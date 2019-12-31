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ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:120246 шт.
  • Номинал:2000 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.37%29500 ₽
  • За неделю, max:29500 ₽
  • За неделю, min:28400 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация3 547 млн. руб.
  • ОАО «Газпром газораспределение»75%
  • Прочие25%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» занимается поставкой газа по трубопроводам населению и предприятиям Ростовской области. Природный газ в области используется в более 650 населенных пунктах. Ежегодно потребление голубого топлива в регионе составляет 7 млрд куб. м. Ключевые цели компании — бесперебойное газоснабжение потребителей, а также создание эффективных условий для газообеспечения. Для реализации поставленных задач активно используют современное оборудование.

Краткий экскурс в историю

Компания «Ростовоблгаз» была создана в 1994 году. Она объединила в себе предприятия газовой отрасли Ростовской области. В 2009 году на базе «Ростовоблгаз» начала существовать управляющая компания, занимающаяся распределением газа в регионе и повышением инвестиционной привлекательности. В 2013 году ОАО «Ростовоблгаз» переименовано в АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (позже ПАО).

Сфера деятельности

Сфера деятельности «ГазпРнД» сводится к предоставлению услуг по:

  •  газоснабжению предприятий, многоквартирных домов и частных домовладений;

  •  техобслуживанию и ремонту газовых установок и оборудования;

  •  врезке газопровода в действующий газопровод;

  •  проектированию и строительству газовых сетей;

  •  установке и поверке счетчиков.

Уровень газификации Ростовской области составляет 77% (в частности, в сельской местности — 53%).

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 284,216 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 2 тыс. рублей каждая. Торговля ценными бумагами совершается на Московской бирже под тикером «RTGZ» (обыкновенные). Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
25 531 261тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы22 480 604 тыс. руб.
  • Оборотные активы3 050 657 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы17 994 118 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства3 699 192 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 837 951 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
0.69Долг/EBITDA
2.8EV/EBITDA
4.47EV/OCF
0.81EV/S
0.24P/BV
5.36P/E
-11.41P/FCF
-1.03P/NCAV
-0.82P/NNWC
0.55P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
0.69Долг/EBITDA
2.8EV/EBITDA
4.47EV/OCF
0.81EV/S
0.24P/BV
5.36P/E
-11.41P/FCF
-1.03P/NCAV
-0.82P/NNWC
0.55P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.1Коэффицент абсолютной ликвидности
0.7Коэффициент автономии
18.41Рентабельность общая, %
-0.23Коэффициент маневренности собственного капитала
0.43Оборачиваемость собственного капитала
-1.19Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.21Оборачиваемость оборотных активов
0.82Коэффицент текущей ликвидности
0.16Коэффициент привлечения заемного капитала
-18.93Коэффицент покрытия процентов
12.93Оборачиваемость запасов
-6.93Коэффициент обеспеченности запасов
0.83Коэффициент покрытия инвестиций
3.71Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.86Индекс постоянного актива
10.33Маржа прибыли, %
0.14Коэффициент мобильности имущества
0.67Коэффицент срочной ликвидности
3.18Оборачиваемость дебиторской задолженности
22.84Рентабельность оборотных активов, %
3.62Рентабельность внеоборотных активов, %
3.53Рентабельность производственных фондов, %
3.13Рентабельность задействованного капитала, %
4.46Рентабельность собственного капитала, %
20.03Рентабельность продаж, %
0.56Коэффициент краткосрочной задолженности
0.82Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Общие производственные

2020 г.
85.65%Уровень газификации региона
42 928.71кмПротяжённость обслуживаемых газопроводов
6 022.2млн куб. мПолученный объём
5 936.19млн куб. мТранспортировано потребителям
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА- ДОНУ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ"
  • РуководительРЕВЕНКО ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГазораспределение
  • Вид деятельностиРаспределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Юридическая информация
  • ОГРН1026103159785
  • ИНН6163000368
  • Юридический адрес:344022, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, Д.40, К.А
Контактная информация
  • Телефон+78632036161
  • E-mailrostovoblgaz@rostovoblgaz.ru
  • Сайтссылка