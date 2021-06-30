ПАО "РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:42984000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.38%11.56 ₽
- За неделю, max:12.238 ₽
- За неделю, min:11.49 ₽
Нет данных
- KORVOLEX HOLDING LIMITED12.19%
- RUSGRAIN HOLDING LIMITED19.35%
- ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED19.03%
- Rusgrain (Overseas) Ltd18.63%
- ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»5.04%
- Прочие25.75%
Общая информация
ПАО «Русгрэйн Холдинг» объединяет птицефабрики Республики Башкортостан, комбинат по производству хлеба, предприятия по изготовлению комбикормов. Продукция компании сбывается крупным представителям сферы ритейла, а зерновые культуры поставляются отечественным и зарубежным производителям. Агропредприятие считается одним из крупнейших в России и №1 на башкирском рынке.
Общество зарегистрировано в Москве в 2004 году. Смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО состоялась в 2015 году. Активы компании находятся в Москве, Саратовской, Ростовской, Омской и Вологодской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.
Сфера деятельности
Продукция компании в большей степени сбывается в регионе расположения сельскохозяйственных активов, а также поставляется в страны ближнего зарубежья. В стратегических планах компании — выход товаров на федеральный рынок, Вьетнам и Китай.
Виды продукции:
мясо птицы;
яйца;
зерно;
масличные культуры;
колбасы и копчености из мяса птицы;
мясокостная мука и жир;
комбикорма.
Выращивание зерновых культур осуществляется на собственных и арендованных землях.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 42,984 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. С лета 2010 года акции холдинга котируются на Московской бирже под тикером «RUGR». За счет дополнительной эмиссии 196 500 штук акций в состав холдинга вошло 100% активов общества «Фаберже». Позже произошло дробление — 1 акция номиналом 100 рублей обменивалась на 100 акций номиналом 1 рубль.
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы4 144 401 тыс. руб.
- Оборотные активы2 767 996 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-12 777 583 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства14 537 481 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства5 152 499 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ"
- РуководительКОШКИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльАПК и сельское хозяйство
- Вид деятельностиДеятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
- ОГРН1047796292675
- ИНН7706533405
- Юридический адрес:119180, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, Д. 51А/9, СТР. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ I/7/3
- Телефон+73472228373
- E-mailinfo@rusgrain.ru
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