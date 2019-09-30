ПАО «РН-Западная Сибирь» является энергетической компанией, расположенной в Нижневартовске (АО Югры). Ранее предприятие занималось геологоразведкой месторождений нефти и газа, добычей полезных ископаемых и их поставкой покупателям.

Сейчас сфера деятельности компании сводится к предоставлению правовых услуг, покупке и продаже недвижимости и аренде помещений. Также компания предоставляет административные, архивирующие и лизинговые услуги.

Краткий экскурс в историю

Предприятие «Черногорнефть», занимающееся геологоразведкой и добычей углеводородов, было зарегистрировано в 1994 году. Практически 90% выручки получали за счет реализации нефти, остальную часть — за счет сбыта газа и предоставления услуг. Добытые полезные ископаемые отправлялись на экспорт за рубеж (преимущественно в Германию, Венгрию и Польшу). В 2015 году «Черногорнефть» сменила организационно-правовую форму на ПАО. Новое наименование («РН-Западная Сибирь») предприятие получило в 2016 году.

Акции компании

Уставной капитал РН-Западная Сибирь составил 2,677 млн рублей. Он разделен на обыкновенные именные акции, номиналом в 0,1 рубль. Крупнейшими акционерами компании являются АО «РН-Холдинг» (73%) и TOC Investments Corporation Limited (18%). В свободном обращении (free-float) находится 9% акций.

Акции компании обращаются на Московской бирже под тикером «CHGZ». Они включены в листинг 3 уровня.