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ПАО "РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:26771420 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-11.80%53.8 ₽
  • За неделю, max:63.2 ₽
  • За неделю, min:53.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация1 440 млн. руб.
  • ОАО «РН Холдинг»73.27%
  • TOC Investments Corporation Limited17.15%
  • Прочие9.58%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «РН-Западная Сибирь» является энергетической компанией, расположенной в Нижневартовске (АО Югры). Ранее предприятие занималось геологоразведкой месторождений нефти и газа, добычей полезных ископаемых и их поставкой покупателям.

Сейчас сфера деятельности компании сводится к предоставлению правовых услуг, покупке и продаже недвижимости и аренде помещений. Также компания предоставляет административные, архивирующие и лизинговые услуги.

Краткий экскурс в историю

Предприятие «Черногорнефть», занимающееся геологоразведкой и добычей углеводородов, было зарегистрировано в 1994 году. Практически 90% выручки получали за счет реализации нефти, остальную часть — за счет сбыта газа и предоставления услуг. Добытые полезные ископаемые отправлялись на экспорт за рубеж (преимущественно в Германию, Венгрию и Польшу). В 2015 году «Черногорнефть» сменила организационно-правовую форму на ПАО. Новое наименование («РН-Западная Сибирь») предприятие получило в 2016 году.

Акции компании

Уставной капитал РН-Западная Сибирь составил 2,677 млн рублей. Он разделен на обыкновенные именные акции, номиналом в 0,1 рубль. Крупнейшими акционерами компании являются АО «РН-Холдинг» (73%) и TOC Investments Corporation Limited (18%). В свободном обращении (free-float) находится 9% акций.

Акции компании обращаются на Московской бирже под тикером «CHGZ». Они включены в листинг 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2014
Стандарт отчетности:
2 279 211тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы387 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 278 824 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 261 218 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства17 993 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Нет данных

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

Нет данных

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 02.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
  • РуководительБуй Наталья Ивановна, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДеятельность в области права
Юридическая информация
  • ОГРН1028601869757
  • ИНН8620003528
  • Юридический адрес:628609, Россия, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 107, строение 3
Контактная информация
  • Телефон+73466632100
  • E-mailnot-found@for.future
  • Сайтссылка