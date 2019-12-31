ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» занимается поставкой газа по трубопроводам населению и предприятиям Ростовской области. Природный газ в области используется в более 650 населенных пунктах. Ежегодно потребление голубого топлива в регионе составляет 7 млрд куб. м. Ключевые цели компании — бесперебойное газоснабжение потребителей, а также создание эффективных условий для газообеспечения. Для реализации поставленных задач активно используют современное оборудование.

Краткий экскурс в историю

Компания «Ростовоблгаз» была создана в 1994 году. Она объединила в себе предприятия газовой отрасли Ростовской области. В 2009 году на базе «Ростовоблгаз» начала существовать управляющая компания, занимающаяся распределением газа в регионе и повышением инвестиционной привлекательности. В 2013 году ОАО «Ростовоблгаз» переименовано в АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (позже ПАО).

Сфера деятельности

Сфера деятельности «ГазпРнД» сводится к предоставлению услуг по:

газоснабжению предприятий, многоквартирных домов и частных домовладений;

техобслуживанию и ремонту газовых установок и оборудования;

врезке газопровода в действующий газопровод;

проектированию и строительству газовых сетей;

установке и поверке счетчиков.

Уровень газификации Ростовской области составляет 77% (в частности, в сельской местности — 53%).

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 284,216 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 2 тыс. рублей каждая. Торговля ценными бумагами совершается на Московской бирже под тикером «RTGZ» (обыкновенные). Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня.