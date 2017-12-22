ПАО СК "РОСГОССТРАХ"

ПАО «Российская государственная страховая компания» является старейшим представителем сектора имущественного страхования в РФ. Предприятие было основано в 1992 году, но является правопреемницей Госстраха СССР, образованного в 1921 году. В настоящий момент СК «Росгосстрах» относится к числу системообразующих страховых компаний Российской Федерации. Кроме статуса старейшего представителя отрасли, обладает титулом одного из крупнейших страховщиков. СК «Росгосстрах» превосходит многих конкурентов по числу регионов присутствия, по активам, резервам и собранным страховым премиям. В конце 2016 года компания перешла в собственность группы «Открытие».

СК «Росгосстрах» является участником многочисленных профессиональных союзов и пулов (Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и прочие). На протяжении многих лет компания получает высшие рейтинговые оценки. Эксперт РА присваивает A++, РГС ― ruA.

Основные виды деятельности

СК «Росгосстрах» специализируется на страховании частных лиц и предприятий. На территории России работает более 1,5 тыс. представительств компании и свыше 300 высокотехнологичных центров по урегулированию убытков.

СК «Росгосстрах» страхует:

транспорт;

имущество;

здоровье;

ответственность;

поездки;

накопления;

аграрный сектор;

космическую отрасль.

В штате предприятия трудится более 50 тыс. специалистов в области страхования и профильных агентов.