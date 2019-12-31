ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:120246 шт.
- Номинал:2000 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+1.37%29500 ₽
- За неделю, max:29500 ₽
- За неделю, min:28400 ₽
Нет данных
- ОАО «Газпром газораспределение»75%
- Прочие25%
Общая информация
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» занимается поставкой газа по трубопроводам населению и предприятиям Ростовской области. Природный газ в области используется в более 650 населенных пунктах. Ежегодно потребление голубого топлива в регионе составляет 7 млрд куб. м. Ключевые цели компании — бесперебойное газоснабжение потребителей, а также создание эффективных условий для газообеспечения. Для реализации поставленных задач активно используют современное оборудование.
Краткий экскурс в историю
Компания «Ростовоблгаз» была создана в 1994 году. Она объединила в себе предприятия газовой отрасли Ростовской области. В 2009 году на базе «Ростовоблгаз» начала существовать управляющая компания, занимающаяся распределением газа в регионе и повышением инвестиционной привлекательности. В 2013 году ОАО «Ростовоблгаз» переименовано в АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (позже ПАО).
Сфера деятельности
Сфера деятельности «ГазпРнД» сводится к предоставлению услуг по:
газоснабжению предприятий, многоквартирных домов и частных домовладений;
техобслуживанию и ремонту газовых установок и оборудования;
врезке газопровода в действующий газопровод;
проектированию и строительству газовых сетей;
установке и поверке счетчиков.
Уровень газификации Ростовской области составляет 77% (в частности, в сельской местности — 53%).
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 284,216 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номинальной стоимостью 2 тыс. рублей каждая. Торговля ценными бумагами совершается на Московской бирже под тикером «RTGZ» (обыкновенные). Ценные бумаги включены в листинг 3 уровня.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы22 480 604 тыс. руб.
- Оборотные активы3 050 657 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы17 994 118 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства3 699 192 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 837 951 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Общие производственные2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА- ДОНУ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ"
- РуководительРЕВЕНКО ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльГазораспределение
- Вид деятельностиРаспределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
- ОГРН1026103159785
- ИНН6163000368
- Юридический адрес:344022, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, Д.40, К.А
- Телефон+78632036161
- E-mailrostovoblgaz@rostovoblgaz.ru
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