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ПАО СК "РОСГОССТРАХ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:489503740915 шт.
  • Номинал:0.04 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.46%0.1738 ₽
  • За неделю, max:0.18 ₽
  • За неделю, min:0.1702 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.025013777 ₽
  • Отсечка:12.01.2021
  • Доходность:7.64%
дивидендная история
100%
Капитализация85 076 млн. руб.
  • ООО «РГС Холдинг»95.96%
  • Прочие4.04%
Источник: существенный факт от 22.12.2017.подробнее

Общая информация

ПАО «Российская государственная страховая компания» является старейшим представителем сектора имущественного страхования в РФ. Предприятие было основано в 1992 году, но является правопреемницей Госстраха СССР, образованного в 1921 году. В настоящий момент СК «Росгосстрах» относится к числу системообразующих страховых компаний Российской Федерации. Кроме статуса старейшего представителя отрасли, обладает титулом одного из крупнейших страховщиков. СК «Росгосстрах» превосходит многих конкурентов по числу регионов присутствия, по активам, резервам и собранным страховым премиям. В конце 2016 года компания перешла в собственность группы «Открытие». 

СК «Росгосстрах» является участником многочисленных профессиональных союзов и пулов (Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и прочие). На протяжении многих лет компания получает высшие рейтинговые оценки. Эксперт РА присваивает A++, РГС ― ruA.

Основные виды деятельности

СК «Росгосстрах» специализируется на страховании частных лиц и предприятий. На территории России работает более 1,5 тыс. представительств компании и свыше 300 высокотехнологичных центров по урегулированию убытков. 

СК «Росгосстрах» страхует:

  • транспорт;

  • имущество;

  • здоровье;

  • ответственность;

  • поездки;

  • накопления;

  • аграрный сектор;

  • космическую отрасль. 

В штате предприятия трудится более 50 тыс. специалистов в области страхования и профильных агентов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
190 915 573тыс. руб.

Активы

  • Активы всего190 915 573 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы49 200 626 тыс. руб.
  • Обязательства всего141 714 947 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.15Долг/EBITDA
15.54EV/EBITDA
5.32EV/OCF
0.93EV/S
2.25P/BV
39.27P/E
6.15P/FCF
2.25P/NCAV
0P/NNWC
0.94P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.85Долг/EBITDA
12.9EV/EBITDA
3.51EV/OCF
0.55EV/S
4.91P/BV
16.95P/E
4.27P/FCF
2.1P/NCAV
0P/NNWC
6.39P/Net operational profit
2.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
49 200 626Собственный капитал
0.26Достаточность капитала
0Комиссионные расходы
0Чистые комиссионые доходы/ Чистые процентные доходы, %
0Комиссионные доходы
0Стоимость пассивов, %
70 288 691Процентные активы
-83 950Процентные расходы
3 383 421Процентные доходы
0Процентные пассивы
116 745Чистые комиссионные доходы
3 299 472Чистые процентные доходы
1.73Чистая процентная маржа, %
4.81Чистый спред, %
2 824 430Чистая прибыль
1.48ROA, %
5.74ROE, %
4.81Доходность активов, %
190 915 573Активы всего

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 11.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ"
  • Сокращенное наименованиеПАО СК "РОСГОССТРАХ"
  • РуководительГАЛЬПЕРИН ГЕННАДИЙ АРОНОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиСтрахование медицинское
Юридическая информация
  • ОГРН1027739049689
  • ИНН7707067683
  • Юридический адрес:140002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 3
Контактная информация
  • Телефон+78002000900
  • E-mailnotfound@notfound.ru
  • Сайтссылка