваколор"6.23%
- ООО "Автовеста"5.08%
- Прочие34.58%
Общая информация
Российский акционерный коммерческий дорожный банк был создан в сентябре 1991 года и стал первым отраслевым финансовым учреждением, обслуживающим экономические потребности более 50 предприятий сферы дорожного фонда. Текущую правовую организационную форму (ПАО) получил в 2015 году. Банк является участником профессиональных сообществ и пулов (например, СРО НФА). Американское рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило данному учреждению категорию B3 со стабильным прогнозом развития.
Сегодня ПАО «РОСДОРБАНК» ― небольшое коммерческое предприятие с двумя представительствами в Московском регионе. Учреждение является участником Российской системы страхования вкладов, которая объединяет представителей банковского сектора по всей стране. С 2018 года обладает универсальной лицензией на осуществление операций с золотом, серебром и прочими драгоценными металлами, рублями и валютой.
Основные виды деятельности
Российский акционерный коммерческий дорожный банк ориентирован на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов. Однако предлагает и широкий спектр услуг рядовым гражданам. Основным источником формирования фондов являются собственные средства, а также депозиты, открытые гражданами.
ПАО «РОСДОРБАНК» оказывает услуги предприятиям из следующих отраслей деятельности.
Дорожное строительство и обслуживание.
Сельское хозяйство.
Розничная и оптовая торговля.
Военно-промышленный комплекс.
Транспорт.
Строительство.
Банком учрежден специальный Финансовый клуб, в котором корпоративные клиенты могут получить не только эксклюзивные услуги, но и предложить свои. Кроме этого, разработан ассортимент продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего26 949 443 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 394 965 тыс. руб.
- Обязательства всего24 554 478 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Общая информация
- Полное наименование"РОССИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Сокращенное наименованиеПАО "РОСДОРБАНК"
- РуководительГурин Глеб Юрьевич, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1027739857958
- ИНН7718011918
- Юридический адрес:115093, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д.86
- Телефон+74952760022
- E-maillubol@rdb.ru
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