ПАО «Русгрэйн Холдинг» объединяет птицефабрики Республики Башкортостан, комбинат по производству хлеба, предприятия по изготовлению комбикормов. Продукция компании сбывается крупным представителям сферы ритейла, а зерновые культуры поставляются отечественным и зарубежным производителям. Агропредприятие считается одним из крупнейших в России и №1 на башкирском рынке.

Общество зарегистрировано в Москве в 2004 году. Смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО состоялась в 2015 году. Активы компании находятся в Москве, Саратовской, Ростовской, Омской и Вологодской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.

Сфера деятельности

Продукция компании в большей степени сбывается в регионе расположения сельскохозяйственных активов, а также поставляется в страны ближнего зарубежья. В стратегических планах компании — выход товаров на федеральный рынок, Вьетнам и Китай.

Виды продукции:

мясо птицы;

яйца;

зерно;

масличные культуры;

колбасы и копчености из мяса птицы;

мясокостная мука и жир;

комбикорма.

Выращивание зерновых культур осуществляется на собственных и арендованных землях.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 42,984 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. С лета 2010 года акции холдинга котируются на Московской бирже под тикером «RUGR». За счет дополнительной эмиссии 196 500 штук акций в состав холдинга вошло 100% активов общества «Фаберже». Позже произошло дробление — 1 акция номиналом 100 рублей обменивалась на 100 акций номиналом 1 рубль.