ПАО "РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:26771420 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-11.80%53.8 ₽
- За неделю, max:63.2 ₽
- За неделю, min:53.4 ₽
Нет данных
- ОАО «РН Холдинг»73.27%
- TOC Investments Corporation Limited17.15%
- Прочие9.58%
Общая информация
ПАО «РН-Западная Сибирь» является энергетической компанией, расположенной в Нижневартовске (АО Югры). Ранее предприятие занималось геологоразведкой месторождений нефти и газа, добычей полезных ископаемых и их поставкой покупателям.
Сейчас сфера деятельности компании сводится к предоставлению правовых услуг, покупке и продаже недвижимости и аренде помещений. Также компания предоставляет административные, архивирующие и лизинговые услуги.
Краткий экскурс в историю
Предприятие «Черногорнефть», занимающееся геологоразведкой и добычей углеводородов, было зарегистрировано в 1994 году. Практически 90% выручки получали за счет реализации нефти, остальную часть — за счет сбыта газа и предоставления услуг. Добытые полезные ископаемые отправлялись на экспорт за рубеж (преимущественно в Германию, Венгрию и Польшу). В 2015 году «Черногорнефть» сменила организационно-правовую форму на ПАО. Новое наименование («РН-Западная Сибирь») предприятие получило в 2016 году.
Акции компании
Уставной капитал РН-Западная Сибирь составил 2,677 млн рублей. Он разделен на обыкновенные именные акции, номиналом в 0,1 рубль. Крупнейшими акционерами компании являются АО «РН-Холдинг» (73%) и TOC Investments Corporation Limited (18%). В свободном обращении (free-float) находится 9% акций.
Акции компании обращаются на Московской бирже под тикером «CHGZ». Они включены в листинг 3 уровня.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2014
Активы
- Внеоборотные активы387 тыс. руб.
- Оборотные активы2 278 824 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 261 218 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства0 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства17 993 тыс. руб.
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
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Показатели деятельности
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Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
- РуководительБуй Наталья Ивановна, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДеятельность в области права
- ОГРН1028601869757
- ИНН8620003528
- Юридический адрес:628609, Россия, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 107, строение 3
- Телефон+73466632100
- E-mailnot-found@for.future
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