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ПАО "РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:42984000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.38%11.56 ₽
  • За неделю, max:12.238 ₽
  • За неделю, min:11.49 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация497 млн. руб.
  • KORVOLEX HOLDING LIMITED12.19%
  • RUSGRAIN HOLDING LIMITED19.35%
  • ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED19.03%
  • Rusgrain (Overseas) Ltd18.63%
  • ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»5.04%
  • Прочие25.75%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Русгрэйн Холдинг» объединяет птицефабрики Республики Башкортостан, комбинат по производству хлеба, предприятия по изготовлению комбикормов. Продукция компании сбывается крупным представителям сферы ритейла, а зерновые культуры поставляются отечественным и зарубежным производителям. Агропредприятие считается одним из крупнейших в России и №1 на башкирском рынке.

Общество зарегистрировано в Москве в 2004 году. Смена организационно-правовой формы с ОАО на ПАО состоялась в 2015 году. Активы компании находятся в Москве, Саратовской, Ростовской, Омской и Вологодской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.

Сфера деятельности

Продукция компании в большей степени сбывается в регионе расположения сельскохозяйственных активов, а также поставляется в страны ближнего зарубежья. В стратегических планах компании — выход товаров на федеральный рынок, Вьетнам и Китай.

Виды продукции:

  •  мясо птицы;

  •  яйца;

  •  зерно;

  •  масличные культуры;

  •  колбасы и копчености из мяса птицы;

  •  мясокостная мука и жир;

  •  комбикорма.

Выращивание зерновых культур осуществляется на собственных и арендованных землях.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 42,984 млн рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. С лета 2010 года акции холдинга котируются на Московской бирже под тикером «RUGR». За счет дополнительной эмиссии 196 500 штук акций в состав холдинга вошло 100% активов общества «Фаберже». Позже произошло дробление — 1 акция номиналом 100 рублей обменивалась на 100 акций номиналом 1 рубль.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
6 912 397тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы4 144 401 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 767 996 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-12 777 583 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства14 537 481 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства5 152 499 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
29.34Долг/EBITDA
30.23EV/EBITDA
-124EV/OCF
1.82EV/S
6 356.33P/BV
-0.51P/E
-1.35P/FCF
-0.03P/NCAV
-0.03P/NNWC
0.05P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
10.48Долг/EBITDA
13.49EV/EBITDA
-34.45EV/OCF
1.84EV/S
2 119.85P/BV
3.31P/E
-2.23P/FCF
-8.67P/NCAV
-5.71P/NNWC
1.09P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
-1.85Коэффициент автономии
-10.39Рентабельность общая, %
1.32Коэффициент маневренности собственного капитала
-0.77Оборачиваемость собственного капитала
-6.11Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.76Оборачиваемость оборотных активов
0.54Коэффицент текущей ликвидности
8.26Коэффициент привлечения заемного капитала
0.01Коэффицент покрытия процентов
8.24Оборачиваемость запасов
-14.35Коэффициент обеспеченности запасов
0.25Коэффициент покрытия инвестиций
3.95Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.6Индекс постоянного актива
-10.43Маржа прибыли, %
0.4Коэффициент мобильности имущества
0.31Коэффицент срочной ликвидности
6.96Оборачиваемость дебиторской задолженности
-39.27Рентабельность оборотных активов, %
-23Рентабельность внеоборотных активов, %
-18.15Рентабельность производственных фондов, %
-14.51Рентабельность задействованного капитала, %
8.03Рентабельность собственного капитала, %
-2.17Рентабельность продаж, %
0.26Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

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Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ"
  • РуководительКОШКИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАПК и сельское хозяйство
  • Вид деятельностиДеятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Юридическая информация
  • ОГРН1047796292675
  • ИНН7706533405
  • Юридический адрес:119180, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, Д. 51А/9, СТР. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ I/7/3
Контактная информация
  • Телефон+73472228373
  • E-mailinfo@rusgrain.ru
  • Сайтссылка