ПАО СК "РОСГОССТРАХ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:489503740915 шт.
- Номинал:0.04 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.46%0.1738 ₽
- За неделю, max:0.18 ₽
- За неделю, min:0.1702 ₽
- Дивиденд:0.025013777 ₽
- Отсечка:12.01.2021
- Доходность:7.64%
- ООО «РГС Холдинг»95.96%
- Прочие4.04%
Общая информация
ПАО «Российская государственная страховая компания» является старейшим представителем сектора имущественного страхования в РФ. Предприятие было основано в 1992 году, но является правопреемницей Госстраха СССР, образованного в 1921 году. В настоящий момент СК «Росгосстрах» относится к числу системообразующих страховых компаний Российской Федерации. Кроме статуса старейшего представителя отрасли, обладает титулом одного из крупнейших страховщиков. СК «Росгосстрах» превосходит многих конкурентов по числу регионов присутствия, по активам, резервам и собранным страховым премиям. В конце 2016 года компания перешла в собственность группы «Открытие».
СК «Росгосстрах» является участником многочисленных профессиональных союзов и пулов (Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и прочие). На протяжении многих лет компания получает высшие рейтинговые оценки. Эксперт РА присваивает A++, РГС ― ruA.
Основные виды деятельности
СК «Росгосстрах» специализируется на страховании частных лиц и предприятий. На территории России работает более 1,5 тыс. представительств компании и свыше 300 высокотехнологичных центров по урегулированию убытков.
СК «Росгосстрах» страхует:
транспорт;
имущество;
здоровье;
ответственность;
поездки;
накопления;
аграрный сектор;
космическую отрасль.
В штате предприятия трудится более 50 тыс. специалистов в области страхования и профильных агентов.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Активы всего190 915 573 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы49 200 626 тыс. руб.
- Обязательства всего141 714 947 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ"
- Сокращенное наименованиеПАО СК "РОСГОССТРАХ"
- РуководительГАЛЬПЕРИН ГЕННАДИЙ АРОНОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиСтрахование медицинское
- ОГРН1027739049689
- ИНН7707067683
- Юридический адрес:140002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 3
- Телефон+78002000900
- E-mailnotfound@notfound.ru
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